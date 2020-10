¿Qué pasó con los centros de datos?

Llevamos meses hablando de cómo muchas empresas se han visto obligadas a usar la nube para sobrevivir a esta pandemia, ¿Pero qué ha pasado con los centros de datos durante el 2020? Spoiler: las cosas se ven mucho mejor de lo que aparentan.

Contrario a lo que muchos piensan, el centro de datos ha ganado importancia a partir de la contingencia de salud por COVID-19. La transformación digital aceleró con fuerza en muchas empresas, y en ese contexto el centro de datos se ha vuelto crucial. Tanto así que el mercado on-premises se expandió 244% en septiembre.

Una explicación es que buena parte de la operación crítica —productiva, administrativa, y comercial— se procesa y controla desde el centro de datos. Un informe del Uptime Institute reveló que más de la mitad de las operaciones críticas en las empresas se mantendrán on-premises, por lo menos hasta 2022.

De esta forma ha ganado también relevancia la infraestructura que conecta a las empresas, tanto a nivel interno como hacia el centro de datos. Si no se cuenta con una conectividad robusta, confiable y escalable, la inversión realizada en actualizaciones o creaciones de centros de datos no se aprovechan al 100%. Actualmente, un problema de disponibilidad o una falla en el centro de datos, se traduce en pérdidas millonarias. Aquellas compañías que aún no emprenden el camino de la transformación digital o que no han considerado actualizar sus centros de datos, se encuentran en franca desventaja dentro de sus industrias.

Este episodio de IT Masters News, es presentado por Panduit.