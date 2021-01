El gasto mundial en IT alcanzará los $3.9 billones de dólares en 2021

La aceleración de la transformación digital es una de las pocas herramientas que millones de organizaciones han tenido para enfrenar la pandemia. La urgencia causó un obvio aumento en el dinero dirigido a tecnología en las empresas, gasto que se proyecta aumente en 6.2% en 2021 hasta alcanzar los $3.9 billones de dólares —esto es 3.9 seguido de 11 ceros—, de acuerdo con reciente información liberada por Gartner.

El gasto en IT había bajado 3.2% en 2020, debido a que los CIO priorizaron procesos y aplicaciones críticos para la operación, además de mirar con bien justificada desconfianza el escenario económico global. Con esos elementos fuera de la atención inmediata, las empresas invertirán ahora en proyectos de mayor tamaño y en tecnologías que ayuden a enfrentar escenarios de crisis similares, como automatización y nube.

Como se vio en el 2° IT Masters vTalks, con foco en presupuestos, los líderes IT mexicanos añadieron esteroides a su transformación digital. En menos de dos meses la digitalización tuvo que potenciarse para entregar una mejor experiencia a los clientes a través de canales digitales y proteger a empleados, proveedores y colaboradores.

Los CIO deben realizar un acto de balance en 2021, ahorrar efectivo pero expandir las IT”, indicó John-David Lovelock, vicepresidente de Investigación en Gartner. “Con los niveles de la economía regresando a niveles de mayor certeza, las compañías están invirtiendo en IT de una manera consistente con sus expectativas de crecimiento, no con sus niveles de ingreso. Los negocios digitales, liderados por proyectos con un tiempo de amortización muy corto, obtendrán más dinero y atención por parte de las juntas directivas en 2021”, complementó el analista.

Como puede apreciarse en la tabla, Gartner predice que el gasto en todos los sectores IT crecerán este año. Se espera que la necesidad ininterrumpida de trabajar de forma remota creará un fuerte “rebote” en la categoría de software empresarial, con +8.8%. Dispositivos y centros de datos no se quedan muy atrás, con +8% y +6.2%, respectivamente. Los crecimientos más modestos serán en Servicios IT, con 6% y Servicios de comunicación, con 4.5%.

En México el gasto también repunta

Como descubrió la última IT Masters Mind Survey, los líderes IT mexicanos también verán aumentos en sus presupuestos este 2021, aunque más de la mitad tuvo que aceptar recibir el mismo dinero que en 2020. Solo el 25% de las organizaciones mexicanas tendrán más recursos para invertir en IT este año.

Afortunadamente, la innovación no se detendrá en el país, ya que tres cuartas partes de los CIO de empresas en México indicaron que cuentan con presupuestos para este apartado. ¿En qué se gastará? El 50% de la inversión irá a servicios de nube, mientras el resto se destinará a software y hardware on-premises. En el primer caso, serán SaaS e IaaS los beneficiados principales, y en el segundo la inversión irá a aplicaciones empresariales, centro de datos y seguridad.