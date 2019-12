Tendencias tecnológicas que darán forma al 2020

Nunca antes en la historia los expertos IT habían tenido tantas herramientas a su disposición y libertad para influir en el negocio, pero “con todo gran poder viene una gran responsabilidad”, y elegir entre las muchas alternativas comprometerá energía, dinero, trabajo y a veces incluso puede requerir una gran disrupción interna.

Es por eso que IT Masters News seleccionó algunas de las tendencias tecnológicas que marcarán el primer año de la siguiente década. Algunas han alcanzado o están por alcanzar la madurez suficiente para representar beneficios en gran cantidad de sectores. En otros casos, conviene al menos tenerlas en el radar. La selección se hizo con base en informes de Mckinsey, Gartner, Forbes, Techrepublic y Rysavy Research.

El año del 5G

Como advertimos a comienzos de este año, a pesar del entusiasmo de los proveedores la nueva generación de conectividad móvil no haría aún su gran despegue. La infraestructura se quedaba corta, los grandes actores de las telecomunicaciones se encontraban batallando con respecto a la tecnología y ni siquiera existían dispositivos suficientes a nivel de usuario. Pero gracias a los muchos despliegues de 5G que se han realizado durante el año por compañías como Qualcomm, AT&T, Verizon, Nokia, Ericsson y Huawei esta historia tendrá un nuevo giro. Los teléfonos y dispositivos inteligentes ya se han puesto al día con los requerimientos, y tecnologías de grado empresarial como EDGE y IoT ya están considerando a 5G como un hecho.

5G servirá como la fundación de todo un nuevo ecosistema digitalizado, en el que se incluye transporte autónomo, ciudades inteligentes, wearables, y muchas innovaciones que aún no han sido concebidas.

Automatización en esteroides

Si en 2019 la automatización alcanzó a muchas industrias y procesos, el próximo año verá el robustecimiento de los despliegues y un crecimiento del valor generado en prácticamente todas las verticales. Incluso en la reciente premiación de Las más innovadoras se observaron muchos proyectos de automatización, principalmente centrados en la Automatización de procesos robotizada o RPA. El 2020 verá cómo esas innovaciones se alimentan de los avances en machine learning, inteligencia-artificial-como-servicio y en general del mejorado razonamiento de las máquinas. Mientras más sensores y procesos automatizados existan en las organizaciones, más tareas irán pasando al dominio de los robots, aumentando la productividad a nuevos niveles, pero también exigiendo una responsabilidad de los empleadores con respecto a su capital humano y las nuevas tareas que deben asumir.

Democratización tecnológica

Conseguir talento tecnológico es un dolor de cabeza permanente para los IT Masters. Si bien carreras como la programación son cada vez más populares, la complejidad de tendencias como Machine Learning, Analítica Avanzada o Ciencia de Datos ha resultado en que los pocos expertos sean acaparados por unas cuantas de las grandes compañías, quienes son también las pueden pagar sus elevados sueldos. La democratización tecnológica pasa por generar herramientas que acerquen tareas complejas a todos. De esta forma, tendencias como la analítica de negocios, el desarrollo de aplicaciones y la ciencia de datos podrían estar al alcance de cualquier organización y podrían ser aprovechados incluso por personal que no pertenezca al departamento de IT. Mejorar el acceso a la tecnología en el ecosistema completo contribuye a abaratar costos y ampliar las oportunidades de negocio.

Blockchain de grado empresarial

Ha sido una de las grandes promesas desde hace muchos años, pero pocos despliegues de blockchain en las organizaciones han alcanzado la masividad y utilidad necesarias para masificarse. Esta tecnología se ha mantenido en la inmadurez por culpa de su escalabilidad baja y difícil interoperabilidad, entre otros impedimentos técnicos. En 2020 se debería ver finalmente el despertar de blockchain. Algunos proveedores ya están ofreciendo Blockchain-as-a-Service, y las inversiones e investigación en soluciones de grado empresarial, por organizaciones como Amazon, Samsung, Microsoft, IBM y Alibaba, deberían acercar esta tecnología a un espectro mucho mayor de actores.

Analítica para la supervivencia

Las compañías que no inviertan en analítica durante el 2020 podrían enfrentarse a un futuro muy negro. La variedad de herramientas y la simplificación de su uso se ha ampliado tanto que hablar de complejidad es cada vez más una excusa. Las organizaciones que sí pongan la analítica en su centro tendrán el poder de acortar la distancia con sus competidores y pavimentar un futuro con mayores oportunidades de negocio. Tendencia como Data-as-a-Service, computación in-memory y analítica potenciada por inteligencia artificial se consolidarán y cambiarán todo el panorama. Se proyecta, por ejemplo, que para finales del próximo año 40% de los procesos relacionados con datos estarán automatizados: las oportunidades que de ahí se desprenden son incalculables.

Datos personales

La época en que todo el mundo entregaba sus datos sin cuestionarse nada ya está llegando a su fin. Los gobiernos de todo el mundo están respondiendo a la crisis de la ciberseguridad y la privacidad creando regulaciones que aumentan el control de las personas sobre su infomación. Así como el GDRP obligó a muchas organizaciones a poner en orden y proteger la información de sus usuarios, el 2020 se inaugurará con la California Consumer Privacy Act (literalmente, pues entra en acción el 1 de enero). Esta regulación afectará a la forma en que las empresas almacenan y aseguran la información. Además le dará mucho más poder a las personas con respecto al uso posible de su datos y obligarán a las compañías a entregar información detallada y personalizada sobre este tema. La multiplicidad de normas relacionadas con datos obligará a las organizaciones a ponerse las pilas.