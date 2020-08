Cómo obtener un trabajo en Ciencia de datos

El sector IT es uno de los que más demanda especialistas calificados. Mientras nuevas tecnologías y modelos de negocio surgen, la variedad de puestos y funciones disponibles es alta y constantemente se renueva. Por lo mismo, se hace necesario conocer qué habilidades son clave para ejercer alguna de estas funciones, y si acaso es conveniente a largo plazo explorar ese camino.

Este año, en el Top 15 de empleos emergentes en México, publicado por LinkedIn, el científico de datos ocupa el sexto lugar. Esta profesión ha sido considerada por Harvard Business Review como el trabajo más sexy del siglo XXI. ¿Qué hay que priorizar para obtener un puesto como científico de datos?

El profesional que maneje los datos (y a partir de esa información pueda sugerir cambios dentro de las organizaciones) no sólo requerirá los conocimientos técnicos y el manejo de herramientas, será necesario que tenga conocimientos de la vertical a la que pertenece la empresa y experiencia para contrastar y valorar situaciones similares a las que se encuentre.

El informe de LinkedIn señala que hay una tendencia global en las áreas financiera y de telecomunicaciones, donde se ha empezado a manejar el análisis de datos, lo que especula tendrá rápido crecimiento en México a corto plazo.

No hay fórmulas

La oferta académica para quien desee desenvolverse como científico de datos va desde una licenciatura, como la que inició el año pasado en la UNAM, o bien se puede optar por una maestría, como la de Infotec. En esta institución se considera que “tener la capacidad de entender la información generada por diferentes fuentes de datos (redes sociales, sistemas médicos, sensores, entre otros) es vital para la toma de decisiones y para generar valor a partir de la información recolectada”. Para prepararse en la materia también hay certificados profesionales que se pueden tomar en línea en plataformas como Coursera y edX. Esta última, entre otras, ofrece la Certificación profesional en Ciencia de datos por el Tecnológico de Monterrey.

Al estar ya en el terreno de juego de la ciencia de datos, los implicados necesitan manejar analítica avanzada, como R, Python y Scala; deben conocer también técnicas de modelado para interpretar, hacer inferencias y ofrecer recomendaciones que estén basadas en la información que se tiene.

Los científicos de datos tienen grados académicos en áreas como ciencias de cómputo, ingeniería, física, estadística o matemáticas aplicadas. Cuentan con un amplio bagaje en lenguajes de programación, con enfoque en minería de datos, machine learning y analítica. Adicionalmente, son capaces de usar IT para localizar y generar información, saben trabajar en equipo, escuchan los puntos de vista de otras personas, son tolerantes a la divergencia y tienen capacidad analítica en problemas matemáticos, que pueden expresar en forma escrita y oral. También tienen gestión autónoma en proyectos, observan el cumplimiento de metas, son disciplinados al enfrentar retos y problemas nuevos, especialmente cuando se trata de entornos poco conocidos.

La Universidad Javeriana, institución educativa de Colombia, destaca que hay una metodología de siete que utilizan los científicos de datos: Entendimiento de la necesidad de negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, validación de datos, modelamiento, evaluación y despliegue de los modelos.

No solo las habilidades técnicas importan

Pero no basta con certificaciones y posgrados. Sergio Nouvel, co-fundador y CEO de Get On Board, plataforma especializada en conectar talentos IT con empresas de todo el mundo, hace hincapié en que cada vez es más importante contar con un pensamiento creativo y con una visión de negocio, para todo tipo de puestos IT. En muchos casos las empresas contratan a un científico de datos, solo para darse cuenta que no puede comunicar siquiera lo que está haciendo, o que sus acciones no alimentan al negocio en ningún grado. La figura del experto tecnológico introvertido y sin habilidades sociales ya no va más: debe ser capaz llevar su mensaje a la organización y contribuir en el avance del negocio.

Otro elemento clave, y en el que aparentemente América Latina sigue avanzando con dificultad, es en el dominio del inglés. No solo el pozo de trabajos aumenta de forma exponencial al manejar esta lengua, sino también el sueldo posible. Nouvel destaca que uno de los principales problemas que reportan las empresas extranjeras al contratar trabajadores IT, es que no pueden comunicarse fluidamente.

Hoy en el mercado

En un ejemplo actual: QuantumBlack, compañía de McKinsey, actualmente requiere un científico de datos Senior para la oficina de Bogotá o Santiago. Aquí, la posición requiere trabajo en conjunto con otros científicos de datos, ingenieros de datos, de ML, así como con gerentes y diseñadores de proyectos. Al candidato se le pide que sea una persona colaborativa, dispuesta a escuchar y aprender de sus colegas. También que esté acostumbrado a los desafíos, que sea abierto a explorar nuevos aprendizajes y perspectivas que permitan mejorar a los procesos.

Al considerar una perspectiva un cambio laboral, cabe preguntarse si además del conocimiento que hay que adquirir, se cuenta con las capacidades que demanda la posición que se tiene en la mira.