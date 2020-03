Tres razones para integrar VDI y DaaS en su empresa

VDI, o infraestructura de escritorios virtuales, es de esas tecnologías que llevan mucho tiempo esperando «su gran año»: cuando por fin las organizaciones exploten al máximo sus capacidades y todas las promesas se cumplan. ¿Llegó ya el momento para VDI y para su alternativa más cercana, Desktop-as-a-Service? Hoy, en IT Masters News, exploraremos algunos de sus principales beneficios y cómo podrían servir a su organización.

Por si no lo tienen claro, la infraestructura de escritorios virtuales y el Desktop-as-a-Service son dos tecnologías que separan el ambiente de escritorio y sus aplicaciones del dispositivo físico que controla el cliente. O sea, entregan escritorios y/o aplicaciones virtuales, desde un centro de datos a un dispositivo controlado por el usuario final.

Este tipo de tecnologías ha prometido desde siempre hacerles la vida mucho mejor a los departamentos de IT y seguridad informática, y a pesar de que estas promesas llevan mucho tiempo sin ser cumplidas a cabalidad por culpa de insuficiencias en infraestructura, costos inesperadamente elevados o poca madurez de las plataformas, lo cierto es que lentamente las organizaciones han ido consolidando VDI y DaaS en sus operaciones. El mercado global de VDI en 2019 alcanzó $7.580 millones de dólares, y el gasto está creciendo en más de 11% anual, mucho más rápido que el crecimiento del gasto IT en general. ¿A qué se debe esta renovada confianza? Estas son algunas de las principales razones que IT Masters Mag detectó: