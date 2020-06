Desafiar la complejidad de la nube con inteligencia artificial y automatización 

La nube corporativa cada vez va ganando más terreno, cada industria y cada compañía tiene que transformarse para ofrecer servicios digitales innovadores que permitan atraer nuevos mercados y reducir costos operativos.

Entre las organizaciones existe una creciente duda sobre la necesidad o la conveniencia de migrar sus procesos a la nube corporativa. Una característica importante que puede resolver los cuestionamientos es que al adoptar estas plataformas las inversiones en las adquisiciones crezcan, y que la progresión de los servicios puedan ser superiores. Un estudio reciente de Dynatrace, compañía de inteligencia de software, arrojó que el 74% de los CIO creen que el aumento de la complejidad de la nube podría hacer que sea difícil de manejar el rendimiento de sus aplicaciones. La realidad es que si los equipos de IT no pueden comprender e implementar la complejidad de los entornos de la nube corporativa, eventualmente se verán envueltos en problemas que comprometan la experiencia digital, en una era en la que los negocios no se pueden dar ese lujo.

Las empresas necesitan una herramienta de software inteligente que les brinde una visibilidad profunda de la utilización de los recursos y el rendimiento de forma automática en tiempo real, y que trabaje a la par con IA para obtener información procesable sobre el rendimiento de sus aplicaciones, su infraestructura, y el impacto que tiene en la experiencia del usuario.

El rol de la automatización



Existen herramientas de monitoreo tradicional, pero estas no fueron diseñadas para manejar el volumen, la velocidad y la variedad de datos generados por aplicaciones que se ejecutan en nubes corporativas dinámicas web-scale, y solo dan un contexto mínimo sobre lo que realmente está pasando en el stack tecnológico.

La investigación de Dynatrace también revela que el 88% de los CIO creen que el uso de la inteligencia artificial será primordial para superar la creciente complejidad y poder conllevar la gestión de los problemas de rendimiento de IT. Las plataformas de inteligencia de software descubren y capturan automáticamente datos de alta precisión de aplicaciones, contenedores, servicios, procesos e infraestructura, para después automáticamente mapear los miles de millones de dependencias e interconexiones en estos complejos entornos. El motorde IA analiza estos datos y sus dependencias en tiempo real para proporcionar instantáneamente respuestas precisas y no sólo más datos. Este nivel de automatización e inteligencia empodera a los departamentos IT para superar los desafíos que presenta la nube corporativa, lo que permite a los equipos desarrollar un software más rápido, la automatización de las operaciones y mejores resultados comerciales.

Las compañías necesitan un enfoque de monitoreo radicalmente diferente para mantenerse al día con los cambios que surgen en los entornos de IT, que les permita invertir recursos críticos en la optimización de resultados comerciales, generando valor para clientes y usuarios finales, en lugar de perseguir y analizar problemas donde difícilmente podrán llegar a la causa raíz de manera manual.

Beneficios al adoptar la nube corporativa

Pocas organizaciones son conscientes de lo dependientes que son de las compañías de IT hasta que falla algún sistema o deja de estar disponible. Uno de los principales objetivos al implementar la nube corporativa es estar disponible permanentemente, lo cual genera credibilidad y confianza en el momento que un negocio sufre alguna incidencia.

Es posible adoptar diferentes plataformas de nube, ya sea híbrida, privada o pública, las ventajas en cualquiera de ellas son muchas y generarán beneficios distintos dependiendo del tipo de organización que las implemente. La nube es una necesidad a causa de un mundo hiperconectado y en constante cambio, no solo está reservado a las empresas con abultados presupuestos sino que se ha convertido en una herramienta fundamental para que cualquier empresa que esté interesada en brindar una experiencia de usuario impecable lo pueda realizar.