Fintech y sector financiero abierto, ¿oportunidad o reto?

En la cuarta edición del IT Masters CON, Baltazar Rodríguez, consultor estratégico para clientes de IBM, advirtió que el sistema financiero tendrá que compartir sus API para conectar nuevos servicios de todo tipo de jugadores nuevos, como el sector fintech. “Dentro de estándares y datos abiertos, o para datos estadísticos, a cambio de abrir sus API recibirán un beneficio. De hecho, los bancos ya lo están haciendo”, indicó el también evangelista del Gigante azul.

Encima de las API se montan otros servicios de pequeños jugadores que llegan al mercado a competir y tienen ofertas más ágiles, de acuerdo con el experto, quien opina que el sector bancario ha cambiado muy poco desde el Renacimiento. Considera que la banca sigue ofreciendo prácticamente los mismos servicios, aun cuando hoy exista banca en línea, transferencias, banca móvil, inteligencia artificial y algunos productos financieros un poco más sofisticados. En realidad, considera, siempre ha habido tecnología en el sector.

“Si nos ponemos a analizar todas las industrias, en todas hay disrupción. Nuevas empresas comienzan a hacer ofertas de servicios en donde los proveedores dominantes no han cambiado sustancialmente y llegan nuevos chicos al barrio. Hoy no estamos 100% en eso, pero vemos el inicio en el sector financiero. Vemos a las fintech que utilizan tecnología para nuevos servicios financieros, para administración de riqueza, transmisión de fondos, burós de crédito, etcétera, y sus características las hacen llamativas porque no son bancos. Algo que tienen a su favor es una menor capa regulatoria encima de ellos y operan en forma más económica que un banco. Pequeños jugadores que llegan al mercado pueden competir, hacer ofertas más ágiles y eficientes”, explicó Rodríguez.

El panorama no pinta bien para la banca

El otro tema de la ley del sistema financiero abierto es que tendrán que soportar operaciones 100% digitales sin usar papel, ni firmas autógrafas y esto acelerará la oferta, en opinión de Rodríguez.

En México hay baja bancarización, pero a los bancos no les ha importado porque cobran comisiones muy altas. Existen ya iniciativas para reducir las comisiones y también hay disminución de márgenes por la reducción de tasas de interés. La situación económica del país podrá provocar que muchos cuentahabientes y empresas caigan en default. “La situación de la banca no pinta bien y a esos se suman las fintech”, advirtió el conferenciante.

Si los servicios bancarios se ofrecen a través de una API, los bancos perderán contacto con el cliente que ya no usa su aplicativo móvil, sino el de alguien más y entonces se empieza a desdibujar como banco. Si hay estandarización el producto se convierte en un genérico intercambiable, dijo Rodríguez.

“El sector financiero tiene que cuestionar su lugar dentro de la industria y hacer ágil la invención de su futuro. No puede ser complaciente. Su modelo de negocio se convierte en un pasivo cuando las reglas comienzan a cambiar. Tenemos que cuestionar si tenemos que hacer lo mismo que antes. Hoy el valor está en los servicios y no en los productos”, concluyó el experto de IBM.