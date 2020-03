Conectar es humano

Además de ser la red social más grande del mundo y haber cambiado para siempre la forma en que las personas se comunican, Facebook también quiere revolucionar el mundo del trabajo. Para esto tomó toda la experiencia de sus 15 años en operación y lanzó Workplace, una plataforma de conectividad empresarial que mantiene el look & feel y los principios de su aplicación madre.

«Creemos que la comunicación en el trabajo no está funcionando. Solo 14% de las personas en las organizaciones se siente conectada con las oficinas centrales. 54% siente incluso que no tiene voz», explicó Adriano Marcandal, director de Workplace from Facebook para América Latina, en su presentación del IT Masters Forum. «¿Qué tenemos hoy en la oficina central? Intranet, newsletters, carteles y revistas, además de comunicación en cascada por medio de gerentes. Pero, ¿quién lee los newsletter? Muy pocos. Es una tecnología a estas alturas pasada de moda», complementa.

De acuerdo con Hectors Siller, Head of Workplace from Facebook in Spanish Speaking LATAM, la plataforma está diseñada para reducir al mínimo la necesidad de capacitar a los empleados. Al replicar muchas de las dinámicas de Facebook, y sumarle herramientas específicas para la comunicación entre miembros de equipos, creación de grupos de trabajo, reuniones y seguimiento de proyectos, prácticamente elimina la necesidad de aprendizaje y permite su utilización de manera casi natural.

Workplace plantea que existen cuatro pasos necesarios para unir a los empleados: conectar a todos, hablar con todos, involucrar la participación de todos, y trabajar con todos. La plataforma utiliza las estrategias ya probadas por Facebook para atraer la atención de los empleados, medir el impacto y el sentimiento de las publicaciones, y recomendar horas y formatos para generar publicaciones más eficientes. «El hecho de involucrar a todos te hace sentir partícipe, y esto se traduce en ponerte bien la camiseta de la compañía. Tener una plataforma como esta hace que, por ejemplo, haya un 40% menos en la rotación de personal», indicó Siller citando estudios internos.

Los datos siempre van a ser una preocupación crítica para las organizaciones, y entregarlos a Facebook no suena como una buena idea. Por lo mismo, los conferencistas se apuraron a especificar que Workplace cuenta con su propio data center, que tiene incluso más certificaciones que los que utiliza la empresa madre. Por otro lado, todos los datos compartidos en la plataforma son propiedad de las empresas, Facebook solo opera como un intermediario.

«Piensen en la última tecnología que se implementó en sus empresas. Recuerden cuánto tiempo les tomó implementarla, cuántos recursos invirtieron para capacitar a la gente. La intención de Workplace es reducir eso al mínimo, sin dejar de entregar el mejor servicio posible», concluyó Marcandal.