Una herramienta para la alta disponibilidad en ambientes de colaboración virtual

Todo cambió a partir de la pandemia. Hoy las organizaciones se están adentrando a la vida en un mundo 2.0, en el que el reto es lograr que el usuario mantenga el acceso virtual de forma ininterrumpida y eficiente a sus herramientas de trabajo. Alejandro Jiménez, director de Continuidad del negocio de Bestel, explicó en su sesión de IT Masters CON Virtual cómo conseguir este objetivo de forma rápida y sencilla.

«Imaginemos el día de una persona: llega a la oficina, tiene algunas juntas, sale a comer, toma un café, realiza más actividades de trabajo. Un profesor: su agenda es diferente, pero igual va llenando cada día de la semana con las actividades programadas. ¿Qué sucede cuando en el mundo 1.0 nos pasa que no sonó el despertador, se fue la electricidad, no hay agua, o no hay transporte? Fallamos en nuestros compromisos y planes. El mundo 2.0 es lo mismo: si ahora se hace todo por internet o por herramientas digitales, o la nube, cualquier fallo puede detener nuestra vida normal», explica el experto en continuidad.

Para evitar esto es clave conseguir la alta disponibilidad. Nadie se puede comprometer a que nunca va a fallar algo, pero sí a que la falla tenga el menor impacto posible. La alta disponibilidad se da por ejemplo en servidores, con multi-tenancy; en celulares, teniendo varios disponibles; y en la nube, con duplicación de datos. ¿Pero cómo se hace con el servicio de internet, especialmente ahora que el trabajo se realiza desde casa?

Jiménez demostró el servicio Always On, de Bestel. En las pantallas pudo apreciarse dos computadoras realizando una descarga conectadas por cable. En la siguiente escena llega una tijera y corta los cables. La computadora con Always On sigue descargando sin interrumpirse.

Servicios de este tipo permiten mantener la conexión de internet gracias a una segunda conexión por redes móviles. El respaldo entra a funcionar en menos de un segundo, así que prácticamente no se percibe. Esto permite no perder potenciales oportunidades de negocio, juntas y prácticamente todo lo que requiera una conexión. Es asegurar la continuidad del negocio, también en el hogar.