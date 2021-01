IT Masters Mind Survey 2021: Innovación a prueba de virus

En uno de los años más difíciles para las empresas en la historia reciente, los respondientes a la 4a. encuesta IT Masters Mind Survey no fueron tímidos en materia de innovación. Con presupuestos relativamente sanos, proyectos que llegaron a buen puerto y el avance de la digitalización es posible proyectar un 2021 en que se consolidará la automatización, el uso de la nube y el valor de IT en el negocio, para todo tipo de organizaciones.

Principales hallazgos

Se incrementará el presupuesto IT en 23% de las organizaciones

en 23% de las organizaciones Dos tercios de las empresas tienen asignado un presupuesto exclusivo a la innovación

La mitad del dinero se invertirá en servicios cloud (PaaS, IaaS y SaaS)

(PaaS, IaaS y SaaS) La inversión on-premises se ubica en aplicaciones empresariales, centro de datos y seguridad de la información

Movilidad, arquitectura de seguridad e inteligencia artificial se posicionaron como las tecnologías que más impactarán en los próximos dos años

en los próximos dos años Seguridad y mejora al ERP , las iniciativas que serán más desplegadas por los CIO en 2021

, las iniciativas que serán más desplegadas por los CIO en 2021 La resistencia al cambio sigue siendo el factor de riesgo interno más preocupante. Los factores externos, la pandemia y la falta de inversión pública.

