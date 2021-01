La francesa Atos quiere comprar DXC Technology por $10,000 millones de dólares

La firma francesa Atos está buscando adquirir a la norteamericana DXC Technology para crear un nuevo actor de peso y presencia global en el mercado de servicios digitales, de acuerdo con un reporte de Reuters.

La oferta formal fue realizada esta semana y alcanzó a $10,000 millones de dólares. Si bien las conversaciones recién se están iniciando, esta sería la adquisición más abultada que Atos habría realizado en sus 20 años de historia.

“Confirmamos hoy que DXC Technology recibió una propuesta preliminar, no solicitada, y no vinculante por parte de Atos SE para adquirir todas las acciones de la compañía. La junta de directores de DXC, en concordancia con sus responsabilidades fiduciarias, evaluará la propuesta. Previo a su recepción la noche del miércoles, DXC Technology no tenía conocimiento alguno del interés presentado por Atos. Nos mantenemos enfocados en entregar servicio a nuestros clientes, empleados y shareholders mientras llevamos a cabo nuestro camino de transformación”, indicó DXC en un comunicado.

La compañía francesa es un gigante en los servicios de cloud y de seguridad administrada, con más de 110,000 empleados en 73 países. Esta propuesta de adquisición coronaría una reciente y agresiva estrategia, que les llevó a comprar alrededor de seis empresas de consultoría y transformación digital en 202o, con miras a alcanzar un crecimiento en ingresos de 5% a 7%.

Por su parte, DXC Technology es otro gran actor en el mundo de los servicios IT B2B. Fue fundada en 2017 como un spin off de los servicios empresariales de Hewlett Packard Enterprise (HPE), fusionado con Computer Sciences Corporation (CSC).

De acuerdo con analistas, la adquisición le daría una mayor y muy necesaria presencia a Atos en Estados Unidos, además de construir sinergias y reducir costos de operación. Los principales beneficios serían una cartera mayor de clientes B2B y productos especializados en analítica y servicios cloud.

La oferta presenta también un atractivo para DXC, que ha visto caer sus ingresos de $20,750 millones de dólares en 2019 a $19,600 millones el año pasado; mientras su deuda total subió de $7,400 millones a $9,900 millones en el mismo periodo. La valuación actual de DXC en la bolsa es de $6,700 millones de dólares.