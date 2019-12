F5 Revolution Tour: prometedor futuro en la adopción segura de la nube

Directivos IT de Liverpool, NIC México y e-Global Telecomunicaciones participaron en un panel de discusión durante el F5 Revolution Tour Ciudad de México, moderado por Mónica Mistretta, directora general de Netmedia, casa editorial de IT Masters Mag. La disrupción tecnológica y su efecto en la cultura organizacional, la necesidad de respuestas rápidas y el desarrollo seguro de aplicaciones fueron los principales temas de la conversación.

Los panelistas coincidieron en que gestionar el cambio entre los miembros del staff IT sigue siendo uno de sus mayores retos, conseguir involucrar a las áreas de negocio no es menos importante y, por último, contar con el apoyo de proveedores de confiable capacidad.

Alejandro Bahena, subdirector de infraestructura de la cadena de tiendas departamentales Liverpool, se ha embarcado en una renovación tecnológica que implicó adoptar herramientas de última generación para asegurar la disponibilidad de su sitio de eCommerce, proceso durante el cual la infraestructura siguió siempre operando.

El caso de NIC México, de acuerdo con Julio Cossío su director IT, es altamente crítico por la naturaleza de sus servicios. La infraestructura para administrar 1.2 millones de dominios .mx de la organización, nacida en 1989, es muy apetitosa para los ciberdelincuentes. Cossío reconoció que gracias al servicio proactivo Silverline de monitoreo de F5 han podido evitar ataques tipo DDoS, que habrían pasado desapercibidos de otra forma.

E-Global Telecomunicaciones, procesador de transacciones electrónicas de redes de comercios, gestiona millones de datos sensibles cada segundo. Su director de Operación de Telecomunicaciones, Luis Beas, enfatizó la necesidad de proteger sus aplicaciones por medio de accesos basados en identidad y mantener una respuesta óptima en sus servidores.

Para mantener la excelencia operativa, Cossío afirmó que están incorporando metodologías ágiles y mantienen una cultura de innovación de forma constante. Bahena, el ejecutivo de Liverpool, considera fundamental contar con el patrocinio de la alta dirección en los nuevos proyectos. «La revolución tecnológica debe estar en el ADN de las empresas, con todas las áreas convencidas de los beneficios del cambio. Un área específica de ‘innovación’ no funciona,» afirmó contundente.

Seguridad desde la base

Debido al manejo de datos sensibles en E-Global, Beas resaltó la importancia de salvaguardarlos antes de iniciar cualquier proyecto de modernización de aplicaciones o infraestructura. Para tal propósito recomendó seguir las recomendaciones de PCI Security Standards Council, institución que rige este tipo de transacciones. Cossío, a su vez, afirmó que para todos sus procesos de desarrollo de aplicaciones siguen un esquema llamado “desarrollo seguro”. “En NIC consideramos la seguridad como algo crítico en el desarrollo de cualquier aplicación. Cuando queremos construir un sistema, la funcionalidad debe estar ligada a la seguridad y escalabilidad”, añadió.

De no perderse en el 2020

Bahena dijo que planean reforzar la omnicanalidad para acercarse al cliente de maneras distintas y mejorar su experiencia. En el área IT de Liverpool también está evaluando el uso de contenedores de aplicaciones, donde no se debe pasar por alto el control de la seguridad.

Cossío señaló que en NIC, organización también encargada de asignar las direcciones IP, quieren identificar mejor las necesidades de sus clientes y estar en capacidad de ofrecerles mejores experiencias, sin descuidar la disponibilidad. De forma paralela, están buscando una mayor rentabilidad de los mismos.

En cuanto a la nube, el ejecutivo comentó que están migrando las aplicaciones no críticas, como el correo y las apps de oficina. Su imperativo es la excelencia en la administración de recursos tecnológicos, supervisados centralmente. Por ende, la innovación está a cargo del departamento IT. En el proceso de desarrollo de nuevos proyectos, Cossío dijo que involucran al personal de infraestructura y mercadotecnia para aportar ideas. Ahora, la adopción de metodologías ágiles conlleva tener presente el objetivo del negocio.

En E-Global, Beas indicó que planean hacer uso de multinube el próximo año. «Por el giro de la empresa, los datos deben estar on premise, pero hay algunos servicios que podrán migrarse a la nube, como aquellos no críticos, algo de transaccionalidad, pero no la información sensible de los clientes.»

En Liverpool, Bahena dijo que ya cuentan con un esquema de nube. Aquí, los retos son la visibilidad de las aplicaciones y la protección de la información de los clientes a disposición de los usuarios internos. Asimismo, han trabajado en la orquestación de nubes para poder mover cargas de trabajo de forma transparente.

Acerca de la adopción multinube, F5 Networks tiene convenios de colaboración estratégica con Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud y Microsoft Azure. Con esto, sus clientes podrán usar sus soluciones para procesar nuevas cargas de trabajo de aplicaciones nativas sin importar la nube en la que corran.

En la conferencia de usuarios F5 Revolution, el fabricante reunió a clientes y expertos para hablar de su tecnología y de la protección que brinda a las aplicaciones, los activos más valiosos que pueden tener las empresas.