Modelo de soporte independiente: al rescate del presupuesto IT — Netmedia Webinars

Hoy, más que nunca, establecer una operación IT eficiente y efectiva es fundamental para los CIO. Sin ir más lejos, el último estudio IT Masters Mind Survey descubrió que prácticamente la mitad de los tomadores de decisiones IT en México deberán operar este año sin un incremento de presupuesto, pero al mismo tiempo deberán destinar dinero a la innovación si no quieren quedarse atrás con respecto a su competencia.

Estas cifras fueron recopiladas incluso antes de que la crisis sanitaria del COVID-19 impactara a prácticamente todas las organizaciones del mundo. En otra reciente encuesta de Netmedia se descubrió que el coronavirus obligó a cambiar, formular o acelerar muchos planes estratégicos de IT, y eso tendrá sin duda a la dirección contando cada centavo que se gaste.

Es por esto que alternativas que reduzcan el valor de la factura de IT van a ser alguna de las más necesarias en este contexto, y Rimini Street promete alcanzar ahorros de hasta 90% frente al costo de mantenimiento y soporte tradicional.

En el siguiente webinar, Luis Ignacio Carrillo, Sr. Account Executive de Rimini Street, expone cómo el modelo de soporte independiente puede apoyar a todo tipo de organizaciones a ahorrar en sus gastos sin arriesgar, además, los esfuerzos en innovación.

Para acceder, solo debe responder el siguiente cuestionario: