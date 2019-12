Los personajes polémicos de la década

La segunda década del nuevo milenio estuvo dominada por un puñado de hombres polémicos no solo en el ámbito empresarial, sino también en el social, cultural y personal. Acusaciones de acoso sexual, actos que rayan en la ilegalidad, abusos en materia laboral, y la falta de respeto a la privacidad son solo algunos escándalos que, en mayor o menor medida, han protagonizado estos siete personajes.



Elon Musk

El dueño de Tesla y Space X todavía está por probar que sus iniciativas son exitosas y algún día podremos ir a Marte o ser lanzados a la velocidad del sonido en tubos presurizados. Con todo, hay que reconocerle que ha sido un disruptor de la industria automotriz y aeroespacial en los últimos diez años. En lo personal, Musk es muy asiduo a interactuar con sus seguidores de Twitter, con los que no se limita a dialogar. Actualmente enfrenta una demanda por parte de un buzo que intervino en el salvamento del equipo tailandés de soccer atrapado en una cueva, al que acusó de pedófilo sin prueba alguna. La SEC también ha tenido que intervenir cuando Musk mueve el precio de las acciones de Tesla con sus tuits.

Steve Jobs

Sin duda el personaje más icónico de la industria, Steve Jobs inició la década con la introducción del iPad en enero de 2010. Su muerte, en octubre del siguiente año, marcará por siempre este periodo. Apple es una de las marcas más valiosas de la historia y su iPhone cambió nuestra forma de vida. La visión, la filosofía y la personalidad de Jobs seguirán siendo tema de debate dentro y fuera de las pantallas de Hollywood y las páginas sobre su atribulada historia.



Jeff Bezos

Bezos sigue siendo el hombre más rico del mundo hasta el cierre de esta publicación, aun cuando perdió un cuarto de sus acciones de Amazon a causa de su divorcio en abril de este año. Durante la pasada década se la pasó de compras: desde el Washington Post en 2013, hasta la cadena de supermercados Whole Foods Market, pasando por una flota de aviones de carga. Para acelerar la competencia contra Musk, la compañía que fundó Bezos en el año 2000, Blue Origin, podría estar lista el año próximo para llevar pasajeros a los límites del espacio sideral. Con sus servicios de streaming de contenido, música y audiolibros, más el dominio de la nube pública, Bezos parece imparable. Sin embargo, con Alexa y su servicio Ring de seguridad, Amazon ha tenido que responder ante cuestiones de privacidad en torno a su expansión a los hogares. Asimismo, han persistido las críticas sobre las condiciones laborales de sus empleados.

Travis Kalanick

El fundador de Uber se vio envuelto en escándalos de acoso sexual y fue acusado de un liderazgo agresivo al interior de la compañía. Por ambas razones, no tardaron en correrlo, aunque sigue manteniendo un puesto en el Consejo de administración.

Kalanick, con todo, es reconocido como el iniciador de la revolución del transporte compartido que pronto hizo de Uber el prototípico startup unicornio.

Mark Zuckerberg

Zuckerberg, el chico listo que se juega todo por iniciar su red social en la película The Social Network, del año 2010, se ha pasado el resto de la década teniendo que afrontar acusaciones sobre violaciones a la privacidad, la proliferación de fake news en su plataforma y ha comparecido durante horas frente al Congreso. El escándalo de Cambridge Analítica ha sido la muestra más contundente de la forma en que Facebook puede dejar desprotegidos los datos de sus usuarios. Con la liberación de su criptomoneda, en los círculos políticos se habla de la posibilidad de separar en dos el negocio. La realidad virtual es la nueva frontera de Zuckerberg, luego de adquirir Oculus a mediados de la década.

Julian Assange

El fundador del portal en línea WikiLeaks, Assange es visto tanto como héroe, que como villano. Entre 2010 y 2011, Assange reveló documentos obtenidos por Chelsea Manning y ayudó a Edward Snowden, el soplón de la NSA, después de que buscó asilo en Rusia en 2013. Todavía en 2016, ya asilado en la embajada de Ecuador en Londres, se las arregló para filtrar emails que fueron perjudiciales en la carrera por la presidencia de Hillary Clinton. En 2017 reveló documentos en los que se prueba que la CIA puede hackear teléfonos. La saga de Assange aún no termina pues ahora mismo está bajo custodia del gobierno inglés y podría ser extraditado a Estados Unidos.

Sundar Pichai

Cuando la compañía se transformó en Alphabet en 2015, Sundar Pichai saltó a la palestra como el CEO de Google, la subsidiaria enfocada en internet que incluye Android, You Tube y search. En estos cuatro años, el gigante ha tenido que convencer que en realidad no quiere hacer el mal, como reza su logo “Don’t be Evil!” Pichai ha tenido que lidiar con discursos de odio y desinformación en YouTube, renuncias a causa de acoso sexual dirigidas contra ejecutivos de Google y enfrentar críticas sobre un servicio de búsqueda censurada en China.

Pero la gestión de Pichai también ha logrado conservar el dominio de Google, desde el search hasta los sistemas operativos móviles, pasando a nuevo hardware como Google Home y una serie de dispositivos Pixel.