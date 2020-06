“Comercio a distancia” primera solución solidaria de BBVA Next Technologies para apoyar a pequeños comercios

La plataforma fue desarrollada conjuntamente entre la empresa de software avanzado de BBVA y un equipo de colaboradores voluntarios de cuatro países, incluyendo México.

“Comercio a distancia” es una iniciativa solidaria y sin fines de lucro para apoyar a los pequeños comercios no digitalizados a atender la demanda de pedidos a distancia ante la pandemia de COVID-19. David García Carbayo, portavoz de la iniciativa en BBVA Next Technologies en México, explicó en una entrevista que la iniciativa surgió en abril y al lanzamiento respondieron alrededor de 700 desarrolladores. Llevó una semana organizar el trabajo, con un equipo de unas 25 personas en cuatro países. La app web progresiva estuvo lista en dos semanas y se finalizó hace aproximadamente un mes. Sin embargo, por tratarse de una institución bancaria que está sujeta a muchas regulaciones, fue apenas que se pudo lanzar al mercado luego de un periodo de pruebas. Está disponible en México y España.

Repartidos entre Colombia, España, México y Alemania, la comunidad de desarrolladores que estuvo integrada en su mayoría por españoles y mexicanos tampoco persigue fines de lucro.

Comercio a distancia tiene como objetivo facilitar la recepción y gestión de pedidos online a pequeños comercios —como fruterías, tienditas o farmacias— que actualmente no cuentan con la infraestructura o los conocimientos tecnológicos necesarios para poder seguir operando en el contexto del COVID-19, cuando se ha incrementado la demanda de este tipo de servicios a domicilio para reducir el riesgo de contagios.

Seguirá vigente

De acuerdo con García Carbayo, la web app seguirá vigente aún después del levantamiento de las medidas de distanciamiento social, debido a la desconfianza que puede prevalecer entre las personas. Sin embargo, su éxito dependerá de su grado de adopción, como todo marketplace. Para el entrevistado, bastaría con ayudar a un comercio de barrio para sentirse satisfecho, pero considera que tiene el potencial de salvar muchos empleos. Por su arquitectura serverless, la web app puede escalar hasta donde sea necesario.

Cabe enfatizar que “Comercio a distancia” no tiene apoyo mercadológico alguno por parte de BBVA. “Se hizo prácticamente a nivel particular, sin ningún financiamiento. La información se está publicando en el portal corporativo del banco, en sus redes sociales y se busca difundirla en la prensa especializada en tecnología y financiera”, comentó el ejecutivo español al frente del programa solidario “Tech4Change” creado por BBVA Next Technologies.

A través de una sencilla interfaz, los comercios pueden darse de alta en el web para que los usuarios de la zona puedan encontrarlos fácilmente y realizar sus pedidos. Cada comercio puede seleccionar las distintas opciones que pone a disposición de los usuarios para la recepción de los productos, como recoger la mercancía en el local o a través del envío a domicilio. También pueden seleccionar la forma de pago que más les convenga, ya sea pago en efectivo o con tarjeta. Por su lado, el usuario puede utilizar el buscador para localizar los comercios que están cerca de su domicilio, mediante geolocalización o introduciendo su código postal, y realizar su pedido de forma sencilla a través de la web.

La plataforma es progresiva, es decir, funciona de forma muy similar a una app cuando se abre directamente desde el navegador en cualquier dispositivo. Además, se ha diseñado con una interfaz amigable, pensando en que cualquier persona, independientemente de su nivel técnico, pueda utilizarla. Para ello, el proceso de compra es estándar y sencillo de seguir y la administración de cara a los comercios (gestión de catálogos, pedidos, etcétera) intuitiva y clara. Todos los servicios disponibles tanto para los comercios como para los usuarios se encuentran directamente en https://www.comercioadistancia.com/es, sin necesidad de descargar ni acceder a ninguna plataforma adicional. Para garantizar la privacidad y seguridad de los comercios, la web se ha construido de forma que tan solo se almacena el mínimo de datos posible, y emplea una infraestructura serverless, como ya se dijo, que fortalece la seguridad de la plataforma.

García Carbayo comentó que se utilizó la metodología XP (Extreme Programming) para el desarrollo, realizado entre cinco equipos trabajando en paralelo. “La plataforma ha supuesto un gran desafío a la hora de diseñar y construir un marketplace en la nube con un presupuesto en infraestructura muy limitado y contando con equipos en cuatro países con conocimientos técnicos muy diversos.”

Comercio a distancia ya cuenta con un apartado para que cualquier tienda pueda dar de alta su negocio y empezar a recibir pedidos. Además, en este apartado los comercios podrán consultar diferentes tutoriales para aprender a utilizar la plataforma.