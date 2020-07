Lanza Avaya modelo de suscripción para apoyar a empresas de América Latina

Como una opción de consumo flexible a sus productos, Avaya presentó el modelo OneCloud Subscription. La propuesta incluye software y dispositivos para que las empresas adquieran tecnología de Avaya pagando una tarifa mensual sin tener que hacer una inversión inicial.

En conferencia de prensa, Galib Karim, vicepresidente de Avaya para América Latina, dijo que este modelo de suscripción tiene como objetivo apoyar a las compañías de la región que enfrentan los efectos económicos de la pandemia y necesitan reducir el riesgo del negocio, para tener mayor agilidad financiera y operacional.

Por sus características, Avaya OneCloud Subscription ayudará a que sus usuarios aseguren su continuidad como empresa, aumenten la previsibilidad de costos y protejan sus inversiones existentes.

El directivo señaló que la principal razón que dan las organizaciones para no invertir en soluciones de digitalización son los costos elevados que deben destinar a ello. Karim citó el estudio de IDC Covid-19 Impact on IT spendind, donde se observa que 60% de los participantes dijo que a partir de la pandemia cambiará hacia un esquema digital permanente, 57% planea invertir más en la nube y 47% invertirá en modelos como servicio.

El ejecutivo indicó que ante el Covid-19, Avaya ha vendido 2.1 millones de licencias a nivel mundial, 183 mil en América Latina y tiene 1,200 nuevos clientes. “En esta coyuntura, los centros de contacto han tenido gran protagonismo, especialmente en áreas como salud y comercio, además de que las soluciones que ofrecemos apoyan el modelo de teletrabajo y la continuidad de negocio en múltiples compañías”, indicó Karim.

Suscripción para simplificar procesos y generar ahorros

Con este modelo de negocio, Avaya simplifica contratos, procesos y pagos para alinearse con las realidades del mercado. Mario Cruz, líder de Comunicaciones Unificadas para Avaya en América Latina, afirmó que los usuarios podrán controlar hasta 20% de la inversión en este tipo de soluciones y lograr hasta 50% de descuento en dispositivos.

Por ahora, la oferta de dispositivos por suscripción se encuentra disponible en Argentina, Colombia y México. Cruz dijo que más adelante se irán sumando otros países. Hay tres modelos de pago de este tipo de soluciones: los clientes pueden comprar una licencia vitalicia, entrar a un esquema por suscripción o hacer consumos en la nube.

La suscripción incluye los derechos a las versiones más recientes del software de Avaya, flexibilidad para realizar cambios y actualizaciones cuando sea necesario, así como el acceso a paquetes de soporte técnico de Avaya y la solución de colaboración Avaya Spaces.

En opinión de Santiago Aguirre, director senior de Canales y Distribución de Avaya en la región, esta oferta toma en cuenta las necesidades del mercado ante la situación de coyuntura que se vive, pues permite a las empresas migrar a la nube de manera accesible.

Cabe señalar que en enero de este año, Avaya publicó el Informe de digitalización y preparación de la nube, estudio realizado por la firma de analistas Frost & Sullivan. En él se abordó el panorama sobre las oportunidades de mercado de las tecnologías de nube, comunicaciones unificadas y centros de contacto en México y América Latina.

De acuerdo con la información difundida entonces, más de 97% de los entrevistados afirmó que al elegir una plataforma de comunicaciones en la nube ponderaba especialmente el precio de suscripción y la disponibilidad de los dispositivos. Y no hay que olvidar que Avaya ha apostado 100% a la nube.