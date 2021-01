Consejos para conseguir un empleo en IT

La tecnología fue el gran salvavidas para la gran mayoría de empresas afectadas por la COVID-19, pero esto no le aseguró los puestos de trabajo a los equipos IT. Con reducciones de presupuesto forzadas y una fiebre por la optimización, las empresas comenzaron a cortar a los trabajadores que no aseguraban la operación.

Los vientos de cambio se sienten y no solo se deben al coronavirus: la operación será sí o sí más eficiente al retornar a la realidad. Esto incluirá equipos más pequeños y, por lo mismo, menos trabajos o nuevas funciones.

¿Qué oportunidades puede aprovechar entonces quien esté hoy en búsqueda de un empleo IT?