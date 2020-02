Regalos de San Valentín para los amantes de la tecnología

No solo de flores y chocolates se alimenta el amor. La diversidad y masificación de los dispositivos tecnológicos han hecho de estos un regalo ideal para cualquier tipo de persona. Ni siquiera hay riesgo de parecer poco romántico: muchos de estos artículos calzan perfecto para demostrar a la pareja —o incluso a los amigos cercanos— todos los sentimientos que logran despertar.

Además, como el tiempo suele escasear y la memoria es muchas veces frágil, los regalos en la lista pueden ordenarse mediante un servicio de entrega rápida. Justo a tiempo para el 14 de febrero.

El romanticismo de lo análogo

Polaroid sigue siendo sinónimo de fotografía instantánea y de recuerdos entrañables. La compañía sabe capitalizar la nostalgia y lanzó hace pocos años la One Step 2, una cámara analógica que rescata toda la magia de la original de 1977. En una era donde todos llevan cámaras de alta resolución en sus bolsillos, regresar al objeto real, que puede tomarse y compartir de mano en mano, es un acto directamente romántico. La One Step 2 utiliza cartuchos de película especiales disponibles en blanco y negro o color y cuenta con un flash de tubo de descarga por vacío, para no perder ninguno de los elementos clásicos.

El precio es de $2,233 pesos

Información sobre el corazón

Las smartbands y los smartwatches no son para todo el mundo. Muchas veces tienen un aspecto demasiado «geek» o simplemente no se adaptan a algún estilo particular de vestimenta. Sin embargo, cada vez más personas se preocupan de monitorear sus ritmos cardiacos, su comportamiento durante el sueño, y otro tipo de variables ligadas a la salud. Para ellos, Motiv diseñó un anillo que cumple con todas estas funciones y además es un accesorio menos invasivo que los ya mencionados. El anillo puede usarse las 24 horas del día, es resistente al agua, su batería alcanza tres días de uso continuo y está disponible en colores plateado, negro y rose gold.

No será un anillo de compromiso, pero sirve de perfecto regalo para demostrar cariño en estas fechas. Tiene un valor de $5,096 pesos.

Para no distraerse de lo importante

Limpiar la casa debe ser la actividad menos romántica que existe, pero dejársela a un robot puede ayudar a concentrarse en celebrar San Valentín sin restricciones. El mercado de las aspiradoras robóticas ha crecido explosivamente desde hace unos años y se han vuelto un muy buen regalo para cualquier miembro de la familia. La Roomba 671-400 cuenta con cepillos para cualquier tipo de superficie y recoge desde partículas pequeñas hasta residuos de considerable tamaño. Este robot detecta y se adapta automáticamente a pisos tradicionales o alfombras para conseguir la limpieza más eficiente. Además, cuenta con sensores para que la Roomba se concentre en los lugares donde hay más suciedad. Por si fuera poco, puede activarse y controlarse desde una aplicación móvil o configurarla para que responda a Alexa o Google Home.

Precio: $7,516 pesos

Para los amantes del café

El café ha llegado a niveles de sofisticación similares a los de productos de lujo, como el vino. Para quienes no pueden vivir sin él, ayudarles a mantenerlo siempre en su temperatura ideal va a ser un regalo inolvidable. La taza inteligente diseñada por Ember permite elegir mediante una app entre 49°C y 62°C de temperatura, y al utilizar el posavasos de carga mantendrá el calor por todo el día. Pero no está limitado a un escritorio: la taza por separado puede mantener la temperatura durante hora y media. Es segura para lavar, se apaga automáticamente cuando detecta que está vacía y se activa al momento de detectar un líquido, es de acero inoxidable con un revestimiento cerámico resistente a las rayas. Por supuesto, también sirve para el té o cualquier brebaje caliente.

El precio es de $3,798 pesos.

Difusor y humidificador inteligente

Nada mejor para crear un ambiente romántico y tranquilo que aromas agradables y una luz tenue. En el pasado eso podía conseguirse con velas, pero la tecnología ya ha encontrado reemplazo para casi todo los placeres de antaño. El Maxcio WiFi Essential Oil Diffuser se alimenta con agua y el aceite esencial de su preferencia, alcanza 12 horas encendido, y cuenta con 7 variedades programables de luz LED. Además, es posible controlarlo desde el teléfono o por voz mediante Alexa o Google Home, puede programarse para que se active a la hora que sea necesario y tiene dos modos de humidificación. Otro punto a favor: no hay riesgo de incendios.

Precio: $1.989 pesos

Kindle Oasis

El amor se alimenta, finalmente, de historias y recuerdos, así que pocos regalos podrían incluir tanto cariño como la capacidad de llevar miles de libros en un pequeño aparato. El más lujoso de los lectores electrónicos diseñados por Amazon es el primero a prueba de agua, tiene la más imponente de las resoluciones disponibles (7″ y una densidad de 300ppi), e incluye el servicio Audible, que otorga acceso a una de las más nutridas audio-librerías del mundo.

El más reciente Kindle Oasis tiene un valor de $5,649 pesos, pero Amazon ofrece alternativas más económicas, como el Kindle Paperwhite, que de todas formas entregan una experiencia de lectura a la altura de los mejores romances.

Marco de fotos conectado a todo el mundo

No es solo un marco de fotos digital, es uno que permite manejo a distancia, en tiempo real y desde distintas cuentas: especial para compartir imágenes con esa persona especial desde cualquier parte del mundo. El Pix Star cuenta con una pantalla IPS de 9.7 pulgadas, resolución de 1024×768 y permite sincronizar hasta 25 marcos de foto con una sola cuenta. También tiene acceso a servicios como Facebook, Instagram, Dropbox y Google Photos, aunque su mejor punto de venta es que puede recibir imágenes por correo o app, lo que permite que amigos y familia envíen todo el cariño que quieran, sin restricciones.

Dormir con más ruido, pero mejor

Noches de sueño tranquilas y energizantes permiten despertarse queriendo mucho más a quien descansa en la misma cama. Uno de los problemas al dormir es que mientras la habitación se pone más silenciosa, la audición se agudiza y es más fácil despertarse ante cualquier sonido. La máquina de ruido blanco SNOOZ reduce las diferencias entre el sonido base y los ruidos externos, lo que elimina despertar por sorpresa. La SNOOZ tiene un ventilador real en el interior para generar sonido sin bucle, control remoto basado en aplicaciones, temporizador de sueño, y luz nocturna.

Tiene un valor de $2,832 pesos.