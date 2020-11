La realidad del CIO 2020 a través de nueve charlas virtuales

Los CIO movilizaron gran parte de sus recursos y energías durante 2020 para habilitar el trabajo remoto seguro en las empresas, pero al mismo tiempo no pudieron descuidar los proyectos críticos, la innovación, la seguridad y los planes para el futuro. En una serie de (hasta ahora) nueve mesas redondas con destacados líderes IT del país, IT Masters Mag exploró las principales preocupaciones, desafíos y triunfos que el año de la pandemia puso frente a los equipos IT, y qué les deparará la nueva normalidad.

Los planes de continuidad se estresan al máximo

Partía recién mayo y las organizaciones vivían uno de sus momentos más críticos en la última década. La crisis pandémica reveló qué tan flexibles y ágiles eran para dar respuesta a cambios rápidos y proveer soluciones creativas. Los CIO priorizaron la protección los empleados, pero rápidamente tuvieron que también habilitar el acceso permanente a las aplicaciones, mover a la nube procesos que no tenían contemplados y reforzar todo lo posible la seguridad. Quienes superaron rápido las dificultades pudieron comenzar a pensar en cómo aprovecharían el contexto para salir mejor parados.

¿Dónde se fue el dinero?

Los IT Masters tuvieron que realizar complejos malabares con sus presupuestos para afrontar la primera fase de la pandemia: tomar del gasto de capital para aumentar el gasto operativo, alargar el periodo de los contratos con los proveedores para retrasar una inversión mayor, o renegociar para reducir el impacto en Opex. También hubo renegociaciones de contratos de dólares a pesos, y no faltaron quienes prefirieron voltear al desarrollo interno. ¿La sorpresa? Muchos departamentos de IT consiguieron más recursos de los que usualmente tenían.

La nueva figura del CIO

Las primeras fases de la crisis tuvieron a los CIO concentrados en reducir los impactos, las siguientes los posicionaron en un rol de liderazgo profundo, en el que debieron aprovechar el camino recorrido en digitalización para llevar a sus empresas a una nueva era. La figura del líder de Sistemas desde hace algunos años ha ido evolucionando y asume cada vez más responsabilidad, este proceso fue acelerado por la pandemia y algunos incluso están tomando simultáneamente la dirección de Recursos Humanos.

¿Cómo detectar el (mal) comportamiento humano en ciberseguridad?

La velocidad a la que se desplegaron accesos remotos y nuevos ambientes de aplicaciones tras los primeros meses de la pandemia provocaron una relajación de las medidas de seguridad. Para los cibercriminales el 2020 significó una mina de vulnerabilidades a explotar; para los CIO fue ver desaparecer por completo el perímetro al que estaban acostumbrados e intentar asegurar uno nuevo: las personas.

Prioridades para la nueva normalidad

La 5ta. mesa redonda virtual organizada por IT Masters Mag puso la mira en el futuro próximo. Ya no se trató de que la operación sobreviva a la contingencia, sino de cómo aprovechar los grandes saltos tecnológicos que se dieron en esos meses para fortalecer a las organizaciones y aprovechar el impulso para hacer avanzar la transformación lo más lejos posible.

La nube: gran estrella del 2020

Es indudable que la nube fue la tecnología protagonista del año. Aparentemente el trabajo remoto obligado era el catalizador que faltaba para que las empresas se comprometieran por completo. Diversas encuestas durante el año han indicado las inversiones en cloud se incrementaron con fuerza como respuesta inicial a las cuarentenas, pero no se detuvo ahí: desde ese momento los líderes IT han seguido sumando servicios y procesos a la nube, y no parecen querer detenerse.

La hiperautomatización llegó y tendrá impactos a diestra y siniestra

En la hiperautomatización se combinan principalmente tres tecnologías: Machine Learning, RPA e inteligencia artificial. La toma de decisiones complejas requiere la intervención de las personas con el apoyo de la inteligencia artificial; los procesos repetitivos se automatizan con la ayuda de RPA y el machine learning aprende continuamente para mejorar las dos funciones descritas. En suma, su propósito es reducir progresivamente el trabajo manual requerido para ejecutar procesos complejos. Los CIO coincidieron en que esta tecnología es una realidad, pero su implementación correcta aún requiere superar muchos obstáculos presupuestales y culturales, además de requerir continua experimentación.

Retroceder no es una opción

El primer impulso en la pandemia fue de vida o muerte: acelerar todo lo posible la transformación digital para salvar al negocio. Muchas empresas creían que las medidas adoptadas durarían poco, pero en octubre, sin un final claro para la crisis del COVID-19, los líderes IT debían reflexionar respecto a las acciones ejecutadas, los cambios irreversibles, los riesgos latentes y sobre cómo reinventarán sus estructuras organizativas para armonizar las profundas disrupciones del presente con la incertidumbre del futuro.

El usuario es todo: los nuevos desafíos para el UX

Todo cambió en 2020, pero pocas cosas cambiaron más que la forma de consumir prácticamente todo tipo de productos. IT Masters Mag reunió a 23 destacados líderes IT de empresas en México para abordar los principales retos que enfrentaron, las estrategias y herramientas que han adoptado y los desafíos futuros para los canales de venta y la experiencia de usuario (UX)