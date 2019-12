La década en el cine: películas y documentales que narran la revolución tecnológica de esta época

La tecnología y la sociedad son indivisibles: los avances y retrocesos de una impactan necesariamente a la otra. Es por lo mismo que el mundo audiovisual siempre ha tenido una relación muy cercana con los avances tecnológicos. Clásicos como Brazil, Metropolis y 2001: A Space Odyssey, o éxitos más recientes como Matrix, Minority Report y Blade Runner no solo han leído las disrupciones que surgen de esta relación, sino que plantean futuros posibles que en muchos casos se han transformado en realidad o hasta en mapa de ruta para las tendencias imperantes.

Los últimos 10 años no han sido la excepción. La época que terminó por meter a la tecnología en prácticamente todos los aspectos de la vida humana ha entregado también una buena dosis de documentos audiovisuales que documentan la tecnología y sus consecuencias. IT Masters Mag reunió en la siguiente lista algunas de las más significativas de la década:

We are Legion: The Story of the Hacktivists

We are Legion: The Story of the Hacktivists (Director: Brian Knappenberger, EE. UU. 2012) es un documental que aborda la desobediencia civil en la era digital. Muestra las acciones de un grupo de activistas IT en pro de la libertad de expresión, y a ratos de una nueva forma de organizarse y de entender el mundo: sin líderes, de manera orgánica y abandonando las jerarquías que han dado en esta época forma al mundo. Los participantes utilizan la máscara del conspirador inglés del Siglo XV, Guy Fawkes, que se transformó en un símbolo internacional de activismo digital.

Knappenberger muestra momentos claves que proyectaron a Anonymous como una red activista: Primero, cuando se enfrentaron a un locutor neo-nazi de radio; después una larga guerra contra la iglesia de la Cientología, conocida por abusar y explotar a una gran cantidad de personas y operar como una secta con muchos aliados poderosos; posteriormente vinieron las protestas contra PayPal y Visa luego de que marginaran a WikiLeaks, así como el apoyo a las acciones en Túnez y Egipto de la Primavera Árabe.

Her

Her (Director: Spike Jonze, Estados Unidos, 2013) describió la manera en que Theodore, un escritor de Los Ángeles, se enamoraba de Samantha, el sistema operativo de su computadora.

Samantha sumaba inteligencia artificial con una voz sexy, la capacidad de saber escuchar, dar buenos consejos, además de haber sido programada para satisfacer los deseos de su dueño. En varias escenas, los diálogos entre Theodore y Samantha dan la impresión de que son entre dos personas, pero cada tanto hay un dato que le recuerda al espectador que la relación de la pantalla es etérea e irreal.

La cinta recibió el Premio Óscar al Mejor guión original en 2014. Samantha (interpretada por Scarlett Johansson) fue capaz de desarrollar emociones y actitudes que la llevaron a un estado de existencia más allá de lo humano y lo digital.

Terms and Conditions May Apply

Desde los primeros minutos, Terms and Conditions May Apply (Director: Cullen Hoback, EE. UU., 2013) narra el surgimiento de las primeras políticas de privacidad de las empresas que formaron la ola de las PuntoCom a finales del siglo pasado. La historia va mostrando cómo al aceptar las condiciones de los contratos para tener una cuenta de correo o acceso a redes sociales, los usuarios de sitios permiten que los proveedores nulifiquen su privacidad.

Durante 79 minutos, el documental hace que el espectador se cuestione cómo él mismo ha regalado sus datos a las compañías en Internet, que podrán utilizarlos, venderlos a publicistas o al gobierno. Esto se hace con el consentimiento del usuario, que en la mayor parte de las veces “aceptó” esas políticas sin leerlas siquiera.

The Internet’s Own Boy

La historia de Aaron Swartz. El chico de Internet (Director: Brian Knappenberger, EE. UU. 2014) es un documental que narra la vida de quien sería fundador de la red social Reddit y encabezaría el departamento de creatividad de Open Library.

Como estudiante de Stanford, Swartz se unió a Y Combinator, una de las incubadoras más importantes del mundo. Su plan era una página para crear sitios webs, pero no funcionó. Se sumó entonces a otro proyecto de la incubadora para crear Reddit.

Luego de algunos años de trabajar como emprendedor de Silicon Valley, su interés fue llevar el libre acceso al dominio público. Participó en movimientos de activismo en pro de la democratización del conocimiento, uno de ellos fue contra la Ley SOPA (Stop Online Piracy Act), presentada en 2011 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Posteriormente, Swartz fue acusado de descargar ilegalmente documentos de revistas científicas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. A los 26 años enfrentaba multas millonarias y la posibilidad de ir a la cárcel; fue encontrado muerto en su departamento de Brooklyn, en un supuesto caso de suicidio.

Ex Machina

En Ex Machina (Director: Alex Garland, Reino Unido, 2015), Caleb, un programador de 24 años que trabaja en la mayor compañía de Internet del mundo, llamada Bluebook, gana un concurso. El premio es pasar una semana de retiro en una casa en la montaña, propiedad de Nathan, el CEO de la empresa para la que labora.

Al llegar al lugar, se entera de que es parte de un experimento. Va a convivir con Nathan y con Ava, un robot que tiene apariencia de mujer, la primera creación hecha a partir de inteligencia artificial para ver qué tan humanas son sus características en el día a día.

Ex Machina recibió el Premio Óscar a los Mejores efectos visuales en 2016. El espectador puede llegar a sentir claustrofobia e inseguridad por los espacios asfixiantes donde se desarrolla este thriller.

El guión lleva a Caleb por sensaciones de opresión e intranquilidad durante toda la trama. Esta película plantea dilemas éticos y morales acerca de qué tan conscientes son los seres creados artificialmente.

The Social Network

En The Social Network (Director: David Fincher, EE. UU., 2010) se narra cómo surgió Facebook, red que prácticamente desde su concepción ha estado rodeada de problemas legales.

Durante 121 minutos, Fincher relata que en el otoño de 2003, Mark Zuckerberg hace trabajo colaborativo con su compañero de Harvard, Ed Saverin, para construir, en menos de dos horas, un sitio web en donde se comparaban fotografías de chicas de distintas universidades y convocaba a votar por la más atractiva. Saverin aportó la fórmula del algoritmo para crear esa red; a la postre, sería director financiero de Facebook y llevaría a los tribunales a Zuckerberg.

Otra batalla legal que tuvo que enfrentar el dueño de Facebook fue con Tyler y Cameron Winklevoss, quienes lo acusaron de haberles robado la idea de crear una red para conocer chicas en la Universidad de Harvard.

The Social Network juega con elementos como poder, dinero, sexo, envidia, amistad y estatus para armar un coctel que muestra la personalidad de Zuckeberg desde su época de estudiante y un poco de la etapa de millonario que sigue enfrentando problemas.

Steve Jobs

Cuatro años después de su muerte se estrenó una de las películas a propósito de la vida de Steve Jobs (Director: Danny Boyle, Canadá, 2015), que aborda la vida de uno de los personajes más famosos de la industria IT. Muestra el carácter controversial que tenía el directivo de Apple, que propuso innovaciones para cambiar radicalmente la manera en que se utilizan las computadoras, los teléfonos celulares, la forma de escuchar música e incluso transformó la industria de la animación.

Esta cinta es protagonizada por Michael Fassbender, quien muestra un Jobs multifacético y con virajes anímicos. En varias secuencias se le plasma como líder de un gran equipo y una persona sumamente creativa que logró hacer frente a cambios inesperados en momentos clave, como fueron algunos lanzamientos de productos innovadores y movimientos corporativos en Apple.

Lo and Behold

La penúltima de las películas de este listado es Lo and Behold, ensueños de un mundo conectado (Director: Werner Herzog, EE. UU., 2016). A lo largo de 10 episodios el cineasta alemán hace reflexiones acerca de las influencias que ha tenido Internet en la sociedad.

El primer personaje que aparece en escena es Leonard Kleinrock, pionero de esta red, quien formó parte del equipo de investigadores de UCLA que hicieron la primera comunicación con sus pares de Stanford Research Institute la noche del 29 de octubre de 1969. Kleinrock muestra la computadora que durante años fue el primer nodo de Internet.

En 98 minutos se abordan temáticas a futuro, como la posibilidad de enviar gente a Marte y mantener comunicación con ese grupo de viajeros desde la Tierra. Herzog aborda aspectos como las diferencias generacionales que han implicado cambios vertiginosos y deja ver cierto temor por los riesgos que implicaría el uso de inteligencia artificial.

AlphaGo

El documental AlphaGo (Director: Greg Kohs, EE. UU., 2017) muestra cómo la inteligencia artificial de DeepMind – startup de ML que tiene como sede Londres – consiguió ganarle al mejor jugador de la historia del Go, Lee Sedol, quien había sido 18 veces campeón del mundo. AlphaGo venció en cuatro de las cinco partidas que disputó con Sedol.

Desde 2014, DeepMind es propiedad de Google. El documental muestra imágenes reales de las cinco partidas disputadas en marzo de 2016. Detalla el funcionamiento de la AI de DeepMind, de las reacciones de los espectadores esos juegos y la manera en que el equipo de DeepMind hizo que AlphaGo jugara como un humano en dicho torneo.