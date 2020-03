¿Testigo, víctima o actor del cambio? Usted decide

En el marco de la tercera edición del IT Masters Forum, Baltazar Rodríguez, arquitecto y consultor estratégico para clientes de IBM de México, habló del bajo uso de la información que sucede en la mayor parte de las industrias, y cómo la transformación se deriva de traducir datos en valor.

Para comenzar, la mayor parte de los modelos de negocio no están alineados a la información. Baltazar distinguió que las empresas líderes son aquellas que ofrecen herramientas a todos los empleados para generar analíticos. “Hay tal valor en la información que buscan cómo generar más información, integrando a socios, buscando en investigaciones de mercado o a partir de sensores de IoT, pero tienen reglas para gobernar la información”, dijo Rodríguez. Advirtió también que la información puede ser un riesgo si no existe gobernanza adecuada, tanto por ataques y robos cibernéticos como por ingresar basura si no se purga la información.

Rodríguez advirtió que la Inteligencia artificial (AI) no es magia. “No nos vamos a deshacer de los humanos ni las máquinas se volverán locas. Pero si lo van a construir hay que ser muy cuidadosos en curar la información, en hacer arquitectura de información, tener buenas políticas de gobernanza. Además, se puede contratar AI como servicio, porque AI cuesta en infraestructura que hay que entrenar”, afirmó el conferencista.

Añadió que el sector financiero ha hecho mucho en transformación digital, que sobre todo en productos pull, que los clientes piden. Considera que el sector debería invertir en wealth management, “pero creen que nadie confiará en un robot”, dijo el también evangelista en temas de blockchain.

En su opinión, no hay que temer que la tecnología desplace a las personas, sino asociar el valor humano con la transformación. Y está convencido de que para aplicar AI no hay nada como la nube.

Balance de confianza

Ante los múltiples casos de invasión de la privacidad, cada vez es más difícil que los usuarios acepten compartir información. Es por ello que debe haber reciprocidad y expresar claramente al usuario el beneficio.

“La información es sumamente valiosa pero hay costos operativos y legales. Toda información es un intercambio de valor y procede de una relación simbiótica entre participantes que actúan bajo un modelo de confianza”, abundó Rodríguez.

En estos momentos, la economía de las aplicaciones está llevando a los negocios a adoptar paradigmas tecnológicos como estandarización, apertura y plataformas. A partir de eso, la solución se convierte en un commodity, y el software compite por pocos centavos. Mencionó el caso de la industria del transporte, como el taxi, que está despareciendo y se ha transformado en una competencia de plataformas.

“El día de hoy las empresas no se miden por activos sino por cantidad de participantes en las redes”, dijo.

Para concluir, Rodríguez aseguró: “El nuevo negocio es el ensamblaje de participantes, el aspecto humano, entender sus aspiraciones. Hay que enfocarse en el ser humano para sobrevivir. La integración de plataformas abiertas que genere confianza cambia los modelos de negocio.”