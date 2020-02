Seis claves para el éxito en la transformación digital

Casi todas las organizaciones se encuentran en alguna etapa de la famosa jornada hacia la transformación. Para las que aún no inician o se sienten estancadas, los tips a continuación pueden ser útiles para el empujón que falta.

En la mente del IT Master se encuentra, como nunca antes, demostrar el valor de las tecnologías de información para transformar el negocio. Por fortuna, de acuerdo con la tercera edición de la encuesta de Netmedia Research IT Masters Mind Survey, 36% de los consultados tendrá un presupuesto IT mayor al del año anterior y 70% cuenta con presupuesto para innovación, de los cuales sobresale un sorprendente 30% que contará con entre 15% y 20% de la facturación total para ese propósito.

Quienes se encuentran con mejores posibilidades de avanzar son las empresas donde los departamentos de IT lideran el proceso (48% de los encuestados) o se involucran activamente en la elaboración de estrategias (38% de los respondientes). Aunque, para ser honestos, las que tienen más probabilidades de triunfar son las organizaciones cuya dirección general (o el Comité ejecutivo) lidera el proceso de transformación.

En ese sentido, la encuesta de Netmedia Research también encontró que en 38% de las organizaciones el departamento IT está supeditado a la Presidencia, mientras casi 20% a un área IT regional o global. En ambos casos, es de suponer que los IT Masters están en una posición privilegiada para encontrar apoyo a sus iniciativas, elevar el discurso de la apuesta en nuevas tecnologías y conducir a buen puerto proyectos que generen fuentes adicionales de ingresos.

Un dato no tan positivo de la encuesta es que aún la reducción de costos sigue siendo el principal objetivo de la mitad (53.6%) de las unidades IT, y solo 30% estará en el 2020 detrás de proyectos que representen nuevos negocios.

En la transformación digital, en específico, el avance es notorio, pues poco más de 40% de los respondientes tiene procesos de negocio basados en arquitecturas IT de nueva generación. Para continuar por este camino, quienes ya han probado el éxito comparten algunas de las seis siguientes claves:

Liderazgo específico. – Tanto Alonso Yáñez, CIO de Walmart, como Manuel Niembro Barroso, director del Centro de Excelencia Agile de BBVA México, cuentan con el involucramiento de la alta dirección para conducir sus esfuerzos de innovación bajo la metodología ágil. Apuesta total. – Los esfuerzos más fructíferos, como en el caso de las dos compañías arriba mencionadas, son aquellos con un enfoque integral. Es decir, al final los procesos en una compañía están interconectados y el digitalizar parcialmente no surtirá gran impacto. Plan digital definido. – Los más aventajados en madurez digital cuentan con un método de definición de planes IT, que toma en cuenta costos, retornos, beneficios y están alineados con la estrategia del negocio, de acuerdo con la encuesta 2020 de Netmedia Research. Alineación DevOps. – En las organizaciones encuestadas ya empiezan a aparecer nuevos roles, como analistas por áreas de negocio y arquitectura tecnológica. Ello suena esperanzador, pues significa que la integración desarrollo/operaciones comienza a tener nombre y apellido. Infraestructura como cimiento. – Aun cuando todo parece girar hoy en torno a las aplicaciones, no hay que perder de vista la importancia de una buena y sólida infraestructura que soporte cualquier iniciativa. En la encuesta, 60% del presupuesto se destinará a la infraestructura on premises, con especial atención al centro de datos y la seguridad. Operación inteligente. – La adopción de herramientas de automatización, monitoreo y remediación IT ⸺incluyendo los eventos de ciber seguridad⸺, con inteligencia integrada es uno de los elementos que inciden en el éxito de cualquier iniciativa. Los encuestados por Netmedia Research indicaron entre sus primeras cinco prioridades en los próximos 12 meses aplicaciones y desarrollos que incluyen inteligencia artificial, analítica/big data, así como mejorar la seguridad.

No existen las coincidencias. Si las organizaciones han triunfado y comparten estas características, es por algo. Si usted siente que necesita más guías para concluir su jornada de transformación, échele un ojo a nuestra encuesta. También podrá obtener mayor información aquí, una colección de varios artículos útiles sobre el mismo tema.