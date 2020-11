Las aplicaciones se adaptan al cambio: F5

Hoy, las aplicaciones representan mecanismos que impulsan la economía digital. Las compañías las utilizan para transformarse de manera acelerada, elevar su eficiencia y entregar experiencias digitales a clientes y empleados.

Las empresas se embarcan en procesos de transformación digital para acelerar sus negocios, captar mercados y aumentar sus capacidades competitivas. En IT Masters CON Virtual, Andrew Oteiza, líder de Soluciones cloud en F5, destacó lo importante que es para la compañías tener visibilidad de las aplicaciones, que se han vuelto habilitadoras de negocio porque a través de ellas interactúan con sus clientes.

“Cuando utiliza aplicaciones, el consumidor espera una experiencia rica. Algunos estudios señalan que los usuarios comparan el desempeño que tienen las aplicaciones con el que tienen con Facebook o Google: si demora más de tres segundos, optan por desconectarse y, por ende, la venta se pierde”, afirmó Oteiza.

Cuidar todo el entorno

Una experiencia digital completa involucra datos de múltiples fuentes. Oteiza ejemplificó el caso de una aplicación para obtener préstamos personales a los empleados de una organización. La capa de front end puede exponer la API a través de una plataforma como kubernetes. Detrás se comunica con el mainframe para hacer un análisis de lo que se le puede prestar al usuario dependiendo de sus ingresos, capacidad de pago y hábitos de compra. Esto es transparente para el cliente que está viendo la app desde su móvil y espera la respuesta.

Aquí entra otro factor: la seguridad. Oteiza señaló que en los últimos dos años se han incrementado 300% los ataques a las aplicaciones. Los ciber delincuentes buscan explotar las vulnerabilidades para robar datos sensibles o generar impacto en la organización; afectan la disponibilidad de servicios o dañan la reputación de la compañía.

En la ruta de los datos de la aplicación del ejemplo se requieren diferentes tecnologías para asegurar el aplicativo contra ataques DNS y entregar el resultado que desea el usuario de la app.

Para las empresas, entregar de manera segura los aplicativos es un desafío. Porque se añade una inconsistencia al usar distintos ambientes: en la medida en que se avanza en entornos de nube se utilizan diversas herramientas. Es un hecho que muchas necesidades de las compañías exceden las posibilidades que les ofrece la nube pública y entonces utilizan entornos multi nube.

Ante tal escenario resulta de utilidad contar con telemetría en los servicios de aplicaciones. Esta contribuye a que el negocio prevenga pérdidas, pueda predecir capacidad, optimice recursos e incremente ventas.

Visibilizar riesgos de las aplicaciones y atajarlos

De acuerdo con el reporte The State of Application Services in 2020 de F5, 80% de las organizaciones están llevando a cabo una transformación digital para estar acorde con la velocidad al mercado. Sin embargo, a pesar de que 87% de las organizaciones utiliza ambientes multicloud, la mayoría reconoce que aún tiene conflictos con la seguridad en la nube.

En el mundo real, las aplicaciones cambian continuamente a medida que cambian las necesidades de las empresas. Oteiza dijo que se requieren procesos de automatización que se ejecuten en forma eficiente, además es necesario hacer que todos los puntos de acceso sean seguros sin sacrificar el rendimiento.

“En F5 habilitamos a las organizaciones a entregar las aplicaciones en ambientes multinube y cuenten con eficiencia operativa. Trabajamos en la habilitación de aplicaciones modernas utilizando kubernetes, contenedores y tecnologías service-less”, afirmó el ejecutivo.

Con la compra de NGINX —número dos mundial en servidores web de código abierto— el año pasado, F5 Networks garantiza que sus aplicaciones estén disponibles y sean seguras en todas las plataformas, desde el centro de datos empresarial hasta las nubes privadas y públicas.

Como plataforma de desarrollo, NGINX se utiliza en casi 374 millones de sitios web y participa en 67% de sitios con alto tráfico de Internet. Oteiza afirmó que esto permite a F5 habilitar la entrega de aplicaciones modernas con seguridad tanto en el perímetro, como en las propias aplicaciones.