11° IT Masters vTalk: Siete rasgos del CIO resiliente

Si algo han demostrado los CIO durante este extraño periodo es su capacidad de adaptación, su resistencia a la presión y la tenacidad para brincar cualquier obstáculo. En la última sesión del año, 29 líderes IT delinearon los rasgos de personalidad que los ha hecho resilientes.

Para cerrar con broche de oro el 2020, IT Masters Mag y Netmedia, con el apoyo de Bestel, reunieron a 29 líderes IT de importantes empresas de México para descubrir cuáles son los rasgos de resiliencia más importantes para un CIO y qué elementos son necesarios para anticiparse a cualquier eventualidad que el futuro presente.

Los asistentes que amablemente participaron en la dinámica pertenecen a las siguientes organizaciones: Abc Capital/Fincomún, Almacenes García de México, Banco del Bajio, Christus Muguerza, Consubanco, Dow Chemical Company, Edenred México, Engie México, Femsa Servicios, Fibra Uno, Finamex Casa de Bolsa, Gicsa Desarrollo Inmobiliario México, Grupo Alsea, Grupo Financiero Banorte, Grupo la Comer, Grupo La Europea, Grupo PROMAX, Grupo Televisa, Grupo Villacero, Instituto Tecnológico y de Estudios Superior de Monterrey, Operadora de Inmuebles Los Arcos, Papeles y Conversiones de México, PCSAPI Little Ceasars, Qualitas Compañia de Seguros, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Universidad del Valle de México, Viakem, y Walmart de México.

El equipo de IT Masters Mag pasó todo el 2020 escudriñando en las mentes de los líderes IT del país, desde la presión que vivieron al ajustar los planes de continuidad para adaptarse a las nuevas condiciones, hasta cambios disruptivos como la hiperautomatización, pasando por los presupuestos IT, las amenazas de seguridad y la adopción de la nube entre muchos otros análisis. En esta ocasión tocó el turno de hablar de la personalidad del CIO como líder y sus rasgos más íntimos.

Sobrevivir no es suficiente. Los líderes van más lejos cuando superan obstáculos: perfeccionan su posicionamiento y hasta ganan terreno frente a la competencia. Conviene pues detenerse y hacer un ejercicio de reflexión sobre las características que posibilitan tales logros. Es muy probable que las condiciones del entorno económico, social y personal sigan sometiendo a los líderes IT a presiones sin precedentes. La conciencia en torno a sus capacidades les permitirá sentirse más seguros frente a futuros embates, entre los que se encuentran: el cambio exponencial; la necesidad de forjar nuevas alianzas; los nuevos modelos de negocio; y las habilidades en las que deben capacitarse en la nueva era. A continuación, las principales conclusiones:

Empatía. La labor transversal del departamento IT permite a sus líderes influir con mayor seguridad en los procesos y en la cultura de los distintos equipos de trabajo, pero también aumenta su grado de responsabilidad. Los CIO no solo deben preocuparse de que el negocio marche por buen camino. Cuando los líderes escuchan y son sensibles frente a las necesidades de su equipo pueden ejecutar y alinearse mejor con la organización en su conjunto. Flexibilidad. El cambio es el nombre del juego. Los líderes IT resilientes son conscientes de la necesidad de adaptación. No se casan con el status quo y, en consecuencia, actúan rápido y sin dejarse afectar por la distancia entre lo planificado y la realidad. Agilidad. Las decisiones apoyadas en datos duros suelen ser más acertadas. Sin embargo, la intuición que deriva de experiencia ayuda cuando el entorno es tan cambiante. Carácter. El CIO tiene hoy más capacidad de influir en los negocios que nunca en su historia. Asumir este protagonismo con responsabilidad será esencial. Es ahora cuando deben pensar en su evolución, buscar aliados estratégicos y brillar en su rol de habilitadores. Empoderamiento. El trabajo remoto demostró que las personas son capaces de ejecutar sin supervisión estrecha. Los CIO participantes de esta edición de vTalks coincidieron en la necesidad de empoderar a sus equipos para conservar y profundizar la confianza ganada. Sin embargo, en 2021 será importante respetar los espacios y los tiempos personales de los trabajadores. Comunicación. Ya pasó la época en que los líderes IT podían darse el lujo de ser “el nerd del salón”. Ahora se exige poner en práctica sus habilidades blandas, saber comunicarse con los diferentes stakeholders para llevar a buen término los proyectos. Si una buena acción no se puede comunicar, pasará al olvido; mientras que las malas decisiones tienen una tendencia a perdurar en la memoria colectiva. Innovación. Por más disruptivo que haya sido el 2020 la innovación no puede parar. Se consiguió avanzar mucho, pero en lugar de detenerse a disfrutar lo cosechado, lo más inteligente es aprovechar el ánimo de innovación para madurar los nuevos proyectos y llevarlos al siguiente nivel.

Flexibilidad, empatía y coraje serán los diferenciadores principales para los líderes IT en 2021. Los CIO se encuentran en un momento coyuntural. “No estamos solos; compartimos preocupaciones, desafíos y esperanzas. Es muy satisfactorio sentirse parte de esto”, resumió Alonso Yáñez, vicepresidente de Sistemas de Walmart en México y América Central, frente a la aprobación unánime de sus pares.

