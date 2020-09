NVIDIA comprará Arm a SoftBank por $40,000 millones de dólares

En una de las adquisiciones más importantes de 2020, se dio a conocer que NVIDIA, líder de tarjetas gráficas, comprará Arm, fabricante británico de microprocesadores. Con esta operación, el primero podría convertirse en un gigante en el área de semiconductores, además de buscar posicionarse como empresa líder de AI.

De acuerdo con un comunicado, NVIDIA pagará más de la mitad ($21,500 millones de dólares) con sus propias acciones, por lo que tras la operación el grupo japonés SoftBank poseería 6.7% y 8.1% del capital de la firma compradora.

La aprobación regulatoria podría tardar 18 meses, porque involucra al Reino Unido, Estados Unidos, China y la Unión Europea, así que la compra se concretaría en el primer trimestre de 2022.

En 2016, SoftBank compró Arm por una cifra cercana a $31,000 millones de dólares. la venta anunciada esta semana les reportaría gran plusvalía. Desde marzo pasado se hablaba de la operación, porque los japoneses iniciaron un programa de cesión de activos.

Planes para Arm

Durante una conferencia telefónica, el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, dijo que con esta adquisición, la compañía que encabeza se convierte en la principal empresa informática para la era de AI, que es la fuerza tecnológica más poderosa de nuestro tiempo.

Entre las primeras líneas de trabajo que Huang planea desarrollar están la vertical automotriz, donde el desarrollo de vehículos autónomos puede sacar ventaja de AI, así como la de salud, donde se dedicarán esfuerzos al desarrollo de soluciones de telemedicina.

En el blog de NVIDIA, Huang —empresario taiwanés-americano— afirmó que se mantendrá intacto el modelo de negocio de Arm, que seguirán funcionando por medio de licencia abierta y neutralidad con los clientes, además de conservar el nombre de la compañía.

La sede seguirá estando en Cambridge, aunque se tiene la intención de expandir el centro de operaciones para construir un centro de investigación y desarrollo que se dedique al área de AI. Cabe recordar que hace tres años, NVIDIA informó que capacitaría a 100,000 desarrolladores en los campos de AI y Deep learning.

Bemoles de la adquisición de NVIDIA

Aún no se pueden echar las campañas al vuelo, pues la operación tiene varias aristas. Para empezar, el Partido Laborista del Reino Unido manifestó su preocupación que el comprador estadounidense tome el poder de Arm y no garantice la seguridad de la base de operaciones ni los puestos de trabajo existentes. The Guardian afirma que se ha pedido al Gobierno que tome cartas en el asunto.

Además, existe un conflicto de interés potencial, como han señalado Hermann Hauser, uno de los fundadores de ARM, y Tudor Brown, ex presidente de la compañía, porque NVIDIA fabrica sus propios procesadores mientras que Arm licencia sus diseños. Por ello, los clientes actuales de Arm podrían depender de una empresa con la que al mismo tiempo compiten en ventas. De hecho, Hauser busca el apoyo del Gobierno del Reino Unido para evitar la compra y lanzó la campaña Save Arm.

Por otro lado, existe la preocupación de que cuando Arm forme parte de una compañía estadounidense, el Gobierno de este país bloquee a las compañías chinas que utilizan la tecnología de Arm.

Actualmente, NVIDIA tiene una participación de 19.3% en el mercado de semiconductores. De acuerdo con Statista, es el tercer proveedor de este tipo de componentes, detrás de Intel y AMD. La adquisición de Arm lo convertiría en gigante en esta área. Habrá que esperar que la operación se concrete.