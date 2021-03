¿Qué es Data Fabric y cómo pueden aprovecharlo las organizaciones?

Como demostró el 2020, es cada vez más crítico tener una estrategia de datos ágil en las empresas, que permita adaptarse a los rápidos cambios del ambiente. Los datos se están transformando en la sangre de las organizaciones, y su flujo controlado habilita oportunidades de negocio, innovación y la optimización de la operación. Pero la creciente complejidad de las fuentes de datos, sus consumidores y la nube están dejando obsoletas arquitecturas de datos tradicionales. Una alternativa que está sonando muy fuerte entre los líderes IT es el Data Fabric. ¿Qué es, qué beneficios entrega y cómo pueden abordarla las organizaciones?

Los datos no son un territorio fácil de abordar, pero los líderes IT se enfrentan a grandes presiones para recopilar la riqueza que hoy existe en ellos y aplicarla para detonar el valor en distintas partes de la organización. Hoy en día la información no está enclaustrada en servidores bajo cuatro llaves y 10 firewalls, sino que se está volviendo distribuida y dinámica. El resultado es que si bien los datos están haciendo mucho más que antes, se están también volviendo demasiado complejos de administrar.

Antes bastaba con tener la información en un centro de datos on-premises, o contar con un data warehouse o data lake, pero el escenario es ahora mucho más complejo. Las organizaciones modernas despliegan su información en nubes públicas, en nubes privadas, cuentan con sistemas híbridos multinube, deben dar acceso a aplicaciones de múltiples fuentes, e incluso a stakeholders internos y externos. La explosión de trabajo remoto en el último año y los nuevos modelos de negocio que de ahí surgieron solo incrementarán esta pluralidad de plataformas y ambientes, transformando en una pesadilla la administración de los datos y en un complejo rompecabezas la tarea de explotar la información para obtener valor. Ahí es donde surge Data Fabric (DF) para simplificar las cosas.

DF es un ecosistema que unifica los servicios y tecnologías que se consumen o generan datos bajo una misma arquitectura y sistema de administración, sin importar si están en la nube privada, pública, on-premises, o si requieren estar abiertos a agentes o aplicaciones externos.

De acuerdo con Gartner, que listó a esta tecnología como la principal tendencia de datos y analítica para 2021, DF habilita acceso e intercambio de datos sin fricciones en un ambiente distribuido; mientras permite un único y consistente framework de administración de datos, que facilita el acceso y procesamiento de la información desde y por cualquier ambiente.

Se puede entender a Data Fabric como una hebra de lana extendida a lo largo de un espacio específico y que conecta múltiples localizaciones, tipos y fuentes de datos, con métodos eficientes para acceder a esos datos. La información puede ser procesada, administrada y almacenada mientras se mueve por esa “tela de datos”. Además estos datos pueden ser accedidos o compartidos con aplicaciones internas y externas para una gran variedad de situaciones en las que entren en juego la analítica y la operación. Esto incluye analíticas avanzadas para predicciones, desarrollo de productos y optimización de ventas y marketing, entre muchos otros ejemplos.

Principales beneficios y funciones

Data fabric simplifica e integra la administración de datos a través de la nube y en el on-premises, de esta forma acelera la transformación digital. Entrega servicios de datos para la nube híbrida de forma consistente e integrada, para otorgar visibilidad e insights, acceso y control de datos, además de seguridad y protección.

Algunas de las funciones específicas de un Data Fabric son:

Unirse a cualquier fuente de datos mediante conectores y componentes pre-empaquetados, lo que elimina la necesidad de código.

Proveer capacidades de integración y consumo de datos, ya sea entre fuentes o aplicaciones.

Soporta Big Data, datos en tiempo real y por lotes.

Administra múltiples ambientes: nube privada, híbrida, multinube, ya sean como fuente de datos o como consumidores de datos.

Puede integrar capacidades de data quality, data prepation y data governance, reforzadas por machine learning.

Soporta el intercambio de datos con stakeholders internos y externos, mediante APIs.

De acuerdo con Gartner, DF es la arquitectura que habilitará la siguiente generación de administración de datos y analíticos. Algunos datos que soportan esta tesis es que DF reduce el tiempo de diseño de de integración de datos en 30%, el despliegue en 30% y la mantención en 70%. Esto se consigue gracias a que el diseño de la tecnología aprovecha la habilidad de usar, reusar y combinar diferentes estilos de integración de datos. Un Data Fabric puede aprovechar los data hubs y warehouses preexistentes desde el día uno, mientras pavimenta el camino para diversas herramientas y ecosistemas del futuro.

La necesidad de crear una organización centrada en los datos es más urgente que nunca, y Data Fabric parece ser una buena aproximación para quienes quieran explorar al máximo los datos sin perderse entre la complejidad creciente de los ecosistemas.