Generar empresas a prueba del cambio es posible con Agile

¿Quién no quiere hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo? Esa es la promesa de las metodologías ágiles, y no se trata solo de ir más rápido sino de ir mejor. La conferencista inaugural de IT Masters CON Virtual, Maria Matarelli, es una experta en aplicar Agile a todos los elementos de una organización. Cofundadora de la Academia de Marketing Ágil y el Instituto de Agilidad Personal, Matarelli cree que el 2020 llegó a consolidar Agile como un método necesario para todas las organizaciones que habitan este mundo cada vez más susceptible al cambio.

La gente normalmente está acostumbrada al desarrollo ágil, que es básicamente incrementar la velocidad de un producto (normalmente una aplicación o servicio digital) al mercado, pero es posible aplicarlo a toda la organización. La característica principal del modelo ágil es, básicamente, que cambia el plan: antes había una línea recta, de un plan a un resultado, ahora hay múltiples momentos de planeación e iteración, que siempre responden al cambio que está enfrentando el proyecto.

Aumentar la agilidad es básicamente conseguir un producto mínimo viable con rapidez. Esto puede hacerse con cualquier cosa. Matarelli relató cómo consiguió generar un producto a partir de poemas escritos en un vaso desechable para el café (como los de Starbucks). La propuesta fue casi una broma que le hizo un amigo, como una forma de probar el método ágil. Pero el proyecto estuvo listo, publicado en un sitio, y vendiendo productos en cosa de semanas. Los márgenes al comienzo fueron bajos: se sacrificó ganancia por velocidad, pero la primera iteración del plan permitió afinar detalles, sobre un producto y un modelo ya probado, lo que permitió aumentar las ganancias con el tiempo.

Pero la agilidad no debe limitarse solo al desarrollo. Los departamentos también pueden generar agilidad en sus relaciones. Si Marketing está esperando a tener un producto terminado para hacer su trabajo, los procesos pueden tardar meses. Si se realizan iteraciones constantes entre desarrollo y marketing, alcanzar un producto real y listo para publicitarse es mucho más rápido.

Estas metodologías requieren un cambio de la cultura organizacional y una adaptación constante y planificada, pero tal parece que las empresas tienen una inercia difícil de vencer respecto a sus estrategias de operación. Matarelli relata que, a pesar de haber asesorado a compañías de todos los tamaños, industrias y latitudes, los problemas son siempre los mismos. «Si trabajas con alguien de Shanghái y luego con alguien de Estados Unidos, lo obvio es pensar que sus desafíos son distintos, pero no es así. El desafío más grande y el que me he encontrado más veces es que las empresas se van demasiado lejos y demasiado rápido del marco metodológico de referencia. Un ejemplo: es muy común que las compañías intenten adaptar SCRUM. Toman un poquito de un lado y un poquito de otro, intentan que sus ambientes previos sobrevivan. Pero los elementos centrales de SCRUM son las mejores prácticas de la industria, el lema de SCRUM es ‘Cómo hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo’, pero si llegas y cambias sus reglas, no es sorprendente que no estés consiguiendo terminar el trabajo como planeabas. ¿Dónde están nuestros equipos altamente eficientes? ¿Dónde el output que esperábamos? Pues no lo hiciste de forma correcta. No puedes esperar resultados si no sigues bien los procesos».

Es por esto que la conferencista y coach quiere empujar a las compañías a que vean cuáles son las piedras de tope que tienen que remover y qué cambios pueden implementar rápidamente para empoderar a los equipos. «Mientras más rápido asuma esto el liderazgo, más rápido se podrá crear un ambiente propicio para que el equipo alcance el éxito, sin importar los cambios que se encuentren en el camino».