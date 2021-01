Cinco tendencias IT determinantes para el CIO en 2021

El 2020 reescribió las reglas de las IT en las empresas. Los eventos que empujaron el trabajo remoto masivo y la transformación digital acelerada esculpieron también una nueva forma de pensar la tecnología y le otorgaron un nuevo —y más importante— sitial al CIO. El 2021 obligará a los líderes IT a darle continuidad a esta revolución, pero el escenario es otro, la competencia es mayor, y encontrar una dirección no será fácil. Estas cinco tendencias, de acuerdo con CIO consultados y analistas, serán clave para determinar el camino óptimo a recorrer este año.

Tras un 2020 lleno de sobresaltos y situaciones críticas, los IT Masters comenzarán un periodo no menos turbulento. Si un CIO despertara hoy luego de 12 meses en coma y viera los avances tecnológicos que se desplegaron en las empresas, estaría seguro de que pasó años en la oscuridad de la inconsciencia. Esto hace más difícil que nunca proyectar que deparará el futuro próximo. La “bola de cristal” se ve hoy más turbia que nunca, pero eso no será excusa para detener la innovación en las organizaciones.

De acuerdo con Forrester, 2021 será el año que todas las compañías —no solo el 15% que ya lideraba la revolución digital— doblarán sus esfuerzos tecnológicos para invertir en nuevas formas de operar, nuevos productos y renovados ecosistemas de trabajo. Durante todo el 2020, IT Masters Mag rastreó las opiniones y preocupaciones de más de un centenar de líderes IT y los puntos comunes fueron siempre los mismos: se invertirá más en IT, continuará la búsqueda de ventaja competitiva a través de la tecnología y no se dejará de acelerar la transformación. El ánimo generalizado es optimista, pero los CIO no son ingenuos: saben que el tamaño del reto sigue siendo pantagruélico, y que las consecuencias de la COVID-19 seguirán afectando con fuerza a cualquier estrategia que se defina.

Pero más allá de la incertidumbre, estas tendencias —recopiladas a partir de investigaciones de Forrester, Gartner y IT Masters Mag— servirán como un faro para los CIO en este 2021: