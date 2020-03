El mundo necesita que el software funcione a la perfección

La transformación digital y los nuevos contextos tecnológicos están poniendo a prueba las herramientas de las organizaciones con mucha mayor presión que hace algunos años. Además, este es un camino sin retorno: las interacciones en todos los niveles serán cada vez más complejas y los errores en implementación u operación podrían generar una cadena catastrófica que afecte fuertemente a las empresas.

Eleazar Zamora, territory manager para México de Dynatrace, explicó en su charla de IT Masters Forum cómo las estrategias y herramientas que las empresas utilizan para monitorear su desempeño están quedando obsoletas. Muchas veces solo entregan datos demasiado aislados, no respuestas. Esto es especialmente importante en un contexto donde innovar lo más rápido posible para alcanzar las expectativas de los clientes es fundamental.

«Es como tener un Ferrari sin un panel de instrumentos», comenta Zamora. «No puedes ir a toda velocidad con seguridad si no cuentas con la información correcta. No vas a llegar a ningún lado». De acuerdo con el experto en consultoría técnica, implementación y venta de soluciones de inteligencia de negocios y monitoreo de aplicaciones digitales, el 93% de las compañías tienen una estrategia de monitoreo de la experiencia digital incompleta. Muy pocas veces pueden realmente saber qué está fallando en su operación.

Por otro lado, las estrategias de la nube empresarial incrementan la complejidad. La llegada de la nube híbrida, los contenedores y microservicios, el web scale y la automatización, las dinámicas de trabajo como DevOps y la experiencia digital del cliente están llevando a muchas empresas a una camisa de once varas.

«Con la forma tradicional de operar no vamos a mejorar la transformación digital», complementa Zamora. Lo que Dynatrace ofrece es una plataforma de visibilidad total a nivel empresarial, no solo en IT, que va dejando especies de robots que monitorean todos los elementos de una organización y entregan respuestas en tiempo real de dónde están las fallas y cómo solucionarlas lo más rápido posible. Todo esto apoyado por inteligencia artificial. «No podemos seguir analizando gráficas porque no nos va a permitir operar a tiempo. Necesitamos respuestas», complementa.