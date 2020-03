Las 10 certificaciones IT mejor cotizadas en las organizaciones en 2020

No solo un grado académico o mayor experiencia laboral pueden potenciar el aporte de un profesionista a la compañía. Las certificaciones denotan interés en áreas específicas, desarrollo de habilidades especializadas y un impulso general por ir más allá en una carrera.

Además, de acuerdo con el reciente Informe de Sueldos IT 2020, las certificaciones son consideradas el entrenamiento más valioso para desarrollar habilidades para el futuro, los empleados IT con tres o más certificaciones ganan 42% más que quienes no las poseen e, incluso, aquellos que no han tenido el beneficio de obtener certificaciones pagadas por su empresa lo financian con su propio bolsillo para no quedarse atrás en el competitivo escenario actual.

Sin embargo, la cantidad de rubros y tecnologías disponibles para los IT Masters hacen que elegir una certificación no suela ser un camino fácil. Esta es la razón detrás de la siguiente galería, que reúne las 10 certificaciones IT mejor recompensadas en el mercado laboral. La lista fue realizada con información del IT Skills & Salary Report de Global Knowledge, además de la guía 2020 de salarios IT de Robert Half. Vale la pena mencionar que, en comparación con la lista que IT Masters Mag realizó en 2019, todos los sueldos asociados a estas certificaciones han aumentado entre 10% y 40%.

AWS Certified Solutions Architect – Associate

La revolución tecnológica que empujó la nube está soportada hoy, en gran parte, por Amazon Web Services. No es extraño entonces que una de las certificaciones más cotizadas en esta lista sea la de arquitectos IT capaces de diseñar y desplegar sistemas escalables en AWS.

El examen toma 130 minutos, tiene un valor de $150 dólares y valida, de acuerdo con la página oficial de Amazon, la habilidad de definir soluciones mediante el uso de principios de diseño arquitectónico basado en los requerimientos del cliente, y la capacidad de implementar mejores prácticas en la organización a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Esta certificación puede generar sueldos de hasta $150,000 dólares anuales entre los profesionistas que la ostenten.

Project Management Professional

No importa en qué lugar del mundo se encuentre o en qué industria trabaje, un Project Management Professional (PMP) debería ser capaz de llevar a buen puerto cualquier proyecto que pongan a su cargo.

Si bien no es una certificación exclusivamente ligada a IT, la demanda por profesionistas que puedan planear y supervisar proyectos de forma efectiva ha aumentado en los últimos años. Obtener esta credencial no es nada fácil: exige entre sus prerequisitos tener por lo menos 4,500 horas liderando proyectos y 35 horas educativas en administración, además de una licenciatura.

El costo del examen es de $555 dólares y tiene una duración de cuatro horas. Alcanza temas como iniciar, planificar, ejecutar, monitorear, controlar, y cerrar todo tipo de proyectos.

Un PMP puede alcanzar salarios de hasta $143,493 dólares al año.

Certified Ethical Hacker (CEH)

El escenario actual de la ciberseguridad se asemeja a una guerra sin tregua. Entre más formas de proteger a la organización se desarrollan, más métodos encuentran los criminales para vulnerarlos.

La certificación de hacker ético valida que el profesionista tiene las herramientas para auscultar y descubrir fisuras en la seguridad de una organización. En lugar de explotar estos hallazgos en su beneficio, el CEH se encarga de eliminarlos y fortalecer las defensas del sistema.

El examen, que consiste de 125 preguntas de selección múltiple, desafía al postulante en habilidades como sniffing, DDoS, SQL Injection, evasión de IDS y Firewalls, entre otras, y tiene un valor de $500 dólares.

Los hackers éticos certificados pueden alcanzar salarios de $111,502.

Google Certified Professional Cloud Architect

Esta certificación registra los sueldos más altos de toda la lista: $175,761 dólares anuales. Creada recién en 2017, permite a los IT Masters demostrar su habilidad de diseñar, desarrollar y administrar una arquitectura de nube segura, escalable y confiable.

Los arquitectos de nube están hoy en día en alta demanda y existen muy pocos en el mundo, por lo que superar las pruebas necesarias para obtener la certificación tendrá recompensas inmediatas. El examen tiene una duración de dos horas y un valor de $200 dólares, solo puede rendirse en los centros Kryterion habilitados. Afortunadamente, México cuenta con estos locales en CDMX y Monterrey.

Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

Una certificación CGEIT demuestra que el profesionista posee entendimiento de los principios y prácticas asociados a la gobernanza IT en la organización. En pocas palabras, debe asegurar que las inversiones IT están administradas de forma óptima, que el departamento de sistemas está alineado con el negocio, y que los recursos se encuentran optimizados para alcanzar las metas de la compañía.

ISACA, compañía encargada de otorgar esta certificación, la recomienda para profesionales como directores, ejecutivos, consultores y managers IT: todos los que tengan una relación cercana con la administración y el negocio.

Quienes quieran acceder a la credencial deben tener por lo menos cinco años de experiencia en este tipo de áreas, y rendir un examen por un valor de $760 dólares.

El sueldo que un profesionista certificado en gobernanza de IT empresarial puede llegar a los $135,363 dólares anuales.

Citrix Certified Associate – Networking (CCA-N)

Las más lucrativa de las certificaciones otorgadas por Citrix va enfocada a profesionistas con experiencia en configuración y optimización de redes para soluciones de escritorio y apps. Este tipo de IT Masters deben poder implementar y administrar Citrix NetScaler como si fuera su primer lenguaje.

Balance de cargas, puertas de enlace unificadas, plataformas NetScaler, y SSL Offfload son solo algunas de las habilidades que se pondrán a prueba en el examen (que cuesta $200 dólares). La recompensa, sin embargo, es alta: $125,264 dólares anuales promedio.

Certified Information Security Manager (CISM)

La certificaciones en seguridad son las que más abundan en esta lista y no debería causar extrañeza: las más recientes cifras indican que el gasto mundial en seguridad de la información alcanza alrededor de los $115,000 millones de dólares al año, y las pérdidas causadas por vulneraciones a la seguridad y robo de datos son cada vez más catastróficas.

Esta certificación valida a un profesionista que administra, diseña y evalúa la mayoría de los elementos tecnológicos de una organización con un enfoque en ciberseguridad. El CISM debe estar alineado a prácticas internacionales de seguridad y contar con una experiencia de por lo menos cinco años en en este rubro, además de haberse desempeñado como security manager por lo menos por tres años.

El examen tiene un costo de $595 dólares y quienes lo superen pueden obtener sueldos de hasta $148,446 dólares anuales.

Certified in Risk and Information Systems Control

Las diferencias entre las distintas certificaciones de seguridad pueden parecer sutiles a primera vista, pero lo cierto es que este campo tiene una complejidad e importancia tal para las empresas que podrían considerarse caminos muy divergentes.

La certificación CRISC consolida a un profesionista que conoce en detalle los riesgos de seguridad que aquejan a las organizaciones. Este IT Master es capaz de diseñar, implementar y monitorear la estrategia de seguridad de la información para mitigar cualquier riesgo posible.

El examen tiene una duración de cuatro horas y aborda temáticas como identificación de riesgo IT, respuesta y mitigación de crisis, y monitoreo y reporte de riesgos. Su valor es de $595 dólares y permite acceder a sueldos anuales de hasta $146,480 dólares.

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Entender todo tipo de amenazas, tecnologías, regulaciones, estándares y buenas prácticas en ciberseguridad es esencial para conseguir una certificación como CISSP.

Los expertos que adquieren esta validación poseen conocimientos en ingeniería de seguridad, operaciones, desarrollo de software, seguridad de activos y administración de seguridad.

El examen, realizado por (ISC)2, tiene un valor de $549 dólares y permite acceder a sueldos de $141,452 dólares al año.

ITIL Foundation

ITIL es discutiblemente el framework de administración IT más utilizado en el mundo y recientemente experimentó una actualización por primera vez desde el 2011. La refrescada metodología incluye ahora muchas de las novedades que se han integrado al mundo IT en los últimos años, como DevOps, Agile y desarrollo Lean.

Otro elemento clave de esta certificación es que es una de las pocas que opera en la interesección de IT y negocios, una necesidad cada vez mayor para los CIO, como se ha recalcado en esta publicación repetidas veces.

Se recomienda comprar alguno de los libros de entrenamiento para familiarizarse con los conceptos, pero para rendir el examen debe contratarse también un curso de dos días, con un valor de alrededor de $2,000 pesos.