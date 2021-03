Frecuencia Alestra, un escaparate digital para soluciones IT

El 9 y 10 de marzo se realizará Frecuencia Alestra, evento 100% digital que servirá como escaparate para presentar el nuevo portafolio de soluciones tecnológicas de la compañía en 2021. Durante esos dos días también se presentarán propuestas IT de 10 socios de negocio —Avaya, Call IT Once, Cisco, Dell Technologies, Fortinet, Hewlett Packard Enterprise, Nutanix, Palo Alto Networks, Poly y Tenable— dirigidas a empresas y entidades públicas.

Martha Lozano, directora de mercadotecnia del organizador, indicó que la plataforma de Frecuencia Alestra será 100% responsiva, los asistentes podrán navegar de manera intuitiva y las conferencias se transmitirán en tiempo real. Posteriormente, las grabaciones estarán disponibles para consulta durante todo marzo.

La ejecutiva recordó que el año pasado, ante las recomendaciones de aislamiento social, se decidió suspender las últimas dos fechas de Alestra Fest, gira con una década de trayectoria para la que tuvo que adaptarse un cierre virtual. De hecho, la compañía tiene planeado llevar a cabo Alestra Fest de manera presencial en el segundo semestre de 2021.

Luego de ver el crecimiento exponencial de webinars y activaciones virtuales con clientes el año pasado y de registrar un aumento de 27% en la demanda de soluciones IT para el segmento empresarial, se decidió organizar Frecuencia Alestra para presentar, de manera virtual, soluciones de colaboración, ciberseguridad, integración de sistemas, nube y transformación digital.

Frecuencia Alestra está dirigido a los apasionados por la tecnología. Lozano dijo que el perfil de participantes es amplio y no está restringido exclusivamente a personal de áreas IT. El acceso no tiene costo, sólo se necesita registrar la participación. La semana anterior al evento ya tenían 2,000 personas registradas.

Temática de Frecuencia Alestra

Gabriel Muñoz, director de Estrategia de producto en la compañía, afirmó que ante la importancia cada vez mayor de la ciberseguridad, las soluciones de este tipo serán uno de los pilares de Frecuencia Alestra. “Una tercera parte de los CIO de México planea incrementar a doble dígito su presupuesto en este renglón durante este año”, señaló el directivo.

Entre otros temas que se abordarán en las conferencias está la nube, que sigue siendo la gran plataforma habilitadora para prácticamente todas las nuevas tendencias tecnológicas. Se espera que crezca más de 20% este 2021, con la expectativa de un incremento constante en los próximos cinco años. Por otra parte, también se hablará de las herramientas de colaboración, que han sido esenciales en el entorno de trabajo remoto. En cuanto a los planes de transformación digital en las organizaciones, ocho de cada 10 empresas de retail y manufactura está considerando invertir en tecnología IoT, RPA, digitalización de procesos y AI, por lo que esta será otra temática del evento.

Muñoz afirmó que la digitalización ha incrementado 57% la productividad. Se espera que IoT crezca de manera continua 34% durante los próximos años, y que 61% de las nuevas aplicaciones nazcan en la nube para aprovechar las ventas tecnológicas que provee esta plataforma. Hoy, 73% de las empresas incrementarán el uso de nube en 2021, lo que la consolida como el gran habilitador de la transformación digital.

En los dos días de conferencias se presentarán más de 40 soluciones destinadas a ayudar a los visitantes en la transición de su transformación digital. Asimismo, Alestra presentará ocho nuevos servicios para adoptar de manera acelerada las tendencias tecnológicas y llevar a los negocios al nuevo entorno híbrido.

Dentro del programa de conferencias magistrales de Frecuencia Alestra habrá dos invitados especiales Felipe Gómez, autor del libro Actitud-E y el artista Aleks Syntek, quienes ofrecerán las charlas “Promotor del emprendimiento, la innovación y la virtuosidad” e “Inspiración para crear”, respectivamente.

Tendencias para el escenario actual

Después de la pandemia, las empresas y Gobiernos deben aprender a generar valor a través de alta especialización. Esto requerirá mayor adopción de tecnología en diferentes niveles y superar desafíos como el aseguramiento de la infraestructura digital, el desarrollo de las capacidades, y hacer que sean suficientes los recursos IT para la plantilla.

Durante la presentación del evento, Ricardo Hinojosa, director ejecutivo de Alestra, afirmó que se vive “una era digital de alta especialización, donde la tecnología se ha convertido en un motor de la economía y factor clave para la operación rentable y exitosa de las empresas”.

Hinojosa considera que en la nueva realidad, se estima que más de 25% de los trabajadores de economías avanzadas trabajarán de manera remota tres o más días a la semana. Tan solo Alestra ha dejado más de 16,000 metros cuadros de oficina ante el trabajo remoto de una parte de su personal.