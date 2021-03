Los ocho empleos IT con mayor demanda en 2021

La pandemia transformó al trabajo en dimensiones pocas veces vistas. Miles de empleos se perdieron, pero también surgió una oleada de nuevos puestos al interior de las organizaciones. En el mundo de Sistemas, de acuerdo con la reciente IT Masters Mind Survey, encontrar y retener al talento sigue siendo una de las dificultades mayores que enfrentan los directivos. ¿Cuáles son los especialistas más codiciados por las empresas este año y qué habilidades necesitan desarrollar?

El reporte The Future of Jobs 2020 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), publicado en octubre pasado, grafica un alza significativa de la demanda por trabajadores especializados en el área IT. El WEF también es claro respecto a las prioridades de inversión para los próximos años: la nube, el Big Data y el comercio electrónico se mantendrán como favoritos para prácticamente toda las verticales. La situación representa oportunidades para el personal IT dispuesto a adquirir estas habilidades o especializarse en estos ámbitos.

Entre junio y julio de 2020, LinkedIn identificó las vacantes que tuvieron mayor crecimiento y demanda frente a la crisis del COVID-19 en México. Seis de las siete identificadas eran del área IT: Ingeniero de software (668 vacantes); especialista en software (198 vacantes); desarrollador JavaScript (198 vacantes); desarrollador .Net (153 vacantes); y analista de software (136 vacantes).

La Technology Salary Guide 2021 de la división de Tecnología de Robert Half, firma global de consultoría en recursos humanos, identifica los siguientes ocho roles críticos en el área IT: arquitecto de nube, científico de datos, desarrollador web front-end y de aplicaciones, especialista en AI/ML, experto en ciberseguridad y privacidad de datos, ingeniero en Big Data, e ingeniero de software.

El listado

Arquitecto de nube: Si desde antes de la pandemia se hablaba de la transición a la nube, el año pasado aceleró la tendencia. Este rol es considerado uno de los más críticos en el área IT. Un arquitecto de nube evalúa las necesidades de una organización y diseña un esquema o arquitectura que especifique cómo la tecnología de nube puede ser utilizada para alcanzar las metas del negocio.

Una de sus responsabilidades más importantes es encabezar el cambio cultural y de negocio para que la organización adopte positivamente la nube. Su día a día involucra servidores, plataformas de almacenamiento, conectividad y software.

Suele tener experiencia en áreas de operaciones o desarrollo. Entre sus habilidades técnicas deben conocer la arquitectura de aplicaciones, automatización, seguridad, I&O e ITSM/ITOM.

La Guía de salarios de Robert Half Technology indica que en promedio, un arquitecto de nube gana en Estados Unidos $146,000 dólares. Esta semana, el sitio de búsqueda de empleo Indeed.com informa que hay más de 65,000 vacantes abiertas para esta posición. Científico de datos: Es un profesional capaz de manejar algoritmos de ML para identificar patrones, correlacionar información y transformar ese conocimiento en ventajas competitivas para las compañías. Sus conocimientos matemáticos y estadísticos, su dominio de programación y sistemas de análisis de datos le ayudan a manejar los grandes volúmenes de información que generan las organizaciones.

Es uno de los empleos más sexy en actualidad. El WEF considera que los analistas y científicos de datos son los roles con el mayor incremento de demanda a través de diferentes industrias. La Guía de salarios de Robert Half Technology indica que el sueldo promedio que reciben es de $129,000 dólares al año. Glassdoor sitúa este empleo entre los 20 trabajos mejor pagados. Desarrollador de aplicaciones: Especialista encargado de diseñar y desarrollar aplicaciones móviles, sobre todo para Android y iOS. Implementa los deseos de los clientes en este tipo de producto, además de asegurarse de que funcione correctamente la parte técnica de la app. La posición requiere estudios en ingeniería de Sistemas o Computación y conocer HTML, CSS , JavaScript, Java, Swift, Kotlin y Android nativo, Android SDK y/o iOS nativo.

Este rol ha tenido gran demanda por más de una década. En el reporte del WEF, ocupa la novena posición del listado de “20 empleos al alza”. En Estados Unidos, un desarrollador nivel senior puede ganar más de $108,000 dólares. Actualmente, el sitio Indeed.com reporta que hay más de 58,800 ofertas para este tipo de empleo. Desarrollador web: Diseñan, crean y dan mantenimiento a páginas y aplicaciones web. Este rol se realiza frecuentemente en una dinámica freelance. Entre sus funciones está escribir código en distintos lenguajes de programación, tales como HTML, XML PHP o JavaScript, diseñar nuevas aplicaciones o sitios de internet, integrar gráficos, audio y video en aplicaciones y sitios, solucionar errores o problemas en su ejecución, así como crear la interfaz de programación de las APIs para verificar el desempeño en el intercambio de información entre aplicaciones. En Estados Unidos, su salario promedio anual es de $100,000 dólares. Algunos de estos expertos trabajan en el software, la base de datos y en la codificación del sitio web, se les llama desarrolladores Full Stack. Especialista en AI/ML: Utiliza el potencial del Machine Learning y los datos para la toma de decisiones y manejo automatizado de procesos. Requiere tener bases en programación y conocimientos de Python. Debe ser capaz de analizar, diseñar e implementar sistemas de AI que utilicen datos empresariales para identificar patrones, proporcionar información, recomendar acciones. Los algoritmos pueden determinar qué productos ofrecer a un cliente en Amazon, fijar precios de servicio en Uber, pero también detectar fraudes en una institución financiera.

El WEF considera que es el segundo empleo con mayor demanda, sin importar de qué industria se hable. De acuerdo con la Guía de Robert Half, el salario promedio de un arquitecto AI es de $148,000 dólares. Indeed.com tiene 8,840 oportunidades abiertas en esta clasificación. Experto en ciberseguridad y privacidad de datos: Es responsable de proteger los datos o la información de las organizaciones, así como hacer frente y dar respuesta a los incidentes de seguridad IT. Además de contar con una ingeniería en sistemas, informática o incluso en telecomunicaciones, los profesionales de esta área pueden lograr mejores posiciones si cuentan con una maestría en el tema.

También requerirán certificaciones tanto en ámbito normativo, como técnico. Algunas de estas son CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISM (Certified Information Security Manager), CISA (Certified Information Systems Auditor), OSCP (Offensive Security Certified Professional) y CEH (Certified Ethical Hacker).

Entre las habilidades que necesita este especialista están el análisis forense, de malware, detección y análisis de vulnerabilidades, detección y respuesta ante incidentes de seguridad.

Ocupa el octavo lugar en el ranking de trabajos al alza del WEF. El salario promedio en el campo de ciberseguridad, en Estados Unidos, es de $118,000 dólares para administradores de seguridad de la red y puede llegar a $149,000 para gerentes de seguridad IT. Ingeniero de datos: Esta es una de las especializaciones surgidas alrededor del Big Data que tienen mayor demanda en la actualidad. Un ingeniero de datos se encarga de diseñar, construir y gestionar los datos y la infraestructura necesaria para almacenarlos y procesarlos. Construye la base tecnológica para que los científicos de datos y analistas puedan realizar sus tareas. Linux forma parte de sus conocimientos básicos, así como la automatización y scripting con algún lenguaje de programación como Python para facilitar la interacción entre las APIs y otras fuentes de datos.

También debe tener experiencia en el uso de servicios cloud, conocer sus ventajas, desventajas y su aplicación en proyectos Big Data. Conocer herramientas de procesamiento de flujos de datos como Flink, Kafka Streams o Spark Streaming puede ser una gran ventaja para posicionarse en el campo.

La Guía de Robert Half señala que el salario de un ingeniero de Big Data actualmente va de $132,000 a $226,500 dólares. Ingeniero de software: Este profesional se encarga de crear software de calidadAnaliza, diseña, programa, prueba y mantiene sistemas informáticos destinados a todo tipo de operaciones. Un ingeniero de software puede estar involucrado en todas las etapas del desarrollo de un producto de software, tiene en la mira crear soluciones robustas y seguras para el negocio, por lo que debe conocer las necesidades que tenga este desde el inicio del proyecto. Entre las habilidades blandas con las que debe contar está la capacidad de resolver problemas, poner atención a los detalles, tener un enfoque lógico y metódico, saber trabajar en equipo, tener habilidades de liderazgo, pero al mismo tiempo ser paciente y preciso. La Guía de Robert Half indica que estos profesionales ganan en promedio $123,250 dólares. Indeed.com identifica actualmente 96,241 vacantes abiertas para ingenieros de software.

Campo de acción

Al referirse a industrias, el reporte de Robert Half señala que en Estados Unidos son cuatro las que más personal IT buscan: salud, tecnología, servicios financieros y el Gobierno. Conforme las clínicas y hospitales amplían sus servicios de telemedicina para atender remotamente a sus pacientes, necesitan expertos en AI, cómputo de nube y ML. Las compañías del sector IT necesitan dar soporte para mantener la colaboración y comunicación de quienes realizan trabajo remoto. Tanto proveedores de servicios de nube, como empresas de redes y proveedores de servicio de internet están a la caza de talento y ofrecen alguno de estos empleos.

En el caso de la industria de servicios financieros, tuvo que ampliar la oferta digital hacia sus clientes y competir seriamente con las fintech, porque hoy más que nunca en este segmento, el valor está en los servicios y no en los productos. Mientras que los servicios gubernamentales buscan personal para actualización de su infraestructura, manejar adecuadamente los esfuerzos de transformación digital y la migración hacia la nube de una parte de las operaciones para brindar experiencias personalizadas a los ciudadanos que atienden.

Tiempos de oportunidad

En términos generales, el panorama laboral en México tuvo un impacto negativo ocasionado por el confinamiento y la pandemia durante 2020. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el último trimestre de 2020, la tasa de desempleo en el país subió a 4.6%. Esto representó un incremento de 1.2 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2019, que registró 3.4%.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, mostró reducción de la fuerza laboral al registrar una disminución de 1.7 millones de personas en la población económicamente activa, que pasó de 57.6 millones a 55.9 millones. Los sectores restaurantero y de hotelería, así como los de servicios diversos y la industria manufacturera fueron los que registraron más desempleo. Geográficamente, las entidades con las mayores tasas de desocupación fueron Tabasco, Ciudad de México, Querétaro, Estado de México y Coahuila, como informó Julio Santaella, presidente del INEGI.

No obstante, la situación generada por el Covid-19 también trajo cambios a los procesos de contratación de las organizaciones. En el citado informe de Robert Half Technology señalan tres de ellos: Realizar de manera remota las entrevistas de trabajo y los procesos de inducción, que en EE. UU. ahora representan 54%; acortar los procesos de contratación, y promocionar empleos remotos de tiempo completo, con 42% en ambos casos.