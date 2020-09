Una nueva era para la tecnología aplicada a la educación

La educación está en medio de una revolución tecnológica sin precedentes. Incluso antes de que la pandemia llegara a acelerar las estrategias de transformación digital en todas las industrias, los centros educativos y universidades ya estaban innovando para ofrecer mejores herramientas de comunicación, investigación e interacción. Pero una vez que el COVID forzó una vida remota, estas instituciones se vieron obligadas a pisar el acelerador como nunca antes.

Sin embargo, el reto de aplicar tecnología a la educación no es fácil, y para enfrentarlo con mejor información y compartir experiencias prácticas, Panduit preparó el evento virtual “Get To Know Panduit: Tecnologías aplicadas a la Educación en Latinoamérica”, en el que convergerán los principales expertos en educación de la región para tratar los obstáculos y beneficios que están observando en la nueva era de la educación.

La actividad contará con la presencia de personalidad como el Director de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Iberoamericana, de México, la Directora de Servicios y Recursos de Información de Universidad ICESI, de Colombia, y una mesa redonda sobre la «Infraestructura física para el campus del futuro», con expertos de Panduit, Atlona, Cisco

La cita es el miércoles 23 de septiembre a las 10:00 AM (CDT), el registro es gratuito y puede acceder en este enlace: https://www.panduitonlinesummit.com/