Los ocho trabajos IT más atractivos en 2020

¿Año nuevo, empleo nuevo? Si se trata de buscar mejores ingresos o acceder a los puestos de mayor demanda, la lista a continuación puede ser de ayuda. Las tecnologías más candentes y novedosas ya están figurando entre las búsquedas de ejecutivos, a pesar de que en muchos casos se pidan profesionistas que cubren un amplio espectro de conocimientos. Las empresas que realmente entiendan la importancia de la especialización tendrán que recurrir a expertos en cada materia y no a generalistas. Al mismo tiempo, considero que los empleadores tendrán que elevar el sueldo inicial de su oferta, pues en la elaboración de este artículo me encontré con cifras que resultan ridículas con respecto a la exigencia del puesto.

Por ello, me vi obligada a tomar los sueldos más elevados en cada caso o a promediar entre distintos oferentes para un mismo perfil. Suplico al lector tomar los sueldos aquí expuestos como una referencia, pues las variaciones también dependen del tamaño de la empresa, la zona geográfica donde se ubica y el nivel de experiencia solicitado.

En cambio, los distintos puestos o áreas de experiencia están ranqueados de acuerdo con su importancia a nivel internacional. Responden también a las prioridades que las organizaciones IT están dando a cada una de las tendencias tecnológicas de las que echarán mano el próximo año.

Confío en que la lista le sea útil. Espero sus comentarios si considera necesario añadir más información.

Business Intelligence

Aquellos profesionistas que combinen conocimientos de negocios con experiencia IT pueden ser particularmente valiosos para las empresas. Existe una creciente demanda de personal con estas características para ocupar los roles de inteligencia de negocios (BI por sus siglas en inglés). La remuneración media para un analista de BI ha crecido 4% durante el año y los que están en el percentil más alto podrían ganar $334,688 pesos anuales. Un analista de BI gana $255,000 anuales, mientras que un desarrollador BI $336,000.

Fuente: Neuv∞

DevOps

DepOps se está convirtiendo en la norma de los equipos IT corporativos. Quienes entiendan a cabalidad y tengan experiencia con el enfoque de DevOps estarán en alta demanda. El incremento medio del sueldo para los ingenieros DevOps ha crecido al menos 5% sobre el año pasado y podría seguir creciendo en 2020. Los ingenieros en el percentil 95º están ganando hasta $912,000 pesos al año, mientras que el promedio de encuentra en $660,000 pesos anuales.

Fuente: Neuv∞

Desarrollador

Por años, las habilidades de programación han sido de las más buscadas por los empleadores. Esto no ha cambiado ni cambiará en el 2020. Desarrolladores con el conocimiento del stack completo son particularmente atractivos, así como aquellos que saben .NET, Angular, C#, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, ReactJS y React Native, Ruby on Rails (RoR), y Scala. Los sueldos pueden variar considerablemente en función del tipo de desarrollo que lleve a cabo el empleado y su nivel de experiencia. Algunos ejemplos en sueldo anualizado:

Líder técnico Java: $468,000 pesos

Desarrollo de software: de $120,000 a $204,000 pesos

Programador RoR $480,000 pesos

Fuente: Neuv∞

IoT

Muchos de los desarrolladores serán llamados a crear nuevas aplicaciones para el IoT (Internet of Things). Las compañías también están contratando gente con habilidades de desarrollo de hardware, networking y análisis para los roles de IoT. Algunos reportes señalan que la gente con una combinación de experiencia en IoT y otras tendencias candentes, como blockchain, cloud y analítica de datos, están en altísima demanda. Un ingeniero IoT podría ganar $600,000 pesos anuales.

Fuente: Occmundial

Cloud

Las empresas ya no se preguntan si migrarán a cloud, sino cuándo. La gran mayoría ya tiene algunas aplicaciones en la nube, por lo que requieren staff IT con experiencia en la materia. Los arquitectos de redes ahora son buscados con el título adicional de cloud. Su sueldo en el más alto nivel de la escala puede alcanzar hasta $726,000 pesos anuales, mientras que el sueldo promedio es de $543,000 pesos al año.

Fuente: Neuv∞

AI y Machine Learning

Una de las tendencias de mayor auge en los últimos años es la inteligencia artificial, y de ahí la demanda creciente por especialistas en AI y machine learning. Un arquitecto con experiencia en AI puede ganar hasta $720,000 pesos anuales. También están en alta demanda los científicos de datos y los modeladores de datos.

Fuente: Occmundial

Especialistas en datos

Los científicos de datos no siempre están ligados a la inteligencia artificial o al machine learning. Big data es el campo que mayor atención ha adquirido en sectores como el financiero, logístico o el comercio. Los ingenieros que saben manipular big data pueden llegar a obtener hasta $690,000 pesos anuales, aunque el salario promedio del analista de big data se ubica en $300,000 pesos al año. Un científico de datos se cotiza en $444,000 pesos anuales como promedio.

Fuente: Neuv∞

Seguridad

Ante la intensa presión de los ciber criminales, el aumento de la conciencia en torno a la protección de los datos, las nuevas regulaciones en torno a la protección de datos de terceros, y el compliance al que ciertas industrias están obligadas, no es de extrañar que las empresas estén buscando profesionistas que cubran todas las posibles vías de ataque. Contar con un CSO (Chief Security Officer) se está volviendo un tema casi obligado, quien en las grandes organizaciones puede estar a la altura de un CIO, mientras que los profesionistas con experiencia en Seguridad IT están entre los mejor pagados en cualquier staff de Sistemas. En México el sueldo anual puede llegar a ser superior a $450,000 pesos.

Fuente: Neuv∞