Cinco libros que todo CIO debería leer en 2021

Para los líderes IT de todo tipo de empresas los últimos meses han sido pródigos en nuevos desafíos. La aceleración de la transformación digital, el cambio en los modelos de trabajo, la incertidumbre y fuerte competencia que plantea el futuro son solo algunos de los problemas que los CIO están enfrentando en el mundo (casi) post-pandemia. La situación exige alimentarse de nuevas voces y análisis, que permitan descubrir y generar estrategias para superar los retos y fortalecer a las organizaciones.

Esta selección intenta abarcar diferentes herramientas y habilidades necesarias para el CIO moderno:

Unlocking the Customer Value Chain: How Decoupling Drives Consumer Disruption

Muchos pueden plantear que IT no es realmente un departamento que opere de cara al cliente, pero la transformación digital (y para el caso, todos los procesos de innovación IT) trata finalmente de aumentar el valor para los clientes y traer más ingresos a la organización.

Esta investigación, basada en más de ocho años de entrevistas y análisis a compañías de todos los tamaños, persigue las razones detrás de la disrupción a nivel del cliente, qué pueden hacer las compañías para aprovecharla y de qué forma activar estrategias eficientes para generar una transformación digital que ayude a romper la norma.

Thales Teixeira, profesor de Harvard Business School, presenta casos reales, una gran cantidad de datos y un marco operativo práctico para detonar la innovación en las organizaciones sin perder nunca de vista al cliente y su importancia.

A quién está enfocado: Líderes IT que quieran contar con técnicas y ejemplos para enriquecer sus procesos de transformación digital e innovación en todo tipo de organizaciones.

Disponible en Kindle, audiolibro y pasta dura.

The Future Is Faster Than You Think

Si algo dejó claro el 2020 es que la aceleración tecnológica estaba a la vuelta de la esquina. Hoy se puede afirmar que la convergencia entre tecnologías disruptivas está generando un círculo virtuoso que empujará la innovación a horizontes que hasta hace poco se limitaban a la imaginación.

Este libro, la tercera parte de la serie Tecnología Exponencial de Peter H. Diamandis y Steven Kotler, sucede a Abundance y a Bold para demostrar qué está permitiendo actualmente la tecnología y cómo se reordenarán las piezas para habilitar un futuro con disrupción exponencial. La revolución de la innovación afectará a todas las áreas de la vida humana, pero será especialmente relevante para los líderes de las organizaciones que pueden hoy adelantarse a este futuro.

A quién está enfocado: Líderes IT que quieran mantenerse adelante de la curva de innovación y conocer todo el potencial que las tecnologías están habilitando hoy.

Disponible en Kindle, audiolibro y pasta dura

Goliath’s Revenge: How Established Companies Turn the Tables on Digital Disruptors

La venganza de Goliat no debe faltar en la biblioteca de los líderes que estén buscando generar disrupción antes que sus rivales, en especial si se trata de empresas ya establecidas y de buen tamaño. Esta suerte de guía práctica para los CXO intenta hacer desaparecer el miedo de que las startups y empresas más jóvenes están mejor posicionadas para la innovación, y destaca todas las ventajas con las que cuentas las organizaciones consolidadas.

Todd Hewlin y Scott Snyder, que han pasado por puestos ejecutivos en varias empresas, han fundado startups, invertido en nuevas compañías y participado de los consejos asesores de otras tantas, plantean varias reglas de innovación con las que puede reiniciarse la estrategia de cualquier empresa para transformarla en un disruptor digital: desbloquear la innovación en todos los niveles, aprovechar el valor de los datos existentes, generar redes de colaboración externas, y entregar resultados que moldeen el mercado, entre otras.

A quién está enfocado: Líderes IT que busquen consejos prácticos para revolucionar sus industrias, o renovar los modelos de innovación en sus organizaciones para permitir un ritmo frecuente de disrupción. También a miembros de startups que quieran conocer a detalle el terreno de batalla para aprovechar más y mejores oportunidades de negocio.

Disponible en Kindle, audiolibro y pasta dura

COVID-19: The Great Reset

Después de los grandes cambios que sufrió el mundo en 2020, ¿qué sigue?, ¿qué camino recorrer? En este libro, los autores exploran las causas principales de la pandemia y cómo evidencian la necesidad de presionar el botón de reset en la sociedad. La disrupción generada por la COVID-19 hizo presente que se necesita un mundo más resiliente, inclusivo y con mayor colaboración.

Klaus Schwab, fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, y Thierry Malleret, fundador de Monthly Barometer, plantean de manera rápida y directa cómo se podría ver el mapa económico y del poder en los próximos años, y cómo actuar en consecuencia.

Si bien no está centrado directamente en la tecnología, incluye información clave para que los líderes IT integren en sus estrategias y planes para el futuro.

A quién está enfocado: A todo tipo de líderes que quieran obtener claridad respecto al escenario de los negocios en los próximos años y cómo actuar en sus organizaciones.

Disponible en Kindle y pasta blanda.

EDGE: Value-Driven Digital Transformation

Transformar el rol de IT en el competitivo mundo corporativo actual no es fácil, y quizás nunca fue tan necesario. Los autores, entre los que se cuenta Jim Highsmith, uno de creadores del famoso Manifiesto Agile, parten del convencimiento de que en la mayoría de los casos “la tecnología es el negocio”, y se lanzan con un manual exhaustivo para accionar la transformación digital en las empresas, con todos los elementos que entran en juego.

El libro plantea un mindset adaptativo frente a los tiempos inciertos, resalta los beneficios de la colaboración interna y enseña a mitigar los riesgos que la transformación inevitablemente genera. Más allá de recorrer el problema desde las alturas, EDGE define estrategias claras para construir una organización que sepa responder ante el cambio, se deshaga de procesos de gobernanza reiterativos e innecesarios, y resulte en una optimización continua de la inversión en función de los objetivos de negocio.

A quién está enfocado: Líderes IT en busca de un apoyo para generar su hoja de ruta, agobiados frente a problemas específicos del puesto, o prontos a iniciar el complejo camino de la transformación digital en sus empresas.

Disponible en Kindle y pasta blanda