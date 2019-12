Virtualización invisible y sin contratiempos: Una guía práctica

La virtualización no tiene por qué ser una capa de específica del stack de soluciones IT, ni tampoco depender de diseños y características legados o que no consideran soporte a tendencias recientes como la multinube. La virtualización puede ser agnóstica e invisible, nativamente diseñada para las exigencias de la nube, integrada, de alto rendimiento y sin licencias.

Esa es la promesa de Nutanix AHV, solución de virtualización incluida en el stack Acrópolis de Nutanix, capaz de dar servicio a todas las aplicaciones empresariales populares del momento. La gestión de AHV está además integrada con Nutanix Prism, lo que permite simplificar las sus operaciones diarias.

El siguiente webinar, presentado por Ezequiel Bautista y Edgar Cruz, ingenieros senior de Sistemas de Nutanix, explora a profundidad las mejores prácticas para crear máquinas virtuales, realizar migraciones en vivo y recuperar información ante desastres con el hipervisor nativo de Nutanix AHV. Para acceder, solo basta con responder el siguiente registro: