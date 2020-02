Luz al final del túnel: 2020 verá la aceleración de la industria IT en México, de acuerdo con Select

Luego de uno de sus años más lentos en la historia reciente, el mercado IT en México espera crecer un 4.4% total en 2020. La amenaza de un gasto público austero sigue atormentando a los empresarios, pero miran con optimismo las oportunidades que nuevas verticales y tecnologías presentan.

La firma de análisis del mercado de IT y Telecomunicaciones (TIC) Select dio a conocer su reporte para el mes de febrero, que resulta de una encuesta a 120 proveedores IT de México. Los resultados son un ligero alivio tras un año en que la desaceleración fue evidente y la confianza de los empresarios se mantuvo tambaleante. A pesar de que el crecimiento anual de facturación TIC registró en 2019 su cifra más baja (3.6%) en los últimos cuatro años, y que las ventas se desaceleraron en enero, el optimismo en la industria para el cierre del trimestre está alto.

Las buenas perspectivas se relacionan con el crecimiento proyectado del PIB en 2020, que debería elevarse progresivamente hasta 1.25% en el cuarto trimestre del año, de acuerdo con Banxico. A este contexto se suma que el gasto público federal está programado para subir 15.3%, una cifra que a pesar de no alcanzar niveles pre-2019 —donde cayó 22%—, entrega la confianza suficiente a los empresarios de la industria.

«Nosotros esperamos que el 2020 se consolide como un año de crecimiento, donde el mercado se acelere. Aunque no puedo ser triunfalista: hay señales de una reactivación, sin duda, pero con muchos riesgos a nivel internacional y nacional», señala Ricardo Zermeño, fundador y director general de Select. El experto recalca que una de las preocupaciones más extendidas entre los empresarios es que no se ejerza todo el presupuesto público —como sucedió en 2019—, por esto existen muchos que buscan diversificar sus negocios. Los recientes cuestionamientos por parte del Gobierno a dinámicas como la tercerización acrecentan la cautela.

Los servicios, como ha sido la tendencia en los últimos años, muestran uno de los mayores crecimiento durante 2019, con el centro de datos a la cabeza. El segmento de operadores de TV restringida, móviles y móviles virtuales también presentó resultados positivos. En cuanto a facturación total, los operadores de telecomunicaciones mejoraron su desempeño ostensiblemente (+5.3%) hasta alcanzar un total de $520 millones de pesos; le siguen fabricantes, con $316 millones (+1.7%); Canales, con $189 millones (+1%); y prestadores de servicios, con $87 millones (+5.8%).

En 2020 solo la nube crecerá a dos dígitos

El índice de las empresas que esperan un aumento en sus ventas para el mes de febrero tiene su nivel más alto en los últimos cinco meses. Al mismo tiempo, los empresarios se mantienen optimistas por segundo mes consecutivo respecto al cierre del primer trimestre del año. «No hay duda de que hay oportunidades clave que siguen favoreciendo el crecimiento de algunas empresas: seguridad, nube, y otros sectores que con el TMEC que tienen la confianza de que haya mayor dinamismo, como la automotriz, la banca y el retail. Todos los actores están viendo dinamismo continuo», profundiza Zermeño respecto a las expectativas para el 2020.

Las proyecciones indican que el mercado TIC alcanzará 4.4% de crecimiento total este año, pero solo la nube lo hará a un ritmo de dos dígitos. De acuerdo con Zermeño, esta tecnología será la punta de lanza a nivel de oportunidades: la aparición de la nube múltiple y la orquestación digital construyen hacia un futuro donde el software-defined-everything será la norma. Ese tránsito está siendo aprovechado tanto por integradores como por proveedores de servicios administrados.

El valor del mercado TIC se elevará hasta $759 millones de pesos en 2020, con las organizaciones detrás de la tajada más grande del pastel.

Select, que cumplió en 2019 tres décadas de consultoría en el mercado IT mexicano, incluye también en su encuesta una exploración de las amenazas y oportunidades que las empresas de tecnologías de la información enfrentarán en 2020. Lo que parece elevar más los miedos es el posible desempeño del Gobierno durante el año. Los ejecutivos destacaron como principal amenaza que la volatilidad, incertidumbre y poca inversión, consumo y liquidez afecten crecimiento y proyectos TIC; así como también la falta de confianza general por mal Gobierno; otra alternativa en la que coincidieron ampliamente fue en la centralización de compras TIC, menos presupuesto, lentitud, no ejercicio, no visibilidad y satanización de la tercerización. Incluso el coronavirus apareció como un nuevo motivo de alarma.

Pero los empresarios, más allá de reconocer los retos en el sector público están abocados a buscar las oportunidades. «No hay desesperanza. Los empresarios son darwinianos: sí reconocen las amenazas pero no pueden ponerse a llorar. Hay una búsqueda muy intensa de oportunidades e incluso aquellos que han sido proveedores del sector público están intentando diversificar el negocio», profundiza Zermeño.

En línea con la afirmación, el porcentaje mayoritario de los encuestados indicó que no ve oportunidades, pero que hay que crearlas con innovación, oferta diferenciada y valor agregado. La segunda oportunidad más presente fue la que entregan las verticales y nuevos segmentos en apogeo como manufactura; le siguen las innovaciones digitales emergentes, como AI, fintech, eCommerce, big data, videovigilancia, comunicaciones unificadas, y ciberseguridad.

En suma, el optimismo de los empresarios TIC es alto para 2020, pero no dejan de aproximarse con cautela al nuevo año. Que los resultados se mantengan apegados al escenario más optimista dependerá en gran medida de un equilibrio entre un gasto público óptimo y un escenario internacional que entregue confianza. Por ahora, la esperanza parece negarse a retroceder.