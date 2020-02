IBM lanza herramienta que facilita el entrenamiento de modelos de reconocimiento de objetos

En torno a 500 muestras de imágenes etiquetadas manualmente son hoy necesarias para que un modelo digital de reconocimiento pueda detectar un objeto específico. Esta ardua tarea es uno de los obstáculos principales para que las organizaciones accedan, entre otros, a tecnologías de automatización en la línea de producción y ocupa una gran cantidad de tiempo del equipo de desarrollo.

Para hacer frente a este problema, IBM acaba de anunciar el lanzamiento de la nueva herramienta open source de etiquetado automático Cloud Annotations, que facilita a los desarrolladores el etiquetado de un grupo de imágenes sin tener que hacerlo manualmente. Esta nueva funcionalidad aprovecha la inteligencia artificial para asistir en el proceso de etiquetado, y se aloja en la nube.

La herramienta está disponible mediante la interfaz gráfica de Cloud Annotations. Sólo con seleccionar el botón «auto label», las imágenes cargadas serán etiquetadas. La herramienta cuenta también con IBM Cloud Object Storage, que permite almacenar la cantidad de información que se necesite y acceder a ella desde cualquier lugar y por diferentes colaboradores.

Puede verse la herramienta en acción en el siguiente video:

Cloud Annotations now has auto labeling 🎉 It's an early beta, but you can now upload a model to your project and let it do the labeling for you! pic.twitter.com/cEXJQVW2xl

— Nick Bourdakos (@bourdakos1) December 3, 2019