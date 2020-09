Nutanix anuncia mejoras para correr aplicaciones “mejor, más rápido y desde cualquier nube”

En el marco de su conferencia .Next, la compañía da un paso a una nueva generación de productos y servicios de hiperconvergencia, con más seguridad, desempeño y automatización en múltiples nubes. Destacó la integración con Microsoft Azure.



Rajiv Mirani, CTO de Nutanix, categorizó las innovaciones lanzadas en la conferencia anual de la firma californiana en tres grandes rubros: “Correr mejor”, “Correr más rápido” y “Correr donde sea”. Considerada la nueva generación de software e infraestructura hiperconvergente (HCI), las mejoras ofrecerán un rendimiento hasta un 50% más rápido, redes virtuales nativas para simplificar las implementaciones multinube, monitoreo de seguridad de extremo a extremo para admitir una estrategia de Zero Trust y capacidades de automatización y presupuestación ampliadas para recursos en la nube. Además de extender su stack de software HCI a la nube pública, la compañía “elevó la barra” para la innovación en el mercado de HCI de rápido crecimiento, y promete que sus soluciones están al alcance de todo tipo de organizaciones.

Las novedades son: AOS Blockboster & Storage Performance Development Kit (SPDK); Flow Security Central; Virtual Networking; y Prism Ultimate. Mirani explicó: “Nutanix ha vuelto a avanzar su arquitectura HCI para explotar lo último en tecnologías de almacenamiento, incluyendo SSD basadas en NVMe y SSD Intel Optane. La memoria flash continúa evolucionando rápidamente y el software tiene que estar a la par. Los clientes más beneficiados en desempeño serán quienes tienen grandes bases de datos, así como los usuarios que utilizan discos flash. La latencia más baja resultante ofrecerá un rendimiento hasta 50% más rápido para cargas de trabajo intensivas de E/S, como bases de datos de gran tamaño y aplicaciones de atención sanitaria a gran escala. Los avances también mejoran la densidad de máquinas virtuales para reducir el costo total de propiedad (TCO) para todas las aplicaciones”. Juntos, Blockstore y SPDK refuerzan los beneficios de la arquitectura definida por software de Nutanix, lo que permite avances continuos tanto en rendimiento como en resiliencia.

«A través de nuestro recientemente anunciado Joint Innovation Lab, estamos colaborando con Nutanix para integrar la mejor tecnología de Intel en el stack de software de Nutanix», dijo Chris Tobias, director general de la División de Soluciones Optane de Intel. «Las capacidades avanzadas de rendimiento que Nutanix anunció hoy, además de la ultra baja latencia Intel® la tecnología Optane™ y las tecnologías de almacenamiento NVMe de alto ancho de banda de Intel, proporcionarán a nuestros clientes conjuntos las soluciones HCI que necesitan para soportar su aplicación más intensiva, permitiéndoles innovar y desarrollar más fácilmente nuevos modelos de negocio».

En materia de servicios de infraestructura seguros, Nutanix anunció Flow Security Central, un plano de administración centralizado basado en SaaS que ofrece monitoreo de cumplimiento, visibilidad de la red y operaciones de seguridad en nubes privadas alimentadas por Nutanix y entornos de nube pública. Mirani comentó al respecto que Flow apoya a los usuarios a cumplir regulaciones y labores de monitoreo de la red para encontrar mejoras, recomendaciones de arreglos y proteger aplicaciones en la nube.

Además de Security Central, Nutanix también anunció nuevas capacidades de seguridad, actualmente en desarrollo, para ayudar a los clientes a fortalecer su estrategia de Zero-Trust, incluyendo: extensiones al administrador de claves nativa de Nutanix y cifrado de datos para ofrecer un entorno simplificado y seguro para implementaciones perimetrales y ROBO (Remote Office/Branch Office); compatibilidad con AHV para la seguridad basada en virtualización (VBS) y Credential Guard de Microsoft que ayuda a proteger los escritorios VDI de Windows contra ataques de memoria sofisticados. Por último, la compañía anunció nuevas certificaciones de seguridad, incluyendo certificados FIPS 140-2 actualizados, la aceptación por parte del gobierno de todo el trabajo de evaluación de criterios comunes, así como la finalización de pruebas en la Lista de Productos Aprobados (APL) de la red de información del Departamento de Defensa (DoDIN).

En la conferencia también se habló sobre los adelantos en Nutanix Flow. Flow Networking simplificará las tareas de creación, aislamiento y administración de redes definidas por software que conectan aplicaciones que se ejecutan en centros de datos privados y en entornos híbridos.

Esta nueva tecnología de red privada virtual es el resultado de la inversión multianual de la compañía en Nutanix Xi Cloud, que impulsa las soluciones basadas en la nube de Nutanix, para integrarlas con la virtualización AHV, lo que proporcionará a los clientes opciones ampliadas para conectar sus múltiples nubes, incorporar funciones avanzadas de red y apoyar a los equipos de DevOps a través de redes ágiles que facilitan el aprovisionamiento rápido y automatizado de nuevas aplicaciones en múltiples entornos.

Dentro del capítulo “Correr mejor”, Nutanix también anunció una mejor gestión de las operaciones de infraestructura para servir mejor a los desarrolladores de aplicaciones. Prism Ultimate, una nueva edición para Prism, añade información avanzada sobre aplicaciones y automatización para solucionar cuellos de botella de infraestructura relacionados con aplicaciones. También ofrece visibilidad del consumo de recursos de IT en la nube para reducir los costos y presupuestar de forma más precisa. Además, Nutanix Prism también puede supervisar entornos que no son de Nutanix, incluidas pilas de virtualización populares, lo que proporciona a los clientes de Nutanix un único panel de gestión para toda su infraestructura, incluidos los entornos de infraestructura heredados.

«Nuestros ingenieros y arquitectos están construyendo las bases para que las arquitecturas híbridas ejecuten sus aplicaciones y administren su creciente volumen de datos, algo aún más importante ahora que la IT está desempeñando un papel más estratégico», dijo Mirani. Añadió que Prism utiliza machine learning (ML) para aprender sobre la infraestructura o las aplicaciones y mejorar el rendimiento y confiabilidad del software y avanzar en automatización.

Las mejoras de rendimiento en el software Nutanix HCI, Security Central y Prism Ultimate ya están disponibles para los clientes. Actualmente se están elaborando nuevas capacidades de red definidas por software en Nutanix Flow.

Con la popularización de las aplicaciones basadas en contenedores, Kubernetes se convirtió en el estándar de facto y Nutanix ha sabido aprovechar el momentum. En .Next también presentó la plataforma como servicio de Kubernetes para la multinube. La iniciativa se ubica dentro de la estrategia PaaS de la compañía, un cabo que había estado suelto según algunos analistas.

Karbon ofrece contenedores como servicio y seguridad automatizada gestionada por el sistema, para acelerar el desarrollo y la implementación de aplicaciones basadas en microservicios en cualquier nube. También proporciona a los equipos de operaciones de IT un marco de seguridad y administración del ciclo de vida de las aplicaciones simplificado y coherente. “Este anuncio marca un hito significativo para Nutanix, ya que busca ampliar las ofertas destinadas a acelerar los viajes nativos de la nube de las empresas”, enfatizó Mirani.

«Los recursos de IT son los motores que impulsan a las empresas digitales. Pero a medida que una empresa escala, adopta la nube híbrida y administra un número cada vez mayor de aplicaciones, soportar las necesidades de ingeniería puede ser un desafío para ⸺dijo el CTO de Nutanix⸺. Con Karbon Platform Services nuestro objetivo es simplificar el desarrollo y la orquestación de aplicaciones, al tiempo que optimizamos la relación entre los equipos de IT y desarrollo para apoyar las estrategias de DevOps de nuestros clientes.»

Esta nueva PaaS nativa en la nube ayudará a los ingenieros de software a optimizar el desarrollo y la orquestación de aplicaciones sin necesidad de administrar la infraestructura subyacente. Karbon Platform Services se basa en las capacidades básicas de gestión del ciclo de vida de Kubernetes introducidas inicialmente con Karbon como un componente integrado del software Nutanix HCI. Esta nueva oferta ofrece seguridad automatizada y multi inquilino gestionada por el sistema para ejecutar una amplia gama de aplicaciones basadas en microservicios en varias infraestructuras en la nube.

La conferencia estuvo encabezada por Dherraj Pandey, quizá su última aparición como CEO de la compañía luego de anunciar su retiro. Uno de los anuncios más importantes del mensaje inaugural fue una nueva asociación con Microsoft que permitirá a ambas empresas ofrecer una solución híbrida con una aplicación, datos y movilidad de licencias sin problemas, así como administración unificada en entornos locales y de Azure, utilizando Nutanix Clusters en Azure.

