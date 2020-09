La hiperautomatización se abre paso entre las organizaciones mexicanas

Es una de prioridades estratégicas más atractivas para los CIO en 2020, gracias a su potencial para optimizar y acelerar procesos en las empresas y mejorar la toma de decisiones. Los expertos IT coinciden casi de forma unánime en que la hiperautomatización, más temprano que tarde, se tomará el mundo, pero su implementación correcta aún requiere superar muchos obstáculos y sumergirse en una continua experimentación.

La oportunidad de contar con una solución holística para la transformación digital de los procesos del negocio, que aproveche la convergencia de tecnología, colaboración y estrategia a bajo costo, es una que pocos líderes IT dejarían pasar. Es por esto que mientras las promesas de la automatización y la inteligencia artificial se van concretando, el interés por realizar despliegues de hiperautomatización es cada vez más alto.

En la hiperautomatización se involucran principalmente tres tecnologías: Machine Learning, RPA e inteligencia artificial. La toma de decisiones complejas requiere la intervención de las personas con el apoyo de la inteligencia artificial; los procesos repetitivos se automatizan con la ayuda de RPA y el machine learning aprende continuamente para mejorar las dos funciones descritas. En suma, está diseñada para reducir de forma incremental el trabajo manual requerido para ejecutar procesos complejos.

Para plantearlo de otra forma, la hiperautomatización combina la capacidad de ejecución de tareas que un RPA habilita, con las capacidades de analítica y aprendizaje automático disponibles en la actualidad, esto incluye visión computacional, procesamiento natural del lenguaje y lógica difusa.

De acuerdo con Forrester, para 2022 la automatización inteligente generará $134,000 millones de dólares en valor a las empresas, al permitirles trasladar personal, habilidades e inversión hacia funciones críticas como la innovación, mejorar la experiencia del cliente o la eficiencia operativa. Sin embargo, como toda tecnología nueva en proceso de evolución, son muchos los retos que aún deben enfrentar los líderes IT para implementarla con éxito en sus organizaciones: falta de experiencia, poco apoyo por parte de la dirección, conflictos con la cultura organizacional o ausencia de talento son solo algunas.

Con el fin de compartir experiencias y aprendizajes respecto a la hiperautomatización, 26 líderes IT de organizaciones mexicanas se reunieron en una mesa redonda convocada por IT Masters Mag y patrocinada por Darktrace, Rimini Street, RSA y Salesforce. Las empresas participantes fueron: Autotransportes de Carga Tresguerras, Banco Ahorro Famsa, Banco Sabadell, Central Detallista (Supermercados Calimax), Centro Médico ABC, Crédito Familiar, Dow Chemical Company, Farmacias San Pablo, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Grupo Alsea, Grupo Altex, Grupo Bimbo, Grupo Ceres, Grupo Financiero Santander Serfin, Grupo Inditex Mundial, Grupo La Comer, Ica Fluor, Instituto Tecnológico y de Estudios Superior de Monterrey, Nacional de Drogas, Organizacion Sahuayo, Pronósticos para la Asistencia Pública, Signify (Philips México), Sociedad Hipotecaria Federal, Unifin Financiera, y Viakem.

En busca del valor

Definitivamente no puede obviarse el alto interés que esta tecnología despierta entre los CIO. Sin importar la industria o tamaño de la organización, todos los asistentes a la mesa redonda participaron con entusiasmo de la plática y dijeron encontrarse por lo menos en alguna fase de implementación de hiperautomatización. Incluso quienes no han contado con un presupuesto específico para innovación se las han arreglado para destinar recursos a RPA o analítica de datos, con miras a una automatización más inteligente que apuntale los esfuerzos del negocio.

Quizás ese es el punto más robusto de esta tendencia y el por qué hay tantas organizaciones persiguiéndola: el alto valor que puede aportar al negocio. Aunque para conseguirlo no basta con implementar tecnologías a diestra y siniestra, es fundamental contar con una estrategia que las orqueste, tener definidos sus beneficios, objetivos y cómo apoyará a la empresa. De todas formas, hay quienes recomiendan lanzarse a probar estas tecnologías cuanto antes, si es que no quieren quedarse atrás.

“Entendiendo hiperautomatización como agilizar tareas sofisticadas y automatizar todos los procesos de principio a fin, es un camino que va paralelo a la transformación digital”, explica Flor Argumedo, directora de Sistemas, Optimización y Métodos de La Comer. La ejecutiva argumenta que es la evolución de las tecnologías lo que está haciendo de la hiperautomatización algo inevitable y natural para las empresas. “Es un proceso en el que tenemos que estar. No podemos, como CIO, ser irresponsables en este tema. Ya hay muchos modelos para conseguir una automatización de principio a fin. Nuestro rol es tener muy informado al CEO y al consejo. Decirles: 5G, Big Data, IA, RPA, Machine learning, todas estas tecnologías deben ponerse a trabajar de esta manera, y este será el valor que aportarán”.

Para Argumedo, el presupuesto ni siquiera es un problema. Ya que trata de eficiencias y hay un retorno de inversión evidente, los CEO se suman a la automatización con rapidez y esperanza. Donde el muro se hace más presente es en la cultura organizacional, en especial porque muchos trabajadores temen ser reemplazados por las máquinas.

Jorge Malo Del Valle coincide con esta postura. El director Corporativo de TI de Nacional de Drogas considera que si bien la HA es un proceso que se suele caracterizar como estratégico, es en realidad un proceso cultural. “El COVID-19 fue un campo fértil para nosotros como CIO, porque se nos abrió la oportunidad de poder no solamente evangelizar, sino entrar en una dinámica diferente con el CEO y con el consejo de administración. Nosotros tenemos RPA en varias modalidades: híbrido, controlado parcialmente por humano, máquina contra máquina. En los almacenes tenemos inteligencia artificial. Todo lo implementamos desde marzo hacia adelante. Muchos de los procesos de RPA surgieron como un experimento, vimos la pandemia como una oportunidad para fortalecer la compañía e incluso el ROI se volvió menos relevante que antes. La cultura, en cambio, no dejó de ser un gran reto”.

La capacidad de experimentar sin tener que asegurar un ROI inmediato es uno de los beneficios que más agradecen los CIO y es una modalidad que muy pocos habían vivido antes de la pandemia. Daniela Olvera, jefa de Tecnologías de la Información de Grupo Bimbo, relató que su propio departamento de IT sirvió como conejillo de indias para estas tecnologías. “Si nos funcionaba a nosotros, se movía a la compañía. Para venderlo tuvimos que cambiar la retórica, antes lo planteábamos como casos de negocio y ahora lo hacemos resaltando el valor agregado. Si haces un caso de negocio tienes que incluir costos en infraestructura, soporte, entre muchos otros, y es más difícil que el ROI sea atractivo. En cambio, nosotros dijimos: Este empleado no trae valor a tu proceso porque se limita a revisar 150 tickets diarios. Ahora esto lo va a hacer una máquina, el humano queda libre para dedicarse a tareas con un valor mucho más alto».

Más que la técnica y el dinero, la cultura y el talento son los obstáculo

Esto no implica que haya que exigir una automatización total de la organización desde el día uno. La mayoría de los CIO que han tenido experiencia con estas tecnologías lo hicieron con bastante precaución, identificando los elementos que mejor se adaptarían a la HA y de los que más valor resultaría. Como comenta Korina Velazquez, directora TIC de Pronósticos para la Asistencia Pública, esa debe ser la prioridad, pues si se experimenta con HA pero no se consiguen los resultados esperados, es posible que la empresa se niegue a probar de nuevo. «Recomiendo no generar tampoco muchas expectativas. En la medida que la gente va experimentando los beneficios es cuando la organización genera confianza en las herramientas. Para aventarse a un primer ejercicio hay que apostar por tener conocimiento acabado del concepto, elegir bien qué actividades y procesos intervenir, y desde ahí identificar cómo trabajar con el personal. Si eso sale mal la organización ya no va a querer darle otra oportunidad a la innovación», sentencia.

Carlos Flores, director de Innovación de Nacional de Drogas, aconseja en este punto hacer pruebas de concepto, que no tengan costo y que ayuden a comprobar si la tecnología funciona o en qué proceso aplica mejor. Gracias a eso, logró implementar tecnologías que sirvieron para «matar el miedo» a la innovación en su organización.

Pero si la HA es un proceso que surge paralelo a la transformación digital, ¿qué pasa con las empresas que nacieron digitales? Es el caso de Banco Sabadell, y su director de Cross Systems, Rubén Hernández, indicó que al existir ya camino recorrido en relación con las tecnologías y no contar con sistemas legados, el planteamiento es más directo y lleva adjunto desde el diseño qué pasará con los especialistas, qué pasará con el talento y dónde entrarán a actuar los robots. «El ROI lo presentamos con la IA en la mente. Llegamos a la dirección con dos costos: el de implementación y el de automatización», aclara.

A veces es el propio cliente el que se resta de los procesos más digitalizados y se transforma en una barrera a derribar, pero la pandemia ha acelerado también estas adopciones como nunca antes. Le pasó a ABC Centro Médico y a Crédito Familiar, que miraban con desconfianza la disposición de sus clientes por adoptar las plataformas digitales pero ya comprobaron que no había de qué preocuparse. Ambas organizaciones han implementado con éxito tecnologías en camino a la HA y están cosechando los beneficios de automatizar y liberar al personal para tareas más sofisticadas.

El otro gran dolor de cabeza para los líderes IT, y quizás el más difícil de vencer, es el de adquirir talento que conozca y pueda implementar con confianza estas tecnologías innovadoras, además de conocer el valor que aportarían al negocio. Hernán Guerra, CIO de Viakem, cuenta que logró apartar presupuesto para la innovación, detectó las necesidades que podrían resolverse con automatización, pero luego tuvo que encontrar profesionistas capacitados en estas tecnologías y eso fue lo que le consumió más tiempo.

Lo grave es que aparentemente esta situación no va a cambiar fácilmente. Los expertos en ciencia de datos, automatización y machine learning son de los más escasos en el mundo IT, y además presentan una volatilidad alta. Frente a esto, Roberto Moreno, Information Systems & Corp. Facilities Regional Manager de Dow Chemical Company planteó una pregunta interesante: ¿Vale la pena tener un talento tan especializado como parte de la organización o es más conveniente tercerizar esas habilidades mediante proveedores? Varios de los asistentes confesaron que esa ha sido su única alternativa hasta ahora. Muchas veces capacitar talento es un proceso muy costoso, y la alta demanda por estos profesionistas lo vuelve una mala inversión. Pero definitivamente es algo que debe revisarse caso a caso.

Flor Argumedo de La Comer, por ejemplo, indicó que su organización tiene una tendencia a desarrollar sus propios sistemas, sobre todo los críticos. «No nos preocupa dejar el ERP en manos de terceros, pero el sistema comercial, el de resurtido automático, el sistema de venta, el de analítica, son todos desarrollos nuestros. Un gran caso es el de la dirección de Analítica, que se creó recientemente. Quien está a cargo es una persona que nació en Sistemas, que conoce perfectamente las necesidades del negocio, y que tiene mineros y científicos a su cargo. Antes veíamos analítica de datos una vez al mes, ahora lo hacemos dos veces a la semana, y el valor que nos entrega es tan alto que nunca soltaríamos esos sistemas a terceros».

La conclusión general respecto al tema del talento y la cultura es que tiene que existir honestidad por parte de Sistemas. Es necesario ser claros respecto a las intenciones, explicarle a las personas que sus habilidades pueden ser mejor aprovechadas en procesos más creativos o menos repetitivos, capacitarlas en esa dirección y revisar caso a caso qué puede automatizarse, qué debe automatizarse y cómo hacerse del talento de una forma que no afecte la operación, no implique una inversión excesiva ni tampoco requiera sacrificar a los trabajadores.

La hiperautomatización se trata, en el fondo, de quitar al robot que existe dentro de cada empleado y sustituirlo por una persona. Si además puede hacerse mejorando los procesos operativos y empujando el negocio, nadie se atreverá a decir que no.