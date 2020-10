Ayman Sayed, presidente y CEO de BMC Software: “Hoy la conversación es cómo acelerar y no porqué”

En el marco de la conferencia virtual BMC Exchange, la compañía lanzó BMC Helix Control-M, el fundamento para la Empresa digital autónoma y su respuesta a la creciente ola de hiper automatización.

“Estoy muy emocionado por las características de los anuncios de hoy y muy entusiasta con el momentum de la compañía. Estamos reinventando la categoría de servicios de administración de IT (ITSM) con la inclusión de inteligencia artificial”, comentó Ayman Sayed, quien se reunió con un grupo exclusivo de medios latinoamericanos en el marco de su conferencia anual BMC Exchange. Con apenas 12 meses en el puesto, Sayed previamente fue presidente y director de Producto en CA Technologies.

Junto con las innovaciones recientes en toda la cartera de BMC, BMC Helix Control-M sirve como base tecnológica para “la empresa digital autónoma” (ADE por sus siglas en inglés). El propósito, de acuerdo con Sayed, es simplificar y automatizar las tareas de IT para pivotar más rápido con los cambios que requiere el mercado, y anticiparse a las fallas y tickets de servicio.

Cómo acelerar

Control-M de BMC es una solución para la orquestación de flujos de trabajo de aplicaciones y datos, y “un elemento crítico del viaje de ADE”, de acuerdo con la compañía. Ahora disponible como una solución SaaS, BMC Helix Control-M es la evolución de la plataforma Helix para la entrega de aplicaciones y servicios empresariales digitales. “Facilita la definición, programación, gestión y supervisión de flujos de trabajo de aplicaciones, con visibilidad, fiabilidad y entrega de producción a tiempo”, reza el comunicado.

“Ahora la conversación entre los líderes de negocios es cómo acelerar y no ‘porqué’. Cómo atender a los clientes y asegurarse de tener la interacción correcta. Para ello resulta vital convertir las percepciones del mercado en acciones puntuales”, comentó Sayed.

La solución BMC Helix Control-M busca simplificar la complejidad del flujo de trabajo con una vista empresarial única de extremo a extremo en entornos complejos y heterogéneos de aplicaciones, datos e infraestructura que cambian constantemente, todo ello en una experiencia de usuario SaaS para un consumo de autoservicio descentralizado. La solución se integra en infraestructuras híbridas y se provee a través de AWS. Según el comunicado, permite a un conjunto diverso de usuarios, desde Dev hasta Ops, implementar los productos y servicios digitales de vanguardia que necesitan para alcanzar sus objetivos empresariales, sin necesidad de múltiples herramientas de automatización y orquestación para ejecutar sus aplicaciones empresariales.

Cuestionado al respecto, Sayed afirmó que Control-M se ubica en la nueva era de AIOps, que tiene un gran potencial de transformación digital. Aunque DevOps adopta la automatización para ayudar a simplificar las operaciones de TI, AIOps va un paso más allá. Ejecuta algoritmos de aprendizaje automático en los datos de operaciones de IT con el fin de mostrar información que optimiza y mejora esas operaciones. En algunos casos, también puede tomar medidas automáticamente basadas en esos conocimientos, lo que permite al personal de IT supervisar entornos mucho más grandes de lo que de otro modo no sería posible. Además de BMC, otras compañías que venden soluciones AIOps son Splunk, IBM, y Broadcom.

Hiperautomatización

En el fundamento de Helix Control-M se incluyó machine learning (ML) e inteligencia artificial (AI), componentes de la hiperautomatización, para anticiparse a las solicitudes de servicio (tickets), las fallas o los ciberataques.

Pensado para clientes que hoy se mueven en ambientes híbridos, la solución se ofrece en modalidad bajo demanda. Al respecto, Sayed dijo que “más de un cuarto de nuestro portafolio está en cloud y la mita de nuestros ingresos. También se puede correr en contenedores en una nube privada. Como fundamento de la empresa digital autónoma, el nuevo Helix está en la nube, pero es la evolución de nuestra plataforma y con ello protegemos la inversión de los clientes”.