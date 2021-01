Edge es el nuevo cloud y otras siete tendencias en cloud computing para 2021

El cómputo en la nube fue el sustento del trabajo remoto, de las cadenas de proveedores, de la educación y el entretenimiento en línea, del pico en el uso de aplicaciones y del comercio electrónico durante la pandemia. En 2021 seguirá siendo esencial para asegurar la escalabilidad, la continuidad de los negocios y la eficiencia en costos.

Desde donde se mire, prácticamente todos los analistas, consultores y firmas de análisis de mercado coinciden en la continua expansión del uso de cloud. Sin embargo, conviene detenerse en algunas de las predicciones, pues surgen nuevos paradigmas, como el edge, que conviene evaluar, lo mismo que el modelo serverless, que vendrá a revolucionar la forma en que se diseñan las aplicaciones.

Asimismo, la consolidación de los principales jugadores del mercado, aunado a ofertas multi-proveedor son elementos que no deben perderse de vista.

En materia de seguridad, se prevé la explosión de SASE, aun cuando quizá sea pronto decirlo pues no ha dejado de considerarse como hype.

Algunos analistas también incluyen retos en cuanto a la gestión en sí misma, pues consideran que todavía las empresas no han desarrollado la capacidad y habilidades necesarias para evitar el desperdicio de recursos.

A continuación, un resumen de las principales tendencias.

La nube pública alcanzará los $120,000 millones de dólares

Aunque la mayor parte de los proveedores hablan de la supremacía de la nube híbrida, Forrester Research estima que la infraestructura de nube pública crecerá 35% durante los siguientes 12 meses, hasta alcanzar $120,000 millones de dólares. De acuerdo con sus “Predicciones 2021”, la firma de investigación de mercados considera que la adopción empresarial de la nube se ampliará, con el consecuente aumento en las ventas de los proveedores de cloud y el valor del negocio.

Por su parte, Gartner proyecta que los usuarios finales incrementarán en 18% su gasto en nube pública, lo que representaría $305,000 millones de dólares.

Mientras que la categoría más usada por los usuarios finales seguirá siendo software as a service (SaaS) y se espera que crezca en aproximadamente 16% hasta los $118,000 millones de dólares, el segmento de PaaS crecerá en mayor porcentaje (26.6%), para sumar $55,500 millones de dólares, de acuerdo con Gartner. El crecimiento de PaaS se verá influido por la necesidad de acceso de los empleados remotos a infraestructura de alto desempeño y escalabilidad, a través de aplicaciones modernizadas y cloud-native.

Por su parte, la inversión en los servicios de infraestructura (IaaS) se estima crecerá en 27% a $65,300 millones de dólares.

Edge es la nueva nube

Edge, o borde, es el nuevo cloud. Se estima que los proveedores de edge le robarán al menos cinco puntos porcentuales a la nube pública el próximo año, de acuerdo con las predicciones de Forrester.

De acuerdo con esta firma de investigación, en 2021 se verán nuevos modelos de negocio que faciliten el despliegue de edge, intentos por parte de las plataformas de nube por competir, y la AI y el 5G vendrán a facilitar la expansión de los casos de uso de edge.

Siguiendo con las proyecciones de Forrester, las redes de entrega de contenidos y los proveedores de colocación de data centers están ofreciendo servicios de cómputo edge a lo largo de cientos de miles de puntos locales de presencia.

En los próximos tres años se espera que los clientes cambien sus estrategias de cloud hacia el edge para aprovechar toda la innovación y estar más conectados, de acuerdo con Forrester. Aun cuando la nube pública jugará un rol, los analistas no consideran que serán dominantes, dado que su cultura está basada en centros de datos masivos y un estricto control de la arquitectura, justo lo opuesto de aquello que necesitan las empresas para atender a sus clientes localmente.

Aun cuando la nube centralizada no va a desaparecer, los desarrollos en modelos de computación serverless y la creación de capas de servicio distribuidas en torno a la nube están dando lugar a aplicaciones IT casi en tiempo real.

“Las empresas buscan el borde de la red para cerrar la brecha entre la nube centralizada y los usuarios finales, proporcionando rendimiento de contenido y aplicaciones de baja latencia para todos los usuarios, donde quiera que estén trabajando, opina Steve Miller-Jones, vicepresidente de Estrategia edge y Arquitectura de soluciones de Limelight Networks. “La integración de una estrategia de edge distribuido dentro de un esfuerzo de computación en la nube más amplio es clave para la innovación continua en 2021”, dijo. “Los entornos en el borde de la red que escalan cuando es necesario, son accesibles al instante y que se consumen como un servicio son desarrollos clave en este nuevo paradigma.”

Miller-Jones señaló dos formas fundamentales en las que el borde de la red transformará y ampliará la computación en la nube el próximo año.

“Al integrar el borde de la red en su estrategia en la nube, los desarrolladores tienen la capacidad de implementar fácilmente servicios en el perímetro sin tener que preocuparse por la sobrecarga operativa de administrar más infraestructura”, dijo. “Con las canalizaciones integradas de desarrollo e implementación, los desarrolladores pueden mover los servicios y funciones de las aplicaciones desde la nube a ubicaciones de borde de red. Esto ayudará a crear aplicaciones más receptivas y dinámicas.”

En 2021, Miller-Jones también espera ver un mayor énfasis en la seguridad de borde de red empresarial y la protección de usuarios, servicios, aplicaciones y datos, a medida que las empresas adoptan entornos de aplicaciones distribuidas.

“Alcanzar altos niveles de seguridad en todo el borde de la red y en la última milla de distribución es un desafío clave para la empresa y será habilitado por los servicios de seguridad en el borde de la red”, dijo.

Ofertas de proveedores multinube y de nube conjunta

El próximo año veremos los comienzos de las ofertas multinube de proveedores en conjunto, pues se han dado cuenta de que pueden asociarse para acelerar los lanzamientos de comercialización, capitalizar las fortalezas mutuas y “asumir el gorila de 800 libras” que es AWS, de acuerdo con Hyoun Park, CEO y jefe de Análisis de Amalgam Insights, una firma de consultoría tecnológica de Berkeley, California.

“Esta idea fue un anatema para los proveedores de nube durante la mayor parte de la década de 2010, ya que el objetivo de tener una plataforma en la nube era teóricamente ser la única plataforma que utiliza una empresa”, dijo Park. “Sin embargo, a medida que los entornos multinube han comenzado a desarrollarse, la competencia de proveedores ha evolucionado y los mercados masivos en la nube siguen existiendo. Los vendedores deben reconsiderar cómo van al mercado”.

Hacia el Serverless

Serverless es la siguiente evolución de la arquitectura de aplicaciones monolíticas después de la arquitectura orientada a servicios y arquitecturas de microservicios, dijo Derek Swanson, director de tecnología de Silk, con sede en Needham, Massachussets, cuya plataforma de datos en la nube permite a las empresas adoptar la nube híbrida.

Serverless estuvo entre los cinco servicios en la nube de PaaS de más rápido crecimiento para 2020, según el informe Flexera 2020 State of the Cloud.

“Serverless es un verdadero paradigma de computación en la nube, y es difícil exagerar cuánto afectará a la cantidad de nube que se consuma en el futuro”, dijo Swanson. “Es un modelo tan convincente, que las aplicaciones se diseñarán y desarrollarán en el futuro para trabajar sin servidor”.

La industria ya está en este viaje con contenedores y aplicaciones comunes alojadas en la nube, ya que impulsan la necesidad de que las aplicaciones se construyan de componentes más pequeños a los que se puede dar diferentes tratamientos, incluyendo la ejecución en diferentes ubicaciones, según Swanson.

Serverless es una bendición para desarrolladores de todo tipo, dijo.

“Hasta ahora, tener conocimiento de las capacidades de AWS, Azure o GCP era un requisito clave para un desarrollador de aplicaciones en la nube”, dijo. “Estos recursos tenían una gran demanda. En el futuro, este nivel de conocimiento detallado será sustituido por la interfaz serverless en la nube, convirtiéndose en la interfaz con la que interactúan los desarrolladores, no las interfaces de nivel inferior.”

Optimización y orquestación automatizada de la nube

Las plataformas en la nube continuarán desarrollando la orquestación y optimización automatizadas, ya que la complejidad de administrar tanto la cantidad como la calidad de los servicios interconectados está abrumando incluso a las organizaciones de IT más inteligentes, de acuerdo con Park.

“La gestión automatizada de servicios y rendimiento debe ser uno de los aspectos más importantes de la elección de un proveedor de nube en 2021, ya que las empresas pueden tener que administrar cien o más servicios de un único proveedor de nube”, dijo Park.

El crecimiento de la adopción de SASE

Si bien está en el ciclo del hype de Gartner, SASE (Secure Access Service Edge) seguirá ganando adeptos a medida que las organizaciones dejan atrás las medidas de respuesta rápida que tuvieron que implementar este año por el aumento masivo e inesperado de trabajadores remotos, de acuerdo con Derek Brost, director de servicios profesionales de seguridad y cumplimiento en InterVision.

Pronunciado “sassy” y entregado principalmente como un servicio basado en la nube, SASE es una arquitectura de red que combina capacidades WAN definidas por software y servicios de seguridad de red nativos de la nube, incluido el acceso a la red de confianza cero, gateways web seguros, agentes de seguridad de acceso a la nube y firewalls como servicio.

“Desafortunadamente, muchos grupos de redes de IT estresaron los límites de sus concentradores VPN de acceso remoto e, incluso después de superar o abordar esos puntos de quiebre, enfrentaron los problemas emergentes en sus restricciones de ancho de banda, la falta de segmentación de la red, la debilidad en las soluciones de seguridad de endpoints y la infinidad de dispositivos no confiables que se conectan a sistemas corporativos sensibles”, dijo Brost. “Los grupos de IT más inteligentes presupuestarán y comenzarán a planificar un enfoque más convergente e integrado, basado en la nube, para dispositivos remotos, fuerza de trabajo y tecnología de seguridad distribuida.”

‘Tormenta perfecta’ de privacidad de datos y migración a la nube

La combinación de la pandemia de coronavirus y un aumento de la infraestructura en la nube creará la “tormenta perfecta” para la gobernanza y el cumplimiento de datos en 2021, según Balaji Ganesan, cofundador y CEO de Privacera, un proveedor de soluciones de seguridad y gobernanza de datos, y cofundador de Apache Ranger.

Las organizaciones continuarán iniciando proyectos para garantizar una migración segura de datos a la nube, es decir, el cifrado de todos los datos requeridos por el equipo de gobierno de datos empresariales antes de que sus equipos de IT puedan mover datos de las instalaciones a la nube, dijo Ganesan.

“En 2021, la gobernanza de los datos se convertirá en un tema cada vez más frecuente para los CIO, los CISO y los CDO para garantizar el uso responsable y la disponibilidad de los datos en la nube”, dijo.

El próximo año marcará el final de lo que Ganesan llamó el “salvaje oeste del intercambio de información”. La legislación regulatoria de todo el mundo avanzará hacia un mayor control de los datos de información de identificación personal (PII) para salvaguardar la privacidad de los consumidores, a medida que los países sigan cada vez más el ejemplo del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.

“La última politización de los datos del coronavirus —combinada con la difusión manual y asistida por bots de información y desinformación basada en datos personales de plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter— augura el fin del ‘salvaje oeste’ de la información personal en Internet y comenzará una nueva era de privacidad de los consumidores”, dijo Ganesan.

Las herramientas independientes de seguridad y gobernanza de datos finalmente se convertirán en una parte integral de los procesos de negocio de misión crítica, según Ganesan.

“En 2021, la seguridad, la privacidad y la gobernanza se integrarán al principio de los procesos empresariales”, dijo. “Los desarrolladores y equipos técnicos incorporarán estos requisitos a tiempo al crear nuevos sistemas. Los equipos de IT invertirán en herramientas para proporcionar acceso seguro a los datos y, al mismo tiempo, equilibrar la facilidad de uso y el rendimiento. Como resultado, la seguridad de los datos, la gobernanza y la privacidad serán la apuesta en toda la estrategia de TI”.

Mayores retos en la gestión de la nube y contención de costos

Para muchas empresas, mover cargas de trabajo a la nube ha mejorado considerablemente algunas eficiencias operativas y de colaboración, pero también ha resultado costosa.

“Estamos viendo que los clientes son demasiado inmaduros en sus habilidades y están utilizando su infraestructura en la nube de una manera ineficiente en comparación con la forma en que utilizan su infraestructura heredada tradicional”, dijo Swanson. “De hecho, el desperdicio de nubes es un problema que dificulta la adopción de la nube. Las ineficiencias operativas siguen siendo demasiado grandes, y los clientes no están viendo disminuir las curvas de costos, sino que se mantienen en una proporción de 1:1”.

Más allá del desperdicio en la nube, los proveedores de plataforma y administración quieren ser relevantes para el creciente mercado del cloud, y entienden que su gestión y operación es un nuevo paradigma operativo que requiere nuevas plataformas y herramientas, según Swanson.

“Aunque han surgido muchas empresas nuevas dedicadas por completo en torno al control de costos en la nube, se verá la consolidación de estas herramientas y su extensión de forma nativa en las pilas de aplicaciones de producción, a medida que los proveedores buscan hacer que sus ofertas sean más atractivas a través de la eficiencia integrada en la nube y los elementos de gestión de costos”, concluyó el director de Silk.

