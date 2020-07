En la nueva normalidad, todos los caminos llevan a la nube

El COVID-19 se está convirtiendo en uno de los mayores catalizadores de la transformación digital en la historia reciente. En la nueva normalidad que se aproxima en veloz carrera, no se podrá competir sin habilitar herramientas como la colaboración remota, esquemas de acceso cloud y un entorno de trabajo digitalizado. Asegurar una Experiencia del Cliente (CX) y una Experiencia del Empleado (EX) optimizadas serán factores de diferenciación fundamentales para las empresas. Lo que antes se veía como un nice to have ahora será un must.

