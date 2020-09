Ninguna plataforma tecnológica puede solucionar todos los problemas para todo el mundo. Por lo mismo, las organizaciones no quieren quedarse varadas ni en una nube pública particular ni en on premises, especialmente si esperan tener éxito en el ambiente IT híbrido que ya se está transformando en la norma. Es por esto que las empresas están buscando alternativas simples para llevar a la nube servicios diseñados principalmente para el centro de datos.