Se prevé crecimiento de 3.4% en el sector TIC este año, pero el desabasto podría arruinar esa proyección

El sector IT crecerá este año 3.4% comparado con 2019, de acuerdo con el más reciente reporte trimestral de Select. Ricardo Zermeño, director general de la firma mexicana de análisis, considera que la cifra evidencia que los negocios TIC tienen una oportunidad única de acelerar la transformación digital del país.

No obstante, el desabasto de componentes de tecnología —uno de los mayores impactos de la pandemia— pone en riesgo la operación de los negocios IT si no se toman medidas adecuadas para manejar el riesgo, de acuerdo con Alejandro Vargas, gerente de Análisis en Select. Se espera que la fabricación de semiconductores, computadoras y periféricos se normalice recién en la segunda mitad del año.

Durante la presentación del reporte trimestral “Tácticas para asegurar el crecimiento”, correspondiente al cuarto periodo de 2020, Zermeño destacó el papel que juega la transformación digital en el crecimiento competitivo: “Ayuda a generar más ingresos al fortalecer y ampliar los canales digitales con clientes; a aumentar la agilidad y eficiencia de las operaciones y reducir costos; así como a mitigar riesgos al tiempo que se asegura la continuidad operativa”.

Si bien se ajustó la expectativa de crecimiento para este año, los analistas de Select coincidieron con lo expresado en el reporte previo acerca del aumento en la demanda de tecnologías como nube, automatización y analítica para digitalizar procesos de negocio.

Buen pronóstico de nube

En cuanto a la adopción de nube, Zermeño señaló que el rubro de mayor dimensión es el de integración y consultoría de nube híbrida. Se estima que este año alcanzará ingresos por $65,700 millones de pesos, con un crecimiento de 11%. Aquí se consideran servicios de consultoría, el desarrollo de software a la medida, la integración de aplicaciones e infraestructura, así como la capacitación.

Los servicios de operación de nube privada, que resultan críticos en la nueva realidad, están encabezados por el outsoucing, el soporte, administración de equipos de escritorio, los centros de datos, servicios para monitorear redes y seguridad (SOC y NOC), así como la operación de aplicaciones. En total, los especialistas de la consultora esperan que las soluciones de nube privada registren ingresos por $56,700 millones de dólares este año, con un crecimiento de 13%. Para Zermeño, la nube privada representa la oportunidad más grande, tanto auto-administrada como manejada por terceros.

La nube pública registraría 31% de crecimiento, al alcanzar $21,000 millones de pesos en 2021, con lo que superaría el hito de $1,000 millones de dólares en México.

La postura referente a la nube coincide con lo que se encontró en la IT Masters Cloud Survey 2020, en la que la mitad de los participantes dijeron que el año pasado se vieron obligados a acelerar sus planes de cloud y desarrollar una estrategia rápida sobre la marcha.

Telecomunicaciones, sector en crecimiento

En 2020, el segmento de telecomunicaciones en México tuvo un buen desempeño: Los ingresos registraron un crecimiento de 2%, al facturar $531,000 millones de pesos.

Erick de la Cruz, gerente de Análisis de Select, indicó que esto fue impulsado por mayor necesidad de conectividad por parte de los usuarios, lo que aumentó la demanda de banda ancha y nube.

Los operadores móviles representaron más de 50% de la facturación del sector en 2020, con ingresos por $289,652 millones de pesos. Registraron un crecimiento de 18% en banda ancha fija pero tuvieron una caída de 8% por concepto de venta de teléfonos inteligentes.

Ante la necesidad de adoptar servicios de tecnología y nube principalmente para el trabajo remoto, los operadores fijos tuvieron un crecimiento de 35% de soluciones en la nube y 12% en servicios TIC. Este segmento registró ingresos por $121,322 millones de pesos.

Este año se pronostica que el consumo de video a través de streaming aumente 34%, mientras que la banda ancha móvil lo haga 9.2% y la banda ancha fija, 8.7%.

Entre los temas de telecomunicaciones pendientes para 2021, De la Cruz señaló la estrategia de internet para todos, la creación de un nuevo registro nacional de usuarios de telefonía móvil, la licitación de espectro de bandas óptimas para 5G, preparar la inversión en producción de contenido streaming nacional, así como el planteamiento del Gobierno para regular las redes sociales.

Expectativa favorable sin perder el rumbo

En términos generales, Zermeño subrayó que las bases para asegurar el crecimiento en el sector serán fortalecer la resiliencia, asegurar la cadena de suministro, evaluar escenarios de riesgo y planes de contingencia; especialización, cercanía y entendimiento de retos de clientes para relaciones de largo plazo; oferta de servicios y productos basados e escala y experiencia. El especialista finalizó su presentación al expresar que “los negocios TIC están frente a la oportunidad de apalancar la transformación digital de la economía de México”.