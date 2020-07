La transformación digital y la innovación aceleran pese a la crisis

Al menos el 70% de las empresas planea seguir invirtiendo recursos en iniciativas de transformación digital, y una de cada dos incluso incrementará su gasto en ellas, pese a la pandemia y la incertidumbre económica.

Eso indican los resultados de la encuesta Digital Transformation Investment in 2020 and Beyond, realizada por IFS entre abril y mayo de este año. El estudio permite apreciar cómo se acelerará la transformación digital e innovación en los próximos años, y como es cada vez más crítica para el negocio. 64% de los tomadores de decisiones que respondieron la encuesta afirmaron, por ejemplo, que su preocupación número uno es que los proyectos de transformación digital sean exitosos y lograr tener rápidos retornos de la inversión que hagan en tecnología.

El 18.50% dijo que a pesar de que reducirá los montos de inversión, no pueden permitirse la cancelación de dichos planes.

Por mercados verticales, el de la construcción fue el que se mostró más ambicioso, ya que 75% de los ejecutivos de esta área señalaron que continuarán con sus planes de inversión en transformación digital este año; en segundo y tercer lugar estuvieron las compañías de tecnología, con 58%, y de manufactura, con 55%.

En el estudio de IFS participaron 3,000 ejecutivos de Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y los países nórdicos.

Tecnología, clave en la nueva normalidad

Por otro lado, una postura similar manifestaron directivos de áreas financieras de México, Estados Unidos y otros 19 territorios que participaron en la encuesta Impacto financiero del Covid-19 en las empresas, realizada por PwC. Los ejecutivos destacaron como oportunidades de alto valor en la “nueva normalidad”, acciones que impulsen el crecimiento a través del e-commerce y la automatización de procesos, donde el uso de tecnología puede permitir una mayor comunicación y transparencia con empleados y clientes.

Solo 5% de los participantes en dicha encuesta dijo que ha considerado detener o cancelar sus planes de transformación digital.

En el escenario actual, ante una contracción proyectada de la economía estimada en 8.8%, la oportunidad es para aquellas tecnologías que garanticen la continuidad del negocio. Además, en México, de acuerdo con una reciente mesa redonda en la que participaron líderes IT del país, se acelerarán de forma considerable los presupuestos tecnológicos en todo el espectro de organizaciones, y la innovación estará recibiendo entre 2020-2021, en algunos casos, el doble de inversión que en 2019.