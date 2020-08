La pesadilla del soporte remoto en tiempos de pandemia

La pandemia forzó a muchos departamentos de IT a desplegar nuevas herramientas para la colaboración y la comunicación. El primer paso fue elegirlas y desplegarlas de forma segura, pero las complicaciones no terminaron ahí: la falta de experiencia tecnológica de parte de los empleados dejó a muchos usuarios frustrados, sin posibilidad de acceder a su información y prácticamente sin despegarse del teléfono con los especialistas de soporte técnico. Para estos últimos, los retos aún no acaban.

Durante un periodo de cuarentena, el staff de soporte IT debe mantenerse fuera de la oficina. Ahí es donde surge el primer problema: los miembros del equipo deben optar por otros canales para dar su soporte. Ya no es tan fácil como caminar hasta la oficina del afectado y realizar las configuraciones a mano. Cuando el soporte se hace a usuarios externos, también se afectan los acuerdos de nivel de servicio (SLA); el incremento en tickets de soporte, la dificultad para acceder directamente a los dispositivos y las nuevas herramientas implementadas implican que las temporalidades pre-pandemia son prácticamente imposibles de mantener. Esta circunstancia y otros desafíos de soporte se mantendrán incluso después de terminada la crisis sanitaria, gracias a un giro pronunciado hacia dinámicas de trabajo híbrido.

Ricardo Sandoval, director comercial de ServiceNow, indicó que tras la pandemia, algunas organizaciones pueden tener entre 15 a 20 diferentes tipos de aplicaciones implementadas para su operación. Todo eso representa una carga fuerte de trabajo muy fuerte para Soporte; en especial en un contexto de despliegue acelerado, donde muchas veces no había tiempo suficiente ni siquiera para que los equipos encargados de ayudar al resto se capacitaran de forma eficiente.

En el caso del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, uno de los primeros problemas fue encontrar los puntos clave para mantener los niveles de servicio a los usuarios, como señaló en entrevista su directora IT, Claudia Galindo Reza. Desde hace un par de años, en el Tec se estandarizaron los procesos de soporte. La sede en CDMX resultó afectada en los sismos de 2017, experiencia que permitió adelantarse a algunos de los principales desafíos planteados por la pandemia.

El Tec ya contaba con algunos protocolos de atención y procesos de solución remotos. Esto le permitió al equipo de Galindo coordinar rápidamente las acciones y subir todo a un esquema virtual. La atención debía brindarse a los más de 7,500 estudiantes, así como a los 2,000 colaboradores y profesores del campus Ciudad de México.

“Movernos a un ambiente remoto implicó hacer un cambio en la operación crítica. Se habilitaron plataformas de colaboración e interacción, los profesores pudieron utilizar Zoom y se amplió la gama de herramientas —como Teams— para permitir que los alumnos tuvieran acceso remoto a las clases mediante software”, señaló.

Hubo además que considerar que los estudiantes y funcionarios utilizan una amplia variedad de marcas, sistemas operativos y plataformas móviles. Era clave dar soporte a todos ellos, porque su acceso no es solamente por computadora.

Uno de las principales dificultades fue que los especialistas o analistas de soporte se movían antes en un ambiente totalmente presencial, tenían algunos vacíos en la atención de forma remota y en el manejo de las nuevas herramientas implementadas. Al percibir esto, Galindo priorizó el entrenamiento y la capacitación en las competencias y capacidades necesarias para dar soporte a una gran diversidad de dispositivos y plataformas.

Este escenario requirió tomar acciones en dos áreas simultáneamente: por una parte, el equipo de soporte tuvo que abrirse y prepararse para atender una cantidad de requerimientos enorme y muy versátil; por el otro lado, los equipos de desarrollo se enfocaron en que las plataformas y herramientas fueran compatibles en cualquier dispositivo.

Otro problema fue el aumento exponencial en el uso de las VPN. Antes de la contingencia, utilizar este tipo de redes era un privilegio para determinados usuarios que requerían acceso a ciertos sistemas o equipos. Con el trabajo remoto, se habilitaron VPN para que prácticamente todos los alumnos tuvieran acceso a los laboratorios.

El reto de atender millennials y centennials

“Por un lado, estas generaciones tienen una habilidad nata en el manejo de la tecnología. Esto es positivo, porque prácticamente no tienen incertidumbre frente a los equipos. Eso ayuda mucho en el área de soporte: los usuarios no se amilanan y son ágiles en el manejo de la tecnología”, indica Galindo.

La ejecutiva reconoce que también tienen algunas debilidades, como poca tolerancia a las fallas y una gran impaciencia. Suelen también tener poco cuidado ante el manejo de sus datos, y tampoco se preocupan por dar un ‘mantenimiento lógico’ a sus equipos. «Cuando surge algún problema, nos encontramos con que no hacen actualizaciones o tienen los discos duros sobrecargados de información”.

Entre los estudiantes de preparatoria, el equipo de Galindo ha encontrado algo positivo cuando se habla de respaldo de la información: hacen uso intensivo de la nube. Los jóvenes traen al menos tres dispositivos y la forma natural de manejar su contenido es subirlo a la nube.

Otra preocupación es el tema de estar protegidos. Galindo afirma que todas sus plataformas de seguridad hacen bien su trabajo y bloquean la mayoría de los ataques. Pero la gran falla está en la parte de ingeniería social. “Hoy, el usuario es la primera barrera perimetral, y como barrera son muy frágiles”, reconoció la ejecutiva. Mediante phishing, el Tec vio comprometidas más de 3,000 cuentas de estudiantes y funcionarios a nivel nacional, esas mismas cuentas luego se utilizaron para enviar spam de manera masiva. Después de la vulneración, hubo que hacer remediación y bloquear cuentas para que el problema no se extendiera.

Galindo destacó que ha sido importante entender el entorno actual de los usuarios: “Muchos esquemas de soporte se basaban en que los estudiantes estaban en un ambiente que nosotros le proveíamos, casi controlado y probado en muchos aspectos. Ahora, al tenerlos conectándose desde sus casas, el equipo IT se enfrenta a otros entornos. Sigue siendo muy importante entenderlos y adelantarse a posibles fallas que se pudieran presentar en el esquema de home office para dar solución de manera rápida y ágil”.

Un reciente reporte de Gartner hace cinco recomendaciones para mantener un nivel de soporte óptimo durante y después de la pandemia: