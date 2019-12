Google Cloud está invirtiendo en talento regional y local para seguir impulsando su crecimiento

Google Cloud está adquiriendo momentum desde que Thomas Kurian entró en funciones como CEO el pasado enero. Con chequera abierta, Kurian ha empezado a reclutar talento. Así es como llega el primer director de la división para América Latina, Eduardo López, otro ex Oracle como Kurian.

Los analistas financieros se han pronunciado casi al unísono: las ventas del negocio de nube de Google se están proyectando al cielo y la división Google Cloud Plataform (GCP) es considerada una sólida fuente de ingresos para Alphabet Inc.

En su segundo trimestre fiscal anunciado en julio, Google dijo que su división de cloud ronda los $8,000 millones de dólares en ventas, es decir, el doble en menos de 18 meses.

Sundar Pichai, CEO de Google, dijo en esa oportunidad que la compañía planeaba incrementar su fuerza de ventas debido a que cloud se ha convertido en un motor de crecimiento clave para Alphabet.

“Se ha decidido crear un equipo con gran experiencia. Desde que entramos al mercado de IT, hace 15 años, hemos atendido grandes cuentas. Tom vino con una visión de desarrollar negocio para el mercado Enterprise, con gente que tiene muchos años en cada una de las regiones. En mi caso, hace 15 años soy regional”, dijo Eduardo López en una de las primeras entrevistas que concede desde que fuera nombrado presidente para América Latina.

Al igual que Kurian, López se desempeñaba en Oracle, donde tuvo responsabilidad regional. Ahora, su misión será hacer lo propio para el resto de los países. De hecho, por primera vez Google Cloud tiene en México un director, Julio Velázquez, en este caso un ex IBM.

“Estoy asegurándome de que tengan experiencia en el mercado de valor para Enterprise. Creo en los modelos geográficos, para tener a la gente cerca de los países. Presenté un plan de crecimiento a cinco años y ello llevó a triplicar los recursos humanos en la región, alineado con el plan de Tom”, añadió López.

Además del ecosistema de distribuidores, México tendrá a Velázquez y a tres gerentes más. “Es una organización muy importante”, añadió el ejecutivo de origen argentino.

Un juego de tres

Más y más, la competencia en nube se está convirtiendo en un juego de sillas donde participan tres gigantes: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y GCP, en ese orden de importancia. “Tenemos que crecer más que el mercado para alcanzarlos y posicionarnos como el número uno en el negocio de Cloud”, expresó López como un deseo propio.

En realidad, es más que un deseo. Los analistas estiman que Google Cloud crecerá en ventas 55% anualmente de aquí a 2021, para alcanzar una facturación de $17,000 millones de dólares y contribuir con 7% de los ingresos antes de impuestos de la compañía. Ello implica márgenes substancialmente menores que los de AWS, de acuerdo con las mismas fuentes. Nótese que el negocio de cloud tiene dos componentes: G Suite, que incluye Gmail y Google Docs; y Google Cloud Platform. Este último tendría un crecimiento compuesto anual de 64% hasta 2021, con un más modesto 13% anual para G Suite.

GCP, con analítica

Para López, hay tres olas en la jornada a la nube. La primera surgió con aplicaciones tipo SaaS, que las áreas de negocio comenzaron a adoptar sin pasar por las áreas de IT, como Salesforce y otros aplicativos en nube. De ahí, los propios departamentos IT empezaron a llevar workloads a la nube y empezaron a crecer AWS y Azure. “La tercera ola es agregar nuevas capacidades en time to market y conocimiento del cliente. Ahí estamos muy focalizados y es donde tenemos la plataforma de analítica, inteligencia artificial y todo eso aplicado a los procesos más críticos de los clientes”, dijo López. Algunos ejemplos prácticos para su aplicación son: logística, para diseñar mejores rutas; call centers para mejorar la interacción con los clientes, a través de una máquina de conversión de voz a texto y viceversa para responder en menos de un segundo y hacer una comunicación más afable con el cliente. “En ello estamos muy focalizados para ganar más mercado”.

En todas las aplicaciones de industria, el ejecutivo aclaró que están trabajando con sus socios de negocio y Google provee solo la plataforma. Asimismo, no tiene planes de desarrollar un área de servicios. Está haciendo alianzas con GSI mundiales (Deloitte, Accenture, y similares) para tener una base común.

Cuestionado sobre una posible presión vía precios frente a los otros dos competidores, López respondió que su propuesta de valor en precio es similar. “Google es una empresa de nube desde siempre. Su provisión de servicios fue creada y desarrollada para la nube. Compañías tradicionales como HPE e IBM no tenían la eficiencia de escala. Somos competitivos y no hemos sufrido guerra de precios”.

Asimismo, dijo que son abiertos e impulsan entre los clientes una arquitectura híbrida y multinube con el uso de Anthos. “A los clientes les decimos que no se encierren con un proveedor, porque te quedas enganchado como antes. Dentro de cloud tenemos la flexibilidad para que elijas la mejor en cualquier momento para hacer un despliegue”, concluyó de prisa el ejecutivo para continuar con su apretada agenda durante su visita a México.