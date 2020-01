Cinco acciones para eficientar su operación IT

Hoy más que nunca establecer una operación IT eficiente y efectiva es fundamental para los CIO. Especialmente cuando, de acuerdo con el reciente IT Masters Mind Survey, prácticamente la mitad de los tomadores de decisión IT en México deberán operar este año sin un incremento de presupuesto, y al mismo tiempo tendrán que destinar dinero a la innovación a menos que quieran caer en la obsolescencia. Por si fuera poco, el estado de la economía mundial no está ayudando mucho a nadie.

Los departamentos de IT deberán funcionar ahora, y hacia el futuro, constantemente en dos velocidades: intentando aprovechar lo mejor posible cada dólar que obtienen para funcionar al tope de sus posibilidades, pero también dejando espacio a la inversión en nuevas tecnologías que posibiliten el surgimiento de más y mejores oportunidades de negocio.

Entonces, ¿qué pueden hacer los tomadores de decisión IT si quieren aumentar su eficiencia sin dejar de prepararse para el futuro? La siguiente lista reúne algunos consejos clave para aplicar en 2020: