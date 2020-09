Incremento en precio de espectro radioeléctrico impactaría a usuarios: IDET

El aumento en el precio del espectro radioeléctrico, propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Paquete Económico 2021 para las telecomunicaciones, provocaría incremento en tarifas de telefonía e internet móvil, alertó el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).

El Instituto considera que esto generará incrementos en los costos de los operadores, e incluso, en los precios del servicio móvil, lo cual condenaría a México a un mayor rezago en conectividad y desarrollo.

Otra posibilidad que señaló el IDET es que ante el aumento en precios de las frecuencias, los operadores devuelvan al Estado las concesiones, como hizo Telefónica Movistar en 2019. “Que otros operadores opten por el mismo camino generaría un efecto adverso en la recaudación prevista por el Estado y debilitaría las redes móviles existentes en el país”, especialmente ahora que es fundamental mantenerse conectados, y cuando las compañías de telecomunicaciones han reducido el impacto de la contingencia.

Medida podría resultar contraproducente

En el Paquete Económico 2021 viene la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos que plantea una actualización y reestructuración de las cuotas que deberán pagar al Estado mexicano los operadores móviles. De ser aceptada la iniciativa, subirían los precios de telefonía e internet móvil para los usuarios.

En el caso de la banda de 800 Megahertz, destinada a telefonía celular y banda ancha móvil, Hacienda propone un incremento de 56.5% para 2021, lo que el IDET considera que “impactaría de manera negativa a los operadores que actualmente tienen presencia en la misma e incluso podría provocar ajustes a los planes que ofrecen, en detrimento de los usuarios”.

Voceros del instituto afirmaron que esta sería la primera vez que ocurre un ajuste de esta magnitud en las cuotas de derechos por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico desde que inició este esquema de cobros anuales en enero de 2003.

Por su parte, Alejandro Vargas, gerente en Select, coincidió en que de aprobarse el el incremento a las cuotas de las concesiones de espectro, sí habrá un aumento en los costos operativos de los operadores móviles, que posiblemente transfieran al usuario final.

El IDET también consideró que el incremento en precios derivados de los cambios que propone SHCP significará sin duda una barrera para el despliegue de las redes 5G.

En este punto, Vargas indicó que el despliegue de 5G no es prioritario para los operadores móviles en México. Dijo que, actualmente, los promedios de ingresos por usuario, ARPU, no dan para pensar en ese tipo de servicios hacia mercados masivos y que los casos de uso de 5G vendrán de los segmentos empresariales, pero esto aún no está del todo claro.